DUNAMIS PREMIUM SPIRITS DESPIERTA A LOS GIGANTES DORMIDOS

Founder/CEO Victor Young of Dunamis Premium Spirits - DUNAMIS PREMIUM SPIRITS/PR NEWSWIRE

TAMPA BAY, Fla., 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dunamis Premium Spirits está dando pasos audaces en la industria del bourbon y, según su fundador y consejero delegado, Victor Young, el impulso apenas comienza. "Es hora de despertar a los gigantes", afirmó Young. "Ahora contamos con los socios minoristas y de distribución adecuados para lanzar nuestra próxima generación de productos en Estados Unidos y Europa".

Durante una reciente charla informal con socios minoristas selectos, Young presentó el modelo estratégico de producción de Dunamis Premium Spirits en Kentucky, Texas y Florida, diseñado para aumentar significativamente la producción anual y, al mismo tiempo, ampliar la colección de mezclas excepcionales y premium de la marca. Este enfoque permite a Dunamis introducir más expresiones especiales de las que se podrían producir únicamente mediante la fermentación propia.

"Nuestro descubrimiento fue simple pero transformador", explicó Young. "Al mezclar nuestro bourbon de Kentucky de 7 años con bourbon añejado en Texas durante 7 años y finalizar con agua de Zephyrhills, Florida, logramos un perfil excepcional. La madurez del bourbon de Kentucky, la suavidad del añejamiento en Texas y la pureza del agua de Florida dieron como resultado una expresión ganadora del Doble Oro que habla por sí sola".

En lugar de añadir una presión innecesaria a los inventarios de barriles en todo el país, Dunamis utiliza destilado de bourbon de nueva elaboración, procedente de socios de confianza tanto en Kentucky como en Texas. Dunamis completa el proceso (añejamiento, mezcla, refinamiento del sabor y envasado) en su sede corporativa. "Es nuestra receta, nuestro sabor y nuestro empaque al final del día", indicó Young.

Dunamis Premium Spirits lanzó con éxito su icónico bourbon Dunamis Interstellar de cinco años con Majestic Rose Distributing, se expandió a través de distribuidores de Anheuser-Busch y, más recientemente, se asoció con RNDC. Con un alcance de distribución que ahora abarca más de 100.000 clientes minoristas internacionales, los compradores ya han expresado un gran entusiasmo por la marca Dunamis y su característico mensaje de "grandeza". Young enfatiza que producir un producto premium es solo el comienzo: "Elaborar bourbon de alta calidad es un requisito, no un beneficio. Nuestra misión es ofrecer perfiles de sabor excepcionales que inspiren a los consumidores y eleven el nivel de calidad de los estantes de nuestros socios minoristas".

Todos los bourbons Dunamis seguirán añejándose, mezclándose y embotellando en la sede de la empresa en Florida.

Acerca de Dunamis Premium SpiritsFundada en 2021 y con sede en Zephyrhills, Florida, Dunamis Premium Spirits se inspira en la aviación, la excelencia y el legado. La marca elabora una línea premium de bourbon, ron, ginebra y vodka diseñada para quienes buscan propósito y calidad en cada sorbo. Distribuida en Florida, Texas, Georgia, Iowa, Luisiana, Pensilvania y Carolina del Norte, Dunamis continúa expandiéndose con iniciativas orientadas a su misión y una artesanía galardonada.

