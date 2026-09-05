(Información remitida por la empresa firmante)

- Flujo de aire de doble zona y tecnología sin precongelación en 10 minutos: Dreame lleva la cocina inteligente a la cocina de tus sueños en IFA 2026

BERLIN, 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA 2026, Dreame Technology presentó su última línea de pequeños electrodomésticos de cocina en seis categorías clave: freidoras de aire, cafeteras, licuadoras, batidoras de pie, tostadoras y máquinas para preparar postres helados. Más allá de la simple acumulación de funciones, la nueva línea integra flujo de aire de precisión, control avanzado de temperatura, refrigeración por compresor y mecanismos automatizados en procesos de cocción específicos, lo que ayuda a lograr mayor eficiencia, consistencia y control en la cocina.

Crujientes y tiernos, listos juntos: Control de flujo de aire de doble accionamiento

La freidora de aire inteligente Feast™ Dual-Zone Crispy-Tender, producto estrella de la marca, cuenta con un diseño de control de flujo de aire de doble accionamiento con dos sistemas de flujo de aire independientes diseñados para minimizar aún más la transferencia de sabores entre los platos.

La zona CrispZone utiliza un sistema de flujo de aire ciclónico Crisp con 18 aspas anchas y flujo de aire vertical 3D, lo que ayuda a reducir el consumo de aceite hasta en un 88,5 %* y a obtener resultados extra crujientes.

Mientras tanto, la TenderZone utiliza un sistema de flujo de aire envolvente Tender Surround Airflow System con 20 aspas de ventilador de alta densidad para rodear los ingredientes con un flujo de aire horizontal, lo que ayuda a retener la humedad para obtener resultados jugosos y tiernos.

Combinado con el sistema de cocción inteligente SYNC y dos rejillas adicionales, permite preparar fácilmente dos sabores y hasta cuatro platos simultáneamente.

Bebidas y postres helados en 10 minutos, sin necesidad de congelación previa

Gracias a la tecnología de enfriamiento rápido por compresor de 360°, la máquina para helados ChillLab™ prepara deliciosos postres y bebidas heladas en tan solo 10 minutos*, sin necesidad de congelación previa. Su sistema de textura Smooth Flow cuenta con una paleta asimétrica de acero inoxidable diseñada para maximizar el contacto con la superficie de enfriamiento y acelerar la formación de cristales de hielo finos y uniformes. El sistema ofrece postres tipo helado suaves y densos con una textura fina y estable.

Mientras tanto, la tostadora inteligente ToastControl™ incorpora un diseño de elevación automática motorizada con comprobación rápida a mitad de ciclo y una gran pantalla táctil IMD de 5,3 pulgadas, que ofrece un funcionamiento suave, silencioso e intuitivo.

Tiempo de preparación adaptativo y versatilidad 4 en 1: Bebidas profesionales en cualquier lugar

Para los amantes del café que están siempre en movimiento, la cafetera espresso portátil Ecceluxe™ Go cuenta con un diseño portátil 4 en 1 compatible con cápsulas NS Original, cápsulas DG, monodosis ESE y café molido. Su tecnología de tiempo de preparación adaptativo ajusta automáticamente el tiempo de extracción según el volumen de agua, lo que ayuda a obtener un sabor equilibrado y consistente en diferentes tamaños de preparación.

*Fuente de datos: Basado en pruebas de Dreame Lab. Los resultados reales pueden variar según el entorno y las condiciones de uso. La disponibilidad, las especificaciones y las características del producto pueden variar según el mercado.

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