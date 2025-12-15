DREO revelará su dirección de próxima generación de AIoT en CES 2026

DREO 2026 CES - DREO/PR NEWSWIRE

CLIFTON, N.J., 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DREO anunció hoy su participación en CES 2026, donde presentará la siguiente etapa de su visión del hogar centrado en el ser humano. Bajo el lema "Despierta los sentidos, amplificado por la IA de DREO", la compañía compartirá cómo su ecosistema AIoT en evolución está dando forma a un futuro donde la comodidad se vuelve intuitiva, adaptable y contribuye discretamente al bienestar diario.

Un nuevo momento para la IA en el hogarEl año 2025 marca un momento crucial para la IA de consumo, con modelos que se vuelven significativamente más capaces, eficientes y rentables. Para DREO, este cambio se alinea con años de trabajo preliminar, respaldado por una base global de más de 20 millones de usuarios, con puntos de entrada naturales para dispositivos en las categorías de confort de aire y cocina, y una ingeniería profunda en flujo de aire, detección y cocina de precisión.

El inicio de 2026 es el momento en que nuestros cimientos, escala y madurez tecnológica se unen para compartir esta visión más abiertamente.

La visión detrás del ecosistema de AIoT en evolución de DREOEn CES, DREO exhibirá el potencial de un futuro donde el control a nivel de dispositivo se traslada a un hogar que anticipa y se adapta silenciosamente. Esta dirección refleja la ambición a largo plazo de DREO en materia de IAoT: lograr hogares que se ajusten proactivamente para promover la comodidad y el bienestar como parte natural de la vida diaria.

Para demostrarlo, DREO presentará ejemplos tempranos de sus capacidades de IA, incluyendo la cocina impulsada por IA, habilitada por la próxima serie de freidoras combinadas ChefMaker 2. Estas demostraciones ofrecen a los visitantes un primer vistazo a cómo el enfoque adaptativo y centrado en el ser humano de DREO está comenzando a tomar forma a medida que la IA y el hardware se integran más profundamente.

El Laboratorio Sensorial de IA de DREO dará vida a este futuro mediante un entorno de prueba de concepto donde el flujo de aire, la iluminación y la climatización responden de forma intuitiva y sincronizada, ofreciendo un anticipo tangible de cómo podría sentirse algún día la comodidad proactiva, orquestada por IA, en el hogar.

"La comodidad no debería requerir esfuerzo", afirmó Joshua Gunn, vicepresidente de DREO. "Imaginamos cómo el hogar puede anticipar silenciosamente tus necesidades y permitir que el bienestar surja de forma natural".

Un vistazo a lo que DREO presentará en CES

Junto con la presentación de AIoT, DREO presentará brevemente varias novedades en su plan de trabajo para 2026, entre ellas:

Una nueva dirección en refrigeración personal que desafía las expectativas de las personas sobre la refrigeración en el hogar.

Expansión continua de la línea Smart Kitchen de DREO, que presenta nuevas formas de simplificar las rutinas diarias en torno a las bebidas y el agua.

Evolución continua de las tecnologías sensoriales de DREO, incluyendo avances en iluminación dinámica y un sistema de flujo de aire con detección de movimiento.

Estas innovaciones ilustran cómo DREO busca integrar el confort ambiental, las experiencias culinarias y la coordinación del IoT mediante un diseño optimizado con IA.

Únase a DREO en la Venetian Expo, pabellones A-D, stand n.° 52332, del 6 al 9 de enero de 2026, para explorar cómo la IA está comenzando a transformar el hogar del futuro.

ACERCA DE DREO

DREO, pionero en tecnología para el hogar que transforma la comodidad diaria mediante la innovación y un diseño elegante, continúa redefiniendo la vida moderna. Especializado en soluciones de aire acondicionado y cocinas inteligentes, DREO se ha ganado la confianza de más de 20 millones de usuarios. Con orgullo, se ha convertido en la marca número 1 de ventiladores y calentadores domésticos en Amazon EE. UU. durante dos años consecutivos* y en la marca número 1 de ventiladores de torre en EE. UU.**. Los productos DREO son conocidos por su excepcional rendimiento, eficiencia energética e integración perfecta con el hogar inteligente, ofreciendo comodidad y sostenibilidad a hogares de todo el mundo.

*Fuente: Clasificación basada en datos de Stackline para las ventas minoristas de ventiladores y calentadores domésticos en Amazon EE. UU. desde enero de 2023 hasta enero de 2025.

** Fuente: Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Tower Fans, Dollar & Unit Sales, enero-diciembre 2024

