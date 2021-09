Dubai International Financial Centre achieves 2024 Strategy targets - DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE/PR NEWSWIRE

- El Dubai International Financial Centre alcanza los objetivos de la Estrategia 2024 antes de lo previsto, y llega a un récord de 3.292 empresas registradas en el primer semestre del año 2021

DUBÁI, EAU, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Dubai International Financial Centre (DIFC), el centro financiero internacional líder en la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA), ha conseguido un fuerte crecimiento continuo en el primer semestre de 2021, con el resultado de que ha logrado sus objetivos de crecimiento de la Estrategia 2024 en tres años antes de lo previsto.

El rendimiento supone una reafirmación del estatus global del DIFC como un centro financiero y de innovación preferido. Las empresas registradas activas alcanzaron las 3.292, un aumento del 27% interanual (primer semestre de 2020: 2.584). Las nuevas empresas registradas durante el primer semestre ascendieron hasta las 492, un aumento del 59% interanual (primer semestre de 2020: 310).

Este crecimiento representa una cifra que supone el triple de tamaño desde 2014 cuando se inició la Estrategia 2024 y refleja los importantes esfuerzos del DIFC para construir su estatus de líder en el mercado en MEASA mediante la mejora continua de su entorno operativo, marcos legales y regulatorios, oferta de innovación y profundidad de su ecosistema. En general, el DIFC alberga ahora hasta las 1.025 empresas financieras y relacionadas con la innovación en total, un 25% más que el año pasado (primer semestre de 2020: 820).

Su Excelencia Essa Kazim, Gobernador del DIFC, explicó: "El DIFC ha tenido éxito al construir una reputación global como el centro financiero líder en la región MEASA y el logro de nuestros objetivos de la Estrategia 2024 para triplicar su tamaño tres años antes de lo programado sirve como prueba de cara al atractivo de nuestra propuesta. El DIFC continuará aprovechando nuestro éxito hasta la fecha para desempeñar un papel clave en la aceleración no solo de nuestro propio crecimiento, sino también de la diversificación económica de Dubái".

El DIFC ha conseguido llevar a cabo un enorme progreso en el primer semestre al hacer realidad su visión de impulsar el futuro de las finanzas y fomentar la innovación. El Centro de Innovación lanzado recientemente ya ha alcanzado su capacidad máxima, con más de 140 nuevas empresas emergentes y FinTech que se unieron a este ecosistema de innovación líder en el mercado durante los primeros seis meses de este año. Estos incluyen empresas en todas las etapas de desarrollo, desde empresas de nueva creación como Rentd Technology Ltd, Crayfish Labs Technologies Ltd, PALFusion Technology Holdings y StashAway Management (DIFC) Ltd, empresas en etapa de crecimiento que incluyen Ebury y Adyen, unicornios como SoFi. (EAU) Ltd y estableció grandes empresas tecnológicas como Amazon y Huawei.

El DIFC está construyendo además su oferta como parte de su visión general para conectar los negocios, artes, cultura y estilo de vida.