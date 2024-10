Dulce Safari abre una jungla de sabores en el corazón de Madrid con una nueva tienda en San Bernardo

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva tienda en Madrid: esta apertura consolida la presencia de Dulce Safari en la capital y marca un hito en su plan de expansión

Madrid, 18 de octubre de 2024.- El furor por las tartas de queso artesanales llega a un nuevo nivel con la apertura de una nueva tienda Dulce Safari en Madrid. Ubicada en San Bernardo, 32, a dos minutos de Gran Vía, el nuevo establecimiento de Dulce Safari ofrece una experiencia única que va más allá de lo gastronómico, evocando la belleza y la fuerza de la naturaleza a través de sus creaciones.



Liderada por Rafael Salinas, un emprendedor que cambió radicalmente su carrera en marketing para perseguir su pasión por la repostería, Dulce Safari ha conquistado paladares exigentes en tiempo récord. "La apertura de nuestra nueva tienda en Madrid, en pleno centro de la capital, marca un hito muy importante en la trayectoria de Dulce Safari. No solo consolidamos nuestra presencia en la ciudad, sino que abrimos un nuevo horizonte de crecimiento y expansión que nos permitirá llevar nuestra pasión por las tartas de queso artesanales a un público aún mayor", declara Salinas.



El secreto de Dulce Safari reside en la calidad excepcional de sus ingredientes y la elaboración artesanal de cada tarta. "Buscamos el equilibrio perfecto entre cremosidad, dulzura y el toque crujiente de la galleta", explica Salinas. Con seis sabores irresistibles y opciones sin azúcar, Dulce Safari ofrece una variedad para cada paladar, desde la clásica tarta de queso hasta la exótica combinación con Nutella o pistacho.



"Estamos emocionados de formar parte de la familia Dulce Safari y traer esta experiencia única a San Bernardo", comentan Ángel Carramolino y Marta Ciruelos, franquiciados de la nueva tienda. "Creemos que este local, con su ubicación privilegiada y la pasión que ponemos en cada detalle, se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de las tartas de queso".



La inauguración de la tienda en Madrid, que tuvo lugar anoche y contó con la presencia de influencers y celebridades, entre las que destacan Alba Carillo, Gloria Camila o Adara Molinero. Dulce Safari no es solo una marca de tartas de queso, es una invitación a descubrir el lado más salvaje a través del placer de la buena mesa. Cabe destacar el impresionante mural que decora el local, una obra del artista valenciano Vicente Marzal, que plasma la esencia salvaje y natural de la marca.



Dulce Safari se ha convertido en la tarta de queso favorita de los famosos. Su presencia en eventos exclusivos y la preferencia de reconocidas figuras del panorama social español la han catapultado como un referente de calidad y sabor. "No te quedes sin probar la sensación dulce que ha conquistado a Madrid".



El evento de inauguración de la nueva tienda de Dulce Safari en San Bernardo, a dos minutos de Gran Vía, contó con el apoyo de HEINEKEN España, Hawkers, Coko's Catering, Meraki Events y palomitas gourmet Popit.







Contacto

Nombre contacto: Prensa Dulce Safari

Descripción contacto: Dulce Safari

Teléfono de contacto: 607649607