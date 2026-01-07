(Información remitida por la empresa firmante)

-Dreame presenta los nuevos televisores LED Aura Mini en CES 2026, dirigidos a los entusiastas del cine en casa y los videojuegos

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Dreame , líder mundial en electrónica de consumo de alta gama y fabricación inteligente, organizará un importante evento de lanzamiento de productos para presentar de forma integral sus innovadores avances, impulsados por su expansión estratégica global. Dreame anunciará su incursión en el competitivo mercado mundial de la televisión, presentando y exhibiendo por primera vez su nueva serie de televisores premium. A diciembre de 2025, los pedidos globales de Dreame TV superaron las 100.000 unidades.

Entre los aspectos más destacados de la presentación se incluyen la innovadora "Black Crystal True Color Screen" y la tecnología Aura Mini LED Premium Display, que no solo subrayan el liderazgo de Dreame TV en tecnología de pantallas para televisores, sino que también reflejan su visión a largo plazo y su plan estratégico de desarrollo futuro.

V3000 con Black Crystal True Color Screen: La máxima fidelidad visual para entusiastas y gamers

Diseñado para ser la pieza central de un cine en casa premium, el Dreame Aura Mini LED 4K TV V3000 incorpora la exclusiva "Black Crystal True Color Screen" con una reflectividad ultrabaja del 1,8 %. Esta innovación elimina prácticamente el deslumbramiento y los reflejos, garantizando una imagen nítida incluso en habitaciones muy iluminadas. Logra un revolucionario ángulo de visión amplio de 178° sin pérdida de color.

En su núcleo se encuentra la tecnología de pantalla Aura Mini LED Premium, que combina QLED+ y Mini LED para ofrecer una calidad de imagen impresionante con un volumen de color excepcional (más de 1.070 millones de colores), una amplia gama cromática DCI-P3 del 98 % y un brillo máximo de 2800 nits.

El V3000 también es un potente dispositivo para juegos, con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 300 Hz, un tiempo de respuesta ultrabajo de 5,3 ms y compatibilidad con VRR, ALLM y AMD FreeSync™ Premium.

S100: El centro de entretenimiento todo en uno con barra de sonido integrada

Diseñado para consumidores que buscan una solución de entretenimiento completa, el Dreame Aura Mini LED 4K TV S100 utiliza un avanzado sistema de retroiluminación Aura Mini LED con atenuación local de matriz completa para un control preciso de la luz y un contraste impresionante.

Su brillo máximo de 1000 nits y la tecnología QLED+ garantizan detalles nítidos y realistas. El procesador Dreamind™ Pro AI, personalizado, escala inteligentemente el contenido 2K a una calidad cercana a 4K.

Su aspecto más innovador es su sistema de sonido maestro Dreame 4.1.2ch integrado, una barra de sonido de alto rendimiento integrada directamente en el televisor. Alberga 11 unidades de sonido dedicadas, ofrece una potencia máxima de 70 W y una cobertura de sonido de 270° para un entorno de audio inmersivo.

Expandiendo el ecosistema audiovisual y de estilo de vida

Dreame TV continúa uniendo tecnología y estética a través de su serie de productos de estilo de vida, incluyendo el proyector láser T2. Para CES 2026, Dreame presentará dos barras de sonido de cine en casa de alto rendimiento. La barra de sonido Dreame Pano S2 cuenta con un sistema Pro Dolby Surround de 5.1.2 canales, mientras que la Dreame Pano S1 fusiona el diseño Bauhaus con un sistema Pro Dolby de 3.1.2 canales.

Dreame también presentará el monitor profesional WUHD 5K X1 Ultra y la MegPad M2 Pro. El X1 Ultra mejora la productividad con resolución 5K y modos multiventana, y el M2 Pro redefine el entretenimiento en casa con una calidad de imagen 4K de alta calidad y un concentrador de energía de larga duración.

Disponibilidad y precio del producto

Se prevé que el televisor Aura Mini LED 4K V3000 se lance a nivel mundial en 2026, con un precio de venta al público estimado de entre 2.299 y 7.999 dólares.

El televisor Aura Mini LED 4K S100 ya está disponible en algunas regiones, con precios entre 1.299 y 3.999 dólares.

