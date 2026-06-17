Drop Dive Maldives reafirma su liderazgo como referente mundial en el buceo con tiburón tigre - Drop Dive Maldives

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio 2026.- Drop Dive Maldives, la empresa española especializada en experiencias de buceo de alta calidad que continúa consolidando su posición como uno de los operadores más reconocidos y respetados del archipiélago prepara la nueva temporada de buceo en Maldivas con excelentes perspectivas,

Con centros operativos en Rasdhoo y Fuvahmulah, la compañía afronta una nueva etapa marcada por la expansión internacional, la mejora continua de sus servicios y el reconocimiento de toda la industria local por sus elevados estándares de seguridad y profesionalidad.

Fuvahmulah, conocida internacionalmente como la capital mundial del tiburón tigre, se ha convertido en uno de los destinos más demandados por los aficionados al buceo de grandes pelágicos. Cada año miles de buceadores visitan la isla para observar de cerca a estos impresionantes depredadores oceánicos, además de tiburones zorro, tiburones martillo, mantas oceánicas y otras especies emblemáticas del océano Índico.

En este escenario, Drop Dive Maldives se ha posicionado como uno de los operadores de referencia para la realización de inmersiones seguras con tiburón tigre. Su experiencia acumulada durante años, sus protocolos específicos de seguridad y la formación continua de su equipo han llevado a que numerosos liveaboards y operadores turísticos que trabajan en Maldivas confíen en la empresa para coordinar y supervisar este tipo de inmersiones.

El reconocimiento no llega únicamente por parte de los clientes. Dentro del sector turístico maldivo, cada vez son más los profesionales que consideran a Drop Dive Maldives una referencia en materia de seguridad, gestión de grupos y comportamiento responsable durante las inmersiones con tiburones tigre.

"La seguridad siempre ha estado por encima de cualquier otro objetivo", explica Jaime González Rivas, fundador de la compañía. "Nuestra filosofía es demostrar que es posible vivir encuentros extraordinarios con grandes tiburones sin renunciar a los más altos estándares operativos."

Este compromiso con la excelencia ha permitido a la empresa mantenerse durante años entre los centros de buceo mejor valorados de Maldivas, ocupando de forma continuada posiciones destacadas en los principales rankings y plataformas de opinión internacionales. Los clientes destacan especialmente la calidad del servicio, la atención personalizada, la profesionalidad de los instructores, la organización de las actividades y el elevado nivel de seguridad durante todas las operaciones.

La temporada 2026-2027 llega además acompañada de importantes novedades. Drop Dive Maldives continúa desarrollando nuevos proyectos turísticos y reforzando su presencia internacional mediante futuras expansiones fuera de Maldivas. Entre los planes de crecimiento se encuentran nuevas operaciones relacionadas con el turismo de buceo en otros destinos del océano Índico y el sudeste asiático.

Paralelamente, la empresa seguirá impulsando iniciativas de educación y sensibilización marina, fomentando un modelo de turismo sostenible basado en el respeto hacia los tiburones y la conservación de los ecosistemas marinos.

Mientras las mantarrayas vuelven a congregarse en los atolones del norte y los tiburones tigre continúan siendo los protagonistas de las aguas de Fuvahmulah, Drop Dive Maldives afronta una nueva temporada con un objetivo claro: seguir ofreciendo algunas de las mejores experiencias de buceo del mundo manteniendo los máximos niveles de seguridad, calidad y profesionalidad que han convertido a la empresa en uno de los nombres más reconocidos del sector en Maldivas.



Emisor: Drop Dive Maldives

Contacto: Drop Dive Maldives

Número de contacto: +960 799-4879