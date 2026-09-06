DREO presenta en IFA 2026 nuevas soluciones y tecnologías de aire y calefacción que conforman el futuro del bienestar en

La compañía lanza su nueva gama de purificadores de aire, encabezada por el buque insignia Air Purifier 530S, que combina la tecnología TurboPure™ con la iluminación RGBIC basada en inteligencia artificial para ofrecer una purificación de alto rendimiento con una experiencia de usuario más intuitiva.

DREO Air Intelligence se estrena como un sistema basado en IA que permite a las soluciones de climatización comprender mejor los entornos domésticos cambiantes, adaptarse a ellos y coordinarse en función de ellos.

La compañía también presenta sus tecnologías de calefacción de última generación, con nuevas innovaciones en el flujo de aire diseñadas para proporcionar un calor más adaptable, personalizado y que abarca toda la estancia.

DREO organiza una mesa redonda en IFA Dream Stage con líderes de la Connectivity Standards Alliance y Polar para hablar sobre cómo la IA, la conectividad y la gestión inteligente del aire pueden dar forma al futuro del bienestar en el hogar.

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 6 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DREO, compañía global de tecnología para el hogar inteligente, ha presentado hoy sus últimas innovaciones en IFA 2026, entre las que se incluyen una nueva gama de purificadores de aire encabezada por el buque insignia DREO Air Purifier 530S, DREO Air Intelligence – un sistema basado en inteligencia artificial para la gestión del aire en el hogar – y sus últimas tecnologías de calefacción. Bajo el lema "AIR, Mastered", DREO presenta su visión para hacer que el aire del hogar sea más inteligente, con productos y tecnologías diseñados para detectar mejor los entornos interiores, adaptarse a las condiciones cambiantes y ofrecer experiencias de confort más personalizadas.

"Durante años, DREO se ha centrado en mejorar el confort ambiental mediante un mayor rendimiento, un diseño de producto bien pensado y una conectividad perfecta", explica Olivia Xu, directora de Marketing de DREO. "Hoy damos el siguiente paso en ese camino. Creemos que el futuro del confort en el hogar no vendrá definido únicamente por productos individuales más inteligentes, sino por replantearnos continuamente cómo experimentan las personas el aire en su vida cotidiana. Desde la purificación y la calefacción hasta la gestión inteligente del aire en el hogar, cada innovación que presentamos está diseñada para que el confort en el hogar sea más intuitivo, adaptable y personal".

DREO 530S, el nuevo purificador de aire insignia de la compañía con tecnología TurboPure™, ofrece una experiencia de purificación más intuitiva

El purificador de aire DREO 530S, el buque insignia que encabeza la nueva gama de purificadores de aire de DREO, se basa en el sistema de purificación Ultimate TurboPure™. Gracias a la combinación de un sistema de flujo de aire totalmente nuevo, una filtración HEPA Pro 3 en 1, sensores inteligentes e iluminación RGBIC con tecnología de inteligencia artificial, el nuevo purificador de aire de DREO ofrece una purificación potente, además de proporcionar una forma más intuitiva de comprender e interactuar con la calidad del aire interior.

Sistema de flujo de aire totalmente nuevo . El purificador de aire 530S cuenta con un diseño elevado que crea una verdadera entrada de aire de 360°, lo que ayuda a capturar el polvo y el pelo de mascotas más cerca del suelo. Una entrada en espiral de nuevo desarrollo guía el aire entrante en la misma dirección de rotación que el impulsor, reduciendo las turbulencias antes de que lleguen al ventilador. A continuación, el aire limpio se expulsa de manera uniforme a través de una salida de 360° para mejorar la circulación en toda la habitación.

. El purificador de aire 530S cuenta con un diseño elevado que crea una verdadera entrada de aire de 360°, lo que ayuda a capturar el polvo y el pelo de mascotas más cerca del suelo. Una entrada en espiral de nuevo desarrollo guía el aire entrante en la misma dirección de rotación que el impulsor, reduciendo las turbulencias antes de que lleguen al ventilador. A continuación, el aire limpio se expulsa de manera uniforme a través de una salida de 360° para mejorar la circulación en toda la habitación. Filtración HEPA Pro 3 en 1 . Un filtro True HEPA captura el 99,97 % de las partículas en suspensión de hasta 0,3 μm según la norma IEST, mientras que la capa reemplazable FiberCatch™ retiene los residuos de mayor tamaño, como el polvo y el pelo, para facilitar el mantenimiento. El sistema de filtración también incorpora 130 g de carbón activo modificado, cuatro veces la capacidad de la generación anterior, para mejorar la eliminación de olores procedentes de mascotas, la cocina y la vida cotidiana en el interior.

