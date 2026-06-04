De Duplantis a Paltrinieri, Fair Play Menarini inicia su 30ª edición

(Información remitida por la empresa firmante)

ROMA, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hay quienes han conquistado el mundo con una hazaña inolvidable, y quienes han dedicado toda su trayectoria a ser un ejemplo de lealtad y respeto. Estas son las estrellas de la 30ª edición del Fair Play Menarini International Award, cuyos ganadores fueron anunciados hoy en el Salón de Honor del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

Desde el fútbol hasta la natación, la esgrima y el esquí paralímpico, pasando por el atletismo, el baloncesto, el patinaje de velocidad y el voleibol: la edición de 2026 del Premio reúne a campeones que han emocionado a aficionados y entusiastas del deporte de todo el mundo y que, además, siguen dejando huella fuera de la competición.

"Nos complace reunirnos aquí, en el Salón de la Fama del CONI, un lugar impregnado de la historia del deporte italiano y sus valores, para celebrar el 30º aniversario del Fair Play Menarini Award. Treinta años es un hito significativo; es historia: un camino construido sobre bases sólidas que ha honrado a muchos campeones" afirmó Luciano Buonfiglio, presidente del CONI. "Me complace especialmente hoy que se honre a tres jóvenes, un mensaje que va más allá de las medallas. Demuestran ética, respeto e integridad, valores importantes que deben defenderse y promoverse. Estos tres jóvenes son un excelente ejemplo de ello".

Entre las figuras más destacadas de la 30ª edición se encuentra Armand Duplantis, poseedor del récord mundial y leyenda del salto con pértiga. Representando al mundo del fútbol estará Gianfranco Zola, uno de los talentos más queridos en la historia del deporte italiano. Junto a ellos estarán Gregorio Paltrinieri, figura clave en el mundo de la natación; Achille Polonara, rostro del baloncesto italiano; Antonella Palmisano, reina de la marcha atlética; Chiara Mazzel, estrella del esquí paralímpico; y Daniele Garozzo, campeón olímpico y embajador de la esgrima italiana.

También subirán al escenario del evento Fair Play Menarini Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti, figuras clave en los éxitos de Italia en patinaje de velocidad, junto con Simone Anzani, uno de los rostros más reconocibles del voleibol italiano.

El 2 de julio, el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino de Florencia acogerá la ceremonia de entrega de la 30ª edición del Fair Play Menarini International Award. Una velada para homenajear a algunas de las figuras más destacadas del deporte internacional, que este año se retransmitirá de nuevo en colaboración con Sky TG24. El evento estará presentado por Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano y Omar Schillaci, junto a comentaristas deportivos legendarios como Federico Buffa.

El juego limpio no conoce límites de edad, como demuestran Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri y Alberto Belluzzi, ganadores del Premio Fair Play Menarini "Jóvenes Atletas". Tres jóvenes que nos recuerdan que el juego limpio es una elección que hacemos cada día, tanto en la competición como en la vida.

"Durante treinta años, el Fair Play Menarini International Award ha celebrado a aquellos campeones que han dejado huella no solo a través de sus victorias, sino también por su forma de afrontar el deporte", afirmaron Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fair Play Menarini Foundation. "Las historias de los galardonados de este año nos recuerdan que el respeto, la lealtad y la justicia siguen siendo valores con el poder de unir a diferentes generaciones y que resuenan en quienes aman el deporte, tanto dentro como fuera de la cancha".

Antes de la gran final, la 30ª edición dará paso a la entrega del Premio Especial Fiamme Gialle "Estudio y Deporte" en Florencia el 15 de junio, dedicado a jóvenes talentos que logran compaginar sus estudios con el deporte de competición.

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