Dreame TV debuta en un anuncio nacional de NBC durante el Game Day, mostrando tecnologías innovadoras de visualización y audio para el mercado norteamericano

LOS ÁNGELES, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dreame TV, la división de entretenimiento de Dreame Technology, debutó en los hogares estadounidenses con un anuncio televisivo multimillonario que se transmitió en la cadena local afiliada de NBC durante el Game Day del 8 de febrero. Este anuncio marca un hito en la expansión de la marca en Norteamérica, mostrando tecnologías propias que están transformando la experiencia de entretenimiento en el hogar.

El anuncio destaca las principales innovaciones tecnológicas de Dreame TV, que establecen nuevos estándares en la industria. La tecnología Black Crystal True-Color Screen presenta una reflectividad de tan solo el 1,8%, eliminando prácticamente el deslumbramiento incluso en entornos con mucha luz. Este avance ya está disponible en la serie V3000 y está previsto para la próxima serie S300 y todos los futuros modelos insignia.

La tecnología de pantalla Aura Mini LED Premium de Dreame TV combina las innovaciones QLED+ y Mini LED para ofrecer imágenes impresionantes: 1.070 millones de colores, una amplia gama cromática DCI-P3 del 98%, una precisión de color de nivel profesional ΔE≈0,7 y un brillo máximo de hasta 2800 nits. Actualmente implementada en las series S100 y V3000, esta tecnología ofrece imágenes con calidad cinematográfica y es compatible con funciones de juego avanzadas: frecuencia de actualización de 300 Hz, baja latencia de 5,3 ms y compatibilidad total con VRR, ALLM y AMD FreeSync™ Premium Pro.

La tecnología "Soundbar Within" elimina la necesidad de equipos de audio externos al integrar un sistema de sonido premium directamente en el televisor. Incluida en la serie S100, esta innovación ofrece un sistema de sonido maestro de 4.1.2 canales con 11 unidades de sonido y 70 W de potencia máxima, creando una cobertura de sonido de 270°. Los consumidores reciben un televisor de gama alta y una barra de sonido prémium en un elegante paquete.

El procesador de IA Dreamind™ Pro personalizado potencia la experiencia de visualización inteligente, utilizando algoritmos avanzados para escalar contenido 2K a una calidad cercana a 4K en tiempo real. Combinado con atenuación local de matriz completa, este procesador seguirá siendo fundamental en todos los futuros televisores Dreame de alta gama, garantizando una calidad de imagen superior en diversos contenidos.

El ecosistema de Dreame TV se extiende más allá de los televisores para incluir el proyector láser T2 y el proyector láser triple T3 UST para experiencias cinematográficas, barras de sonido Pano S2/S1 para un audio mejorado y el monitor WUHD 5K X1 Ultra y la pantalla portátil MegPad M2 Pro para diversos escenarios.

Disponible en más de 120 países a través de más de 6.500 puntos de venta y tiendas insignia, Dreame TV usa este momento del Game Day para establecerse como un innovador tecnológico en el entretenimiento global, ofreciendo un diseño inteligente y de primera calidad que transforma la visualización diaria a través de tecnologías patentadas innovadoras.

