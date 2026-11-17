(Información remitida por la empresa firmante)

-Duetti obtiene 665 millones de dólares en nueva financiación para acelerar la inversión en catálogos de música independiente

Desde su creación en 2022, Duetti ha recaudado más de 1.300 millones de dólares, cifra que incluye tres titulizaciones respaldadas por activos realizadas en un plazo de dos años.

NUEVA YORK, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Duetti Inc. ("Duetti" o la "Compañía"), la compañía de música que se asocia con artistas, compositores y productores independientes para comprar, gestionar y comercializar sus catálogos, anuncia que ha conseguido 665 millones de dólares en capital adicional. El paquete de financiación incluye una titulización respaldada por activos (ABS) de 450 millones de dólares respaldada por la firma de inversión global Carlyle, junto con 165 millones de dólares de capacidad crediticia adicional proporcionada por Viola Credit y una línea de crédito paralela de 50 millones de dólares con Flexpoint Ford y Truist Bank.

Desde su fundación en 2022, Duetti ha realizado más de 1.600 inversiones en catálogos y, actualmente, posee un catálogo musical altamente diversificado que abarca más de 50.000 grabaciones maestras y composiciones, representando las obras de más de 3.000 artistas. Hasta la fecha, Duetti ha colaborado con artistas, compositores y otros titulares de derechos de más de 50 países. La empresa utilizará el nuevo capital para acelerar significativamente el ritmo y el alcance de sus actividades de inversión en diversos géneros y geografías, así como en distintos tipos de derechos musicales.

"Esta financiación marca un hito importante para Duetti, situándonos firmemente en un selecto grupo de plataformas de derechos musicales que operan a gran escala, lo que nos permite obtener ventajas sustanciales en términos de inteligencia de mercado y capacidades operativas", afirmó Lior Tibon, consejero delegado y cofundador de Duetti. "Nuestra tercera operación ABS en apenas dos años supera en más de cinco veces el volumen de nuestra primera transacción, lo que demuestra nuestro rápido crecimiento, nuestra sólida trayectoria y la creciente demanda institucional por nuestro catálogo y modelo de negocio".

"Hemos respaldado esta titulización porque los derechos de autor de la música independiente pueden generar el tipo de flujos de caja recurrentes y diversificados sobre los que se fundamenta la financiación respaldada por activos", señaló Akhil Bansal, director de Financiación Respaldada por Activos en Carlyle. "Duetti combina una auténtica experiencia en el sector con datos y tecnología para crear y gestionar catálogos a gran escala; eso es precisamente lo que nos da plena confianza en la plataforma".

"La primera operación de titulización de activos (ABS) de Duetti en 2024 contribuyó a abrir camino en la titulización respaldada principalmente por catálogos musicales independientes; desde entonces, la empresa se ha convertido en un emisor recurrente en el mercado de ABS", señaló Salina Sabri, directora gerente de Barclays. "Esta última operación logró una mejora en su calificación crediticia y fue colocada entre un grupo más amplio de inversores institucionales en comparación con las emisiones anteriores de la compañía, lo que marca la continua expansión de su programa de ABS y de su base de inversores".

Actualmente, Duetti cuenta con más de 110 empleados a tiempo completo en todo el mundo y sigue expandiéndose a buen ritmo para responder a la demanda de los creadores. En los últimos 12 meses, ha abierto oficinas en Nashville, París y Río de Janeiro, que se suman a su presencia ya establecida en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Londres. La empresa continúa invirtiendo en tecnología propia, infraestructura de datos y capacidades operativas para originar, adquirir y gestionar catálogos musicales. Asimismo, Duetti ha desarrollado una gama creciente de programas de gestión y marketing de catálogos que aportan valor añadido, tales como la optimización de regalías, la inclusión en listas de reproducción, la creación de remezclas y otras iniciativas orientadas al desarrollo de audiencias musicales.

La inversión está siendo liderada por el equipo de Financiación Respaldada por Activos (ABF) de Carlyle, dentro de su plataforma de Crédito Global. Carlyle aporta a esta colaboración su capacidad para estructurar soluciones financieras a medida para socios y artistas. Desde 2017, Carlyle ha destinado más de 17.000 millones de dólares de capital a los sectores del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento.

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