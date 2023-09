Drutex, la compañía líder en producción de ventanas, puertas y fachadas, apuesta por el mercado Español

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 28 de septiembre

Drutex S.A. la empresa líder en la producción de ventanas verticales, puertas y fachadas, ha decidido expandirse al mercado español en un momento oportuno para el sector. Esta estratégica decisión se materializó el pasado mes de junio durante su primera participación en el país en la Feria Construmat 2023, celebrada en Barcelona.



Drutex la empresa más innovadora del sector

La empresa empezó su actividad en 1985 y actualmente vende sus productos en la mayoría de los países europeos, así como en Estados Unidos, México, Australia y Oriente Medio. Actualmente, la compañía cuenta con la mayor cantidad de artículos producidos en esta categoría a nivel europeo.



Su oferta, además de los productos de PVC, incluye ventanas, puertas y sistemas de fachadas de aluminio y madera, así como persianas exteriores de aluminio. Es uno de los pocos actores del sector que produce sus propios vidrios aislantes y perfiles de PVC, con una capacidad de producción de 7.000 ventanas al día, lo que la convierte en el líder indiscutible del sector de carpintería a nivel continental.



La producción del Cristal (Glass packages production) propia es un ejemplo de su innovadora producción. Además, La empresa posee máquinas y líneas de producción para la fabricación de paquetes de vidrio, así como de vidrio templado. Esta es una gran ventaja que garantiza una respuesta rápida a la necesidad del mercado. Sus productos se destacan por su tecnología avanzada e innovación, estableciendo los estándares del mercado internacional de carpintería y cumpliendo con las expectativas de los clientes. Asimismo, la empresa dispone de sus propios laboratorios de ensayo, los cuales cumplen los requisitos del instituto alemán IFT Rosenheim, y prueban todos sus productos las 24 horas del día.



Funcionalidad, diseño y sostenibilidad

Drutex es una empresa moderna que aplica las soluciones tecnológicas más avanzadas en su proceso de producción y sus productos son apreciados por su excelente rendimiento en el ahorro de energía, así como por su diseño moderno y excelente funcionalidad. Como prueba de esto, ha recibido numerosos premios y reconocimientos en toda Europa, entre los cuales se encuentra uno de los más importantes para el diseño y la innovación. El premio en cuestión es el "The Plus X Award", el más importante del sector en Alemania, con el que Drutex fue galardonado en el año 2017.



El objetivo de la compañía es crear los productos más modernos, invertir en soluciones innovadoras y construir una red de ventas dinámica que garantice la optimización de la oferta y los procesos de suministro para una creciente clientela.



La sede de la empresa se encuentra en Bytów, en la voivodía polaca de Pomerania, donde también se encuentra su centro logístico. La empresa cuenta con una flota de aproximadamente 600 vehículos modernos, lo que, junto con la eficiencia operativa de la empresa, permite cumplir con los plazos de entrega más rápidos del mercado (hasta 7 días en toda Europa). Además, su área de producción alcanza los 120.000m2. Todas estas características les distinguen claramente de la competencia.



La empresa es uno de los principales empleadores de la región, ya que cuenta con más de 4.000 empleados. El aumento dinámico de los ingresos y el nivel de contratación se debe a la creciente demanda de los productos a nivel mundial.



Drutex S.A. también es una empresa socialmente responsable, y la política de responsabilidad social corporativa es parte integral de su estrategia global. La empresa participa activamente en iniciativas destinadas a apoyar a los más necesitados, desarrollar la educación, el deporte, el mecenazgo cultural, etc.







