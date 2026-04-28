DREO lanza la serie de ventiladores TurboCool™, introduciendo tecnología de nebulización apta para interiores (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía amplía su propuesta de soluciones innovadoras para el hogar con su nueva gama de productos de verano

MADRID, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DREO, marca líder en tecnología para el hogar, ha presentado hoy su serie de ventiladores TurboCool™, una nueva gama de ventiladores con nebulización diseñados para uso en interiores. Con el lanzamiento de la tecnología TurboCool™ Ultra Mist, una solución completamente nueva de refrigeración interior que ofrece una reducción notable de la temperatura sin generar humedad, la serie propone un enfoque práctico y novedoso para el confort en interiores. Además del ventilador con nebulización TurboCool™ 765S para espacios más amplios y la solución de refrigeración compacta TurboCool™ 516S para espacios reducidos, la serie se completa con el último ventilador TurboPoly™ y un aire acondicionado portátil para ofrecer una experiencia de frescor eficaz y sin complicaciones en los hogares este verano.

"Si bien los ventiladores con nebulización ofrecen una refrigeración rápida y potente, la humedad ha limitado su uso al exterior hasta ahora", afirma Joshua Gunn, vicepresidente de DREO. "Al integrar nuestra tecnología TurboCool™ Ultra Mist, somos capaces de minimizar la humedad manteniendo un rendimiento de refrigeración eficaz, lo que convierte a los ventiladores con nebulización en una opción realmente práctica para el uso diario en interiores".

Tecnología TurboCool™ Ultra Mist: redefiniendo la refrigeración en verano

La introducción de la tecnología TurboCool™ Ultra Mist marca un nuevo enfoque en la refrigeración mediante ventiladores, mejorando el rendimiento del flujo de aire con un sistema de nebulización refinado diseñado para el hogar moderno. Para lograrlo, DREO desarrolló un sistema de atomización ultrasónica y flujo de aire en múltiples etapas, diseñado para alcanzar una refrigeración eficaz garantizando al mismo tiempo un entorno interior libre de humedad.

El proceso comienza con un módulo ultrasónico que transforma el agua en gotas microscópicas. En lugar de proyectar esta niebla directamente, un impulsor interno de nebulización propulsa las partículas a través de un diseño de flujo de aire de doble canal, donde el aire y la niebla viajan por canales separados para evitar que las gotas grandes entren en el conducto de aire. Esta configuración actúa como un filtro natural, interceptando las gotas más pesadas mientras permite que solo la niebla más fina avance. En la salida, el diseño del conducto de aire fragmenta aún más la niebla en gotas más finas, aumentando la velocidad de evaporación y mejorando la eficiencia de refrigeración.

A medida que las partículas refinadas alcanzan la salida, se combinan con un flujo de aire de alta velocidad, acelerando la evaporación y permitiendo una refrigeración más eficaz del espacio. Este enfoque integrado permite una reducción perceptible de la temperatura al tiempo que evita la condensación en superficies y la acumulación de agua.

DREO TurboCool™ Misting Fan 765S

Basado en esta tecnología, el TurboCool™ Misting Fan 765S está diseñado para la refrigeración de espacios más amplios, ofreciendo una reducción de temperatura de hasta 6°C. Lo consigue mediante una salida de 800 ml/h de gotas ultrafinas de 17 μm, respaldadas por un flujo de aire TurboWind™ que alcanza hasta 10 m/s, lo que acelera la evaporación y mejora el rendimiento de refrigeración.

A pesar de su alta capacidad de refrigeración, el TurboCool™ Misting Fan 765S funciona a un nivel silencioso de 20 dB, lo que lo hace adecuado para el uso diario en interiores. Cuenta con un depósito de agua de 6 litros que permite hasta 24 horas de funcionamiento continuo en el nivel más bajo. Además, el diseño modular del depósito garantiza una experiencia de refrigeración estable durante todo el día, al tiempo que permite una limpieza rápida e higiénica.

DREO TurboCool™ Misting Fan 516S

Para espacios más compactos o refrigeración personal, el TurboCool™ Misting Fan 516S aplica la misma tecnología principal en un formato más reducido. Utiliza una resolución de nebulización de 11 μm junto con un flujo de aire dirigido de hasta 8 m/s, lo que permite una reducción de temperatura de hasta 3°C. El depósito de agua de 1,3 litros proporciona una salida de refrigeración constante manteniendo un tamaño compacto adecuado para uso personal.

