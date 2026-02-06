Drones que limpian lo imposible; tecnología al servicio del deporte - Galvañ Lacados

Madrid, 6 de febrero de 2026.-

La transformación de las tareas de mantenimiento exterior ha dado un paso de gigante. La evolución tecnológica ha dejado atrás los métodos tradicionales de limpieza, marcados por elevados costes, riesgos laborales y tiempos prolongados de ejecución. Hoy, disciplinas como la limpieza con drones de estadios permiten afrontar el cuidado de grandes superficies con una eficiencia sin precedentes. Galvañ Lacados, pionera en este ámbito en la provincia de Alicante, ha consolidado un sistema de intervención aérea que combina vapor de alta presión y tecnología de precisión. Esta metodología no solo evita el uso de andamios y productos químicos, sino que también garantiza una intervención rápida, segura y sin interrupciones en la actividad de los recintos.

La limpieza con drones de estadios se posiciona así como una solución avanzada y sostenible, que redefine los estándares del sector.

Precisión aérea al servicio de la limpieza deportiva

El sistema Galvañ CleanDrone representa una alternativa eficaz y certificada para el mantenimiento exterior de recintos deportivos, estadios y complejos multiusos. Mediante la utilización de drones equipados con tecnología de limpieza a presión controlada, es posible eliminar residuos, polvo, contaminación o cal de fachadas y estructuras acristaladas sin poner en riesgo a operarios ni detener la operativa de los espacios.

La intervención aérea evita por completo el uso de plataformas elevadoras o grúas, reduciendo los costes logísticos y los tiempos de parada. Además, el consumo de agua se optimiza y se prescinde casi en su totalidad de productos químicos, lo que refuerza su perfil medioambiental.

Como ejemplo significativo, Galvañ Lacados ha llevado a cabo la limpieza del exterior del Roig Arena en València, uno de los complejos deportivos más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. “Nuestro objetivo es aportar soluciones técnicas que no interfieran en la actividad ni en la imagen de los espacios deportivos”, explican desde la dirección técnica de la empresa.

Limpieza avanzada sin impacto operativo

La versatilidad del sistema permite operar sobre fachadas de hasta 30 metros de altura, cubiertas metálicas o estructuras de cristal, incluso en condiciones frágiles o de difícil acceso. Este enfoque resulta especialmente idóneo para instalaciones deportivas que requieren una presentación impecable sin comprometer su funcionamiento diario.

El procedimiento incluye una inspección previa con dron, grabación opcional para seguimiento del antes y después, y presupuesto inmediato sin compromiso. El equipo técnico de Galvañ Lacados, con más de 15 años de experiencia, trabaja en toda la provincia de Alicante, adaptando cada proyecto a las particularidades del edificio y la suciedad acumulada.

La limpieza con drones aplicada al entorno deportivo no solo garantiza un resultado visual óptimo, sino que permite prolongar la vida útil de las superficies y reducir la degradación por agentes contaminantes. Este modelo de intervención técnica, con vapor de alta presión y control milimétrico, se ha consolidado como una referencia en el mantenimiento de estadios modernos, generando beneficios tanto funcionales como estéticos.

Con esta propuesta, Galvañ Lacados redefine el concepto de limpieza especializada, integrando tecnología, sostenibilidad y precisión para mantener las infraestructuras deportivas en las mejores condiciones, sin alterar su ritmo ni comprometer su seguridad.