. Un filtro True HEPA captura el 99,97 % de las partículas en suspensión de hasta 0,3 μm según la norma IEST, mientras que la capa reemplazable FiberCatch™ retiene los residuos de mayor tamaño, como el polvo y el pelo, para facilitar el mantenimiento. El sistema de filtración también incorpora 130 g de carbón activo modificado, cuatro veces la capacidad de la generación anterior, para mejorar la eliminación de olores procedentes de mascotas, la cocina y la vida cotidiana en el interior. Detección inteligente y visibilidad. El purificador de aire 530S integra un sensor de PM2,5 en tiempo real con modo automático para supervisar continuamente la calidad del aire interior y ajustar automáticamente el rendimiento de la purificación. Un anillo luminoso RGBIC con tecnología de IA muestra los cambios en la calidad del aire desde cualquier punto de la habitación y ofrece efectos de iluminación personalizados, combinando la información funcional con la estética ambiental del hogar.

Verificado de forma independiente por la AHAM, el purificador de aire DREO 530S ofrece un caudal de aire limpio de 221 m/h, lo que permite cubrir aproximadamente 19 m con 4,8 renovaciones de aire por hora o espacios de hasta 90 m con una renovación de aire por hora. Gracias a la tecnología HyperSilent™, los niveles de ruido se reducen hasta tan solo 18 dB en el modo "Sleep", lo que permite un funcionamiento silencioso en los dormitorios y durante el uso nocturno.

El nuevo purificador de aire también es compatible con el control inteligente a través de la aplicación DREO, Amazon Alexa y Google Home, lo que permite a los usuarios gestionar de forma remota la purificación, crear programaciones con precisión de minutos y consultar el historial de calidad del aire de hasta 30 días. Un algoritmo inteligente de vida útil del filtro calcula el momento de sustitución basándose en la calidad real del aire, la velocidad del ventilador y el uso, lo que ayuda a simplificar el mantenimiento diario.

Junto con el purificador de aire DREO 530S, DREO presenta también los modelos DREO 539S, DREO 539AS, DREO 338S y DREO Macro Max AS, que ofrecen soluciones para diferentes tamaños de habitaciones y entornos domésticos en todo el mercado europeo.

DREO Air Intelligence mejora el bienestar en el hogar gracias a la IA y al confort climático conectado

Más allá de sus últimas innovaciones en productos, DREO presenta DREO Air Intelligence, un sistema de climatización basado en inteligencia artificial diseñado para que el bienestar en el hogar sea más adaptable gracias a la IA y al confort climático conectado. En lugar de basarse únicamente en rutinas preestablecidas, DREO Air Intelligence combina modelos de confort físico con el confort térmico basado en los índices PMV y PPD – reconocido internacionalmente –, para comprender los entornos domésticos cambiantes, interpretar múltiples señales ambientales y coordinar de forma inteligente los productos de confort climático compatibles de DREO. Al combinar la detección ambiental, la toma de decisiones inteligente y la coordinación de dispositivos, DREO Air Intelligence permite que los productos de climatización respondan de forma más natural a las necesidades cambiantes de las personas en el hogar.

DREO Air Intelligence se basa en tres experiencias fundamentales:

Puntuación de bienestar en el hogar – Combina el confort térmico, la calidad del aire, el entorno de descanso y los indicadores de bienestar relacionados con el agua en una única puntuación de 0 a 100, lo que permite a los usuarios comprender de un vistazo el entorno de su hogar y tener una visión clara de las áreas que pueden requerir atención. El confort térmico se evalúa utilizando los índices PMV y PPD reconocidos internacionalmente, que van más allá de la temperatura en sí para estimar cómo se percibe realmente una habitación, teniendo en cuenta factores como la humedad, el flujo de aire, el nivel de actividad y la ropa.