Ampliando el ecosistema: el ventilador DREO TurboPoly™ 765S de nueva generación, compatible con Matter

El ventilador DREO TurboPoly™ 765S de nueva generación amplía el portfolio de productos de refrigeración para el verano al ofrecer una circulación precisa para toda la estancia. Mientras que la serie TurboCool™ se centra en la reducción activa de la temperatura, el TurboPoly™ Fan 765S garantiza un flujo de aire constante en toda la habitación. Construido sobre un diseño convertible 2 en 1, el dispositivo pasa fácilmente de ventilador de sobremesa a ventilador de pie para adaptarse a diferentes configuraciones de espacio.

En el núcleo de su rendimiento se encuentra el sistema inteligente de flujo de aire 3D MotionSync™. Al utilizar un giroscopio integrado de 3 ejes, este sistema coordina una oscilación de 150° horizontal y 100° vertical para lograr una cobertura tridimensional completamente sincronizada. Este control mecánico preciso permite un alcance de hasta 36 metros manteniendo un perfil acústico ultra silencioso de 20 dB.

Para ampliar aún más el ecosistema, el TurboPoly™ Fan 765S incluye conectividad Matter mediante Wi-Fi, lo que le permite funcionar de forma nativa con las principales plataformas de hogar inteligente que los usuarios ya utilizan.

El aire acondicionado portátil DREO 318S: refrigeración real sin drenaje

Para completar la gama de refrigeración de verano, el DREO Portable Air Conditioner 318S introduce un sistema real sin drenaje. Mediante el uso de sensores y un algoritmo que ajusta dinámicamente su arquitectura de doble motor, el sistema equilibra perfectamente la evaporación del agua con la condensación, eliminando por completo la necesidad de drenaje manual.

Más allá de este diseño sin complicaciones, la unidad ofrece una capacidad de refrigeración de 7.500 BTU para espacios de hasta 20 m. Gracias a su sistema IceCool con dos motores sin escobillas, el dispositivo genera un flujo de aire constante de 300 m/h.

DREO Portable Air Conditioner 318S también cuenta con la clasificación energética Clase A de la UE, refrigerante ecológico R290, control inteligente mediante app y un kit de instalación universal sin complicaciones con paneles de ventana de instalación rápida patentados para un sellado hermético en minutos.

El lanzamiento de la serie TurboCool™ Misting Fan, junto con el último ventilador TurboPoly™ y el nuevo aire acondicionado portátil, refleja el compromiso de DREO en ofrecer una gama versátil de soluciones de refrigeración para el hogar. Al centrarse en el rendimiento clave y un funcionamiento fluido, DREO cierra la brecha entre la tecnología potente y el confort cotidiano sin esfuerzo.

"El confort en verano no debería depender de un solo producto, sino de un sistema completo e inteligente. Con la innovación continua en todo nuestro ecosistema y gama de productos, DREO transforma los complejos desafíos ambientales en confort sin esfuerzo. Este verano, nuestros sistemas de refrigeración potentes pero silenciosos funcionan perfectamente en segundo plano, para que los mejores momentos de la vida sean los protagonistas", concluye Gunn.

Precio y disponibilidad

Los ventiladores con nebulización DREO TurboCool™ y el aire acondicionado portátil están disponibles a partir del 28 de abril, a través de Amazon.

El ventilador DREO TurboPoly™ Fan 765S estará disponible el próximo 15 de mayo a un precio de 189,99€ y a través de Amazon.

Sobre DREO

DREO, pionera en tecnología para el hogar que transforma el confort cotidiano mediante la innovación y el diseño elegante, continúa redefiniendo la vida moderna. Especializada en soluciones de confort del aire y cocina inteligente, DREO se ha ganado la confianza de más de 30 millones de usuarios. Orgullosamente posicionada como la marca número 1 de ventiladores de torre en Amazon en EE. UU., Reino Unido y Alemania** y número 1 en calefactores en Amazon en EE. UU. y Reino Unido***, los productos de DREO destacan por su rendimiento excepcional, eficiencia energética e integración fluida con hogares inteligentes, ofreciendo comodidad y sostenibilidad a hogares de todo el mundo. Para más información visite https://www.DREO.com/.

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