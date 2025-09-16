DRUID AI recauda 31 millones de dólares en la Serie C para acelerar la plataforma de IA con agentes

(Información remitida por la empresa firmante)

DRUID AI recauda 31 millones de dólares en la Serie C para acelerar el crecimiento de la plataforma de IA con agentes bajo la dirección del nuevo consejero delegado Joseph Kim

La nueva financiación, liderada por Cipio Partners y con un enfoque en el cliente, impulsará la expansión geográfica de la empresa de IA con agentes y el desarrollo de su plataforma.

LONDRES, NUEVA YORK y BUCAREST, Rumania, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- DRUID AI anunció hoy la obtención de 31 millones de dólares en financiación de Serie C para impulsar la expansión global de su plataforma de IA con agentes empresariales, bajo el liderazgo de su nuevo consejero delegado, Joseph Kim. La inversión estratégica, que impulsará la misión de DRUID AI de empoderar a las empresas para crear, gestionar y orquestar agentes de IA conversacional, fue liderada por Cipio Partners, con la participación de TQ Ventures, Karma Ventures, Smedvig y Hoxton Ventures.

"Esta inversión es un testimonio del éxito de DRUID AI y un catalizador para impulsar a las empresas a nivel mundial mediante el poder de la IA con agentes", afirmó Kim. "El éxito del cliente es fundamental, y obtener resultados empresariales reales requiere comprender los puntos débiles de las empresas e introducir innovaciones que ayuden a esos clientes a abordar sus complejos desafíos. Ese es el estilo de DRUID AI, y ahora lo estamos llevando al mundo a través de esta nueva fase de crecimiento global".

Roland Dennert, socio director de Cipio Partners, un importante fondo global de capital de riesgo, explicó: "En Cipio Partners, nos centramos en apoyar a empresas tecnológicas en fase de crecimiento que han logrado la adaptación producto-mercado y están listas para escalar. DRUID AI se alinea perfectamente con nuestra estrategia de inversión: ofrecer un producto diferenciado basado en IA en un mercado amplio y de rápido crecimiento. Nuestra inversión ayudará a acelerar la expansión de DRUID AI en EE.UU. y otros países, impulsará nuevos avances tecnológicos y fortalecerá su posición como líder mundial en soluciones de IA empresarial. Nos entusiasma asociarnos con DRUID AI en su trayectoria y esperamos apoyar a la empresa en la definición del futuro de las interacciones empresariales basadas en IA".

La trayectoria demostrada de Kim liderando equipos de alto rendimiento y escalando negocios tecnológicos basados en IA lo posiciona idealmente para liderar ese esfuerzo. Cuenta con más de dos décadas de experiencia ejecutiva operativa en los sectores de aplicaciones, infraestructura y seguridad. Recientemente, fue consejero delegado de Sumo Logic. Forma parte de los consejos de administración de SmartBear y Andela. Además, fue socio operativo senior en la firma de capital privado Francisco Partners, CPTO en Citrix, SolarWinds y Hewlett Packard Enterprise, y arquitecto jefe en GE.

Andreea Plesea, cofundadora y directora de operaciones de DRUID AI, que era consejera delegada interina, comentó: "Estoy encantada de que Joseph asuma las riendas como consejero delegado para impulsar nuestro siguiente nivel de crecimiento. Su compromiso con el éxito del cliente y el desarrollo de las soluciones precisas que necesitan está en total sintonía con el enfoque que ha impulsado nuestro progreso y nos ha permitido recaudar nuevos fondos. Joseph y la Serie C preparan a DRUID AI y a nuestros clientes para una mayor innovación e impacto."

El nombramiento de Kim como consejero delegado y la nueva financiación llegan tras la obtención de DRUID AI como un Challenger en el Gartner Magic Quadrant for Conversational AI Platforms para 2025. Este es solo el último avance que valida la madurez de la plataforma de DRUID AI y su preparación para generar resultados comerciales en un mercado que experimenta un rápido avance y adopción.

En 2024, DRUID AI multiplicó sus ingresos anuales recurrentes (ARR) por 2,7 respecto al año anterior. Su galardonada plataforma ha impulsado más de mil millones de conversaciones entre miles de agentes. Además, el ecosistema global de socios de DRUID AI ha atraído a gigantes del sector como Microsoft, Genpact, Cognizant y Accenture.

Más de 300 clientes globales confían en DRUID AI en los sectores de la banca, los servicios financieros, la administración pública, la sanidad, la educación superior, la industria, el comercio minorista y las telecomunicaciones. Organizaciones líderes como AXA Insurance, Carrefour, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Universidad del Sur de Georgia, Kmart Australia, Liberty Global Group, MatrixCare, el Servicio Nacional de Salud y Orange Auchan han adoptado DRUID AI para redefinir su forma de operar.

Las empresas han adoptado DRUID AI para ayudar a sus equipos a acelerar las operaciones digitales, reducir la complejidad del trabajo diario, mejorar la experiencia del usuario y maximizar el retorno de la inversión (ROI) en tecnología. Impulsada por IA de agente avanzada e impulsada por DRUID Conductor, su motor de orquestación principal, la plataforma DRUID permite a las empresas implementar fácilmente agentes de IA y aplicaciones inteligentes que optimizan los procesos, se integran a la perfección con los sistemas existentes y gestionan solicitudes complejas de forma eficiente. La plataforma integral de DRUID AI ofrece una precisión del 98 % en la primera respuesta.

"En Georgia Southern, reconocimos que para satisfacer plenamente las necesidades de los estudiantes digitales actuales, necesitábamos ofrecer un soporte dinámico y preciso en tiempo real que resolviera sus problemas al instante" dijo Ashlea Anderson, responsable de información de la Universidad Georgia Southern. "Al aprovechar la plataforma DRUID AI, hemos creado experiencias personalizadas e intuitivas para apoyar a los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica, aumentando la matrícula y la retención estudiantil. El resultado es un campus más eficiente y conectado donde los estudiantes se sienten apoyados, comprometidos y mejor preparados para el éxito.

Para obtener más información, visite www.druidai.com.

Acerca de DRUID AI DRUID AI (druidai.com) es una plataforma integral de IA empresarial que permite el desarrollo e implementación ultrarrápidos de agentes de IA, bases de conocimiento y aplicaciones inteligentes para equipos que buscan automatizar procesos de negocio y mejorar el retorno de la inversión (ROI) en tecnología. Los agentes de DRUID AI permiten interacciones personalizadas, omnicanal y seguras, a la vez que se integran a la perfección con los sistemas empresariales existentes. Desde 2018, DRUID AI ha trabajado activamente para lograr su visión de proporcionar a cada empleado un asistente virtual inteligente, estableciendo una extensa red de socios de más de 200 y prestando servicio a más de 300 clientes en todo el mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2774337/DRUID_AI_CEO_Joseph_Kim.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2774336/DRUID_AI_Logo.jpg

