Dream-Fontanilles, el ecommerce que factura más de 1.000.000€ trabajando con energía renovable

Dream-Fontanilles es el ecommerce que ha facturado casi un millón y medio el último año, trabajando y apostando por energías 100% renovables

Se trata de una empresa familiar, ubicada en medio del Empordà, Girona, que se dedica a la venta de productos y equipamiento para el sector del camper, accesorios y recambios con el objetivo de mejorar la experiencia campera del usuario, de los profesionales, de los equipos de competición y de los particulares.



Dream-Fontanilles nace de forma oficial el año 2014 encabezado por Xavier Serra, el líder de este proyecto por su gran trayectoria dentro del mundo del motor desde su infancia y, especialmente, en el sector del 4x4 Off-Road Overland.



El Ecommerce de Dream-Fontanilles cuenta con la distribución exclusiva de marcas para España como Fabryka 4x4, James Baroud, Kangaroo Winch, EGOE nest, Pedders Suspension & Brakes, Rival, Suntop, Terrain Tamer y Cocoon. Y hasta aquí, podría ser la historia de un ecommerce convencional que se diferencia por ofrecer la mejor selección de productos de su sector. Pero pocos negocios consiguen llegar a cifras de facturación como las de Dream-Fontanilles impulsados sólo por energía renovable.

Actualmente, las tiendas de techo de la marca James Baroud son uno de sus productos estrella. Tiendas de techo angulares, horizontales y de lona son los artículos predilectos de los usuarios amantes de las aventuras camper. Dream-Fontanilles tiene la mejor selección, pero este no es un ecommerce convencional.



Xavier Serra, Gerente y líder de Dream-Fontanilles, cuenta que de niño siempre estaba arreglando bicicletas, motos y todo tipos de vehículos, cosa que le hizo nacer su pasión por el motor. En 2005 decidió comprar su primer camión Autocaravana Unimog 4x4, que reformó y transformó hasta convertirse hoy en un emblema de su empresa.



A nivel de competición en el año 2015, empezó a importar piezas de recambio originales Toyota a talleres e incluso a equipos de competición Cross Country y Dakar, de los que llegaría a formar parte hasta 2016. En ellos, se erige como mecánico de los coches de competición, lleva camiones de asistencia y suministra piezas de recambio. Participa en mundiales Cross-country y Rallies como la Baja Polonia, la Baja Hungría, la Baja Portugal, la Baja España, el Rally Olibye de Marruecos y el Dakar de Argentina-Bolivia.



“En Dream-Fontanilles trabajamos con mucha ilusión y pasión para ofrecer los mejores productos y equipamiento a nuestros clientes”, explica Xavi que, además, añade que “la Autocaravana Unimog 4x4 se ha convertido en un reclamo y un emblema para nuestros usuarios del sector del 4x4 Off-Road Overland”.



Placas Solares, conscientes y coherentes

Dream-Fontanilles predica con el ejemplo y demuestra que trabajar en el sector electrónico, con energías cien por cien renovables, es posible. Actualmente, el ecommerce de Girona apuesta por la energía renovable con la instalación de 8 placas solares de 410W de aluminio de alta calidad, resistencia a la carga de hasta 5400 Pa y presión de viento de hasta 2400 Pa. Además, este tipo de placas DSK Solar garantizan alta transmisividad y un alto rendimiento en ambientes con poca luz., que permite al ecommerce estar operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana.



La instalación de placas solares siempre está activa y mientras haya sol, la corriente que producen va directa a un inversor Asteca 5000 de 48V que la transforma en 220V para alimentar la demanda de uso.



“El primer uso siempre es para el consumo y, si sobra energía la usamos para la carga de las baterías 24V”, explica Serra, que añade, “en caso de que no haya sol, es cuando trabajamos con la energía almacenada en las baterías, y si las condiciones meteorológicas fueran muy adversas se enciende un grupo de electrógenos. Toda la instalación está programada para que las baterías no se agoten nunca, siempre tiene que haber un 30% de batería”, asegura el gerente.



El ecommerce líder del sector asegura que con la instalación actual ya tienen suficiente para mantener en marcha toda la actividad de la empresa, pero actualmente están trabajando en un proyecto de ampliación de las oficinas, y en paralelo van a ampliar el número de placas solares.