Estado de ahorro energético – Utiliza la optimización mediante IA para ajustar de forma inteligente el funcionamiento de los dispositivos y comparar el consumo energético con y sin dicha optimización. Los resultados se presentan en términos de electricidad ahorrada, ahorro estimado en costes y reducción de las emisiones de carbono, lo que hace que la eficiencia energética sea más visible, medible y fácil de entender.

Home Air Pilot – Supervisa continuamente los cambios en el entorno doméstico, analiza las condiciones del mismo y coordina de forma inteligente los productos compatibles de DREO para el confort del aire, con el fin de optimizar el confort, la calidad del aire y la eficiencia energética. Una vez que el sistema puede tomar decisiones fiables, Home Air Pilot ajusta de forma proactiva el funcionamiento de los dispositivos. Cuando entran en juego las preferencias personales, los usuarios mantienen el control total.

Diseñado como un ecosistema abierto, DREO Air Intelligence es compatible con dispositivos que admiten Matter, lo que permite que estos productos funcionen juntos de forma más fluida en todo el hogar conectado. A medida que la compañía sigue ampliando su ecosistema conectado, DREO Air Intelligence representa la visión de la empresa de hacer que el bienestar en el hogar sea más adaptable gracias a la inteligencia artificial y al confort climático conectado.

Las tecnologías de calefacción de última generación incorporan un flujo de aire adaptativo para la calefacción en el hogar

DREO ha presentado sus últimas tecnologías de calefacción, encabezadas por la tecnología AutoShift™, una nueva innovación en el flujo de aire basada en una estructura de elevación adaptativa que sube y baja automáticamente la guía de aire superior para pasar de la calefacción focalizada a la calefacción de toda la estancia a 360°. Al modificar físicamente la forma en que se distribuye el aire caliente, AutoShift™ permite que un único sistema de calefacción se adapte a diferentes situaciones, proporcionando calor concentrado para el confort personal o una distribución equilibrada del calor por toda la habitación, sin que los usuarios tengan que cambiar manualmente entre los distintos modos de calefacción.

La estructura de elevación adaptativa funciona en combinación con una arquitectura de flujo de aire de nuevo desarrollo para remodelar continuamente el flujo de aire a medida que se desplaza, creando dos experiencias de calefacción distintas dentro de un mismo sistema. El resultado es un enfoque más ágil de la calefacción doméstica que se adapta de forma natural a los diferentes espacios, actividades y rutinas cotidianas, además de mantener un rendimiento de calefacción constante durante cada transición.

DREO también ha presentado su última tecnología de calefacción por convección sin ventilador, ampliando así su innovación en materia de calefacción con una solución más silenciosa diseñada para proporcionar un calor más uniforme y duradero a través de la circulación natural del calor. En conjunto, estas últimas tecnologías de calefacción reflejan el compromiso continuo de DREO con el avance de la innovación en el flujo de aire para crear experiencias de confort en el hogar más adaptables.

DREO reúne a líderes del sector para analizar el futuro del bienestar en el hogar

Como parte de su lema "AIR, Mastered" que ha mostrado en IFA 2026, DREO ha organizado la mesa redonda bajo el título "How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness" en IFA Dream Stage, que reunió a líderes de los sectores de la conectividad, el hogar inteligente y la salud digital para analizar cómo la inteligencia artificial, los ecosistemas abiertos y la gestión inteligente del aire pueden crear experiencias de bienestar en el hogar más adaptables y centradas en las personas.

Moderada por Anna Heim, periodista independiente y moderadora de TechCrunch, el debate contó con la participación de Tobin Richardson, presidente y CEO de la Connectivity Standards Alliance (CSA), Martin Müller, director de ventas y director general para Europa de DREO, y Spiros Andreou, responsable de Asociaciones Globales de Industria y Tecnología de Polar. Los ponentes analizaron cómo el sector puede ir más allá de la conectividad básica de los dispositivos para avanzar hacia sistemas inteligentes que comprendan mejor los entornos domésticos, coordinen el funcionamiento entre dispositivos y respondan a las necesidades cotidianas de las personas.

Al destacar la visión de DREO sobre el futuro del bienestar en el hogar, Martin Müller ha afirmado: "Los usuarios no suelen pensar en el aire que les rodea hasta que perciben que algo va mal. Sin embargo, este influye en cómo dormimos, trabajamos, nos recuperamos y vivimos cada día. El futuro del bienestar en el hogar comienza por hacer que el aire sea más inteligente".

La mesa redonda también destacó la importancia de la interoperabilidad abierta y la colaboración intersectorial para hacer posible la próxima generación de experiencias en el hogar conectado. Richardson hizo hincapié en que Matter proporciona una base para que los dispositivos funcionen juntos a la perfección, lo que permite al sector centrarse en crear mejores experiencias de usuario en lugar de limitarse a conectar productos. Andreou añadió que la combinación de la inteligencia ambiental y los conocimientos fisiológicos crea nuevas oportunidades para comprender mejor el bienestar cotidiano de las personas y ofrecer experiencias de bienestar en el hogar más personalizadas.

Este debate refleja el compromiso continuo de DREO de colaborar con socios del sector para impulsar un futuro más abierto, inteligente y conectado para el bienestar en el hogar.

DREO continúa expandiendo su presencia en Europa

Europa se ha convertido en uno de los mercados de más rápido crecimiento de DREO, con un aumento interanual del volumen de ventas del 142% en el primer semestre de 2026 y un crecimiento de los ingresos del 156%, lo que refuerza aún más el impulso de la empresa en mercados clave como Alemania, Reino Unido y Francia.

Reino Unido se ha convertido en uno de los mercados con mejor rendimiento, donde la compañía ha ocupado el primer puesto en Amazon UK tanto en la categoría de ventiladores de torre como en la de calefactores durante dos años consecutivos, representando el 22% del mercado de ventiladores de torre de Amazon UK y el 15% del mercado de calefactores. Aprovechando su éxito online, DREO amplió su negocio al retail físico a través de Argos en 2025 y, desde entonces, ha creado una red de retail físico y online que abarca 71 canales en 16 países europeos. Entre sus principales socios de retail en los principales mercados europeos se encuentran Argos, Costco UK, Currys y Boots en Reino Unido; Expert, Euronics y MediaMarkt en Alemania; Fnac Darty y Leroy Merlin en Francia; Fnac, Leroy Merlin, MediaMarkt y Bauhaus en España; y Euronics, MediaWorld y Unieuro en Italia.

"Europa sigue siendo uno de los mercados de crecimiento más importantes para DREO", explica Martin Müller, director de Ventas y director general para Europa de DREO. "Seguimos manteniendo nuestro compromiso con la inversión en innovación de productos, colaboraciones locales y desarrollo del mercado a largo plazo para ofrecer experiencias inteligentes de confort ambiental que satisfagan mejor a los consumidores europeos".

Sobre DREO

es una marca global líder en electrodomésticos inteligentes para el hogar y soluciones de estilo de vida. Fundada en 2021 por un equipo de ingenieros, la compañía desarrolla soluciones inteligentes para la gestión del aire en interiores (ventilación, aire acondicionado y calefacción) y para entornos de cocina inteligentes. Combinando ingeniería de precisión, tecnologías propias como los algoritmos de ahorro energético ECO y el funcionamiento ultrasilencioso HyperSilent™, con un diseño contemporáneo, DREO transforma el confort en el hogar en una experiencia fluida y accesible.

Con una red comercial global de más de 34.000 tiendas asociadas y una aplicación inteligente altamente valorada (4,9 sobre 5, con más de 500.000 usuarios activos mensuales), DREO está redefiniendo el concepto de confort en el hogar. Tras vender más de 40.000 unidades en España durante el primer semestre de 2026, la compañía se ha consolidado como una de las marcas de mayor crecimiento en el sector de los electrodomésticos conectados. Además, ha ampliado con éxito su presencia en el mercado español gracias a alianzas estratégicas con grandes referentes de la electrónica de consumo como Fnac y Leroy Merlin, acercando sus innovadoras soluciones para el confort del hogar a un número cada vez mayor de consumidores en todo el país.

Para más información, visita: https://es.dreo.com/

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