Durabook anuncia el Z14I-DX3 Rugged Mobile Laptop, un portátil de triple pantalla, de clase estación de trabajo, con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de edge computing gestiona la información crítica en un único espacio de trabajo para favorecer la conciencia situacional y la toma de decisiones informada sobre el terreno

TAIPÉI, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durabook, la marca global de soluciones móviles robustas propiedad de Twinhead International Corporation, ha anunciado hoy el Z14I-DX3 Rugged Mobile Laptop, con tres pantallas Full HD integradas en una plataforma de edge computing con IA de clase estación de trabajo. Las tres pantallas Full HD de 14 pulgadas del Z14I-DX3 mantienen visibles al mismo tiempo mapas, vídeo y datos operativos, lo que proporciona una visión clara y completa de la situación y permite a los profesionales que trabajan en entornos exigentes tomar decisiones mejor fundamentadas.

La plataforma de edge computing con IA de clase estación de trabajo del Z14I-DX3 está impulsada por procesadores Intel Core™ Ultra con una NPU Intel AI Boost integrada. Una opción destacada del Z14I-DX3 es una tarjeta gráfica NVIDIA dedicada que ofrece hasta 682 TOPS y habilita un rendimiento de visualización de gama alta, como el reconocimiento de imágenes en tiempo real, la fusión de datos de sensores y el edge computing. Equipado con un rendimiento de cómputo moderno y una notable aceleración para cargas de trabajo de IA exigentes y aplicaciones de IA de nueva generación en el borde, el Z14I-DX3 funciona como un centro de mando de misión.

Diseñada para un despliegue rápido, la configuración de triple pantalla integrada del Z14I-DX3 mantiene las tres pantallas firmemente acopladas: las dos pantallas de expansión se pliegan hacia dentro para un transporte compacto y se despliegan formando un amplio espacio de trabajo de mando, lo que facilita el traslado entre ubicaciones operativas como una única unidad integrada. El portátil robusto para el borde cumple las certificaciones MIL-STD-810H y MIL-STD-461G, en beneficio de los profesionales de campo en despliegues militares y de defensa, en seguridad pública y servicios de emergencia, en servicios públicos y el sector energético, en ingeniería de campo y operaciones industriales, en entornos marítimos y en operaciones de infraestructuras al aire libre.

El Z14I-DX3 Rugged Mobile Laptop, con su pantalla triple, es un claro ejemplo de cómo Durabook va más allá de las mejoras previsibles en tecnología informática robusta, afirma Fred Kao, director ejecutivo de Twinhead. El Z14I-DX3 combina las prestaciones que se esperan de un ordenador robusto Durabook con un amplio espacio de trabajo multipantalla y capacidad de IA en una potente plataforma de edge computing.

Sobre el terreno, el portátil de triple pantalla Z14I-DX3 puede actuar como centro de mando móvil robusto para coordinar personal, comunicaciones y supervisión operativa. En lugar de alternar continuamente entre aplicaciones en una sola pantalla, la plataforma de IA con tres pantallas y edge computing permite al personal ver y trabajar en paralelo con múltiples aplicaciones, el control de drones/UAV y sus datos de telemetría, mapas de misión, vídeo en directo, datos de sensores o de carga útil, diagnósticos y otra información crítica. Este espacio de trabajo visual permite que el procesamiento de datos y el análisis en tiempo real se realicen más cerca de donde se generan los datos operativos, ayudando a los equipos de campo a convertir los datos de misión en información accionable sin depender únicamente del procesamiento en la nube.

Concebido para ofrecer una visibilidad nítida en exteriores exigentes, el Z14I-DX3 combina tres pantallas táctiles FHD de 14 pulgadas y 1.200 nits, legibles bajo la luz solar gracias a la tecnología DynaVue, con multitáctil capacitivo y controles de visualización en pantalla (OSD) integrados. El brillo de las pantallas táctiles puede sincronizarse en todas ellas o ajustarse individualmente, y admiten los modos Dedo/Agua, Guante y Lápiz, lo que ofrece a los profesionales de campo una interacción flexible y fiable en condiciones de trabajo cambiantes.

Para aplicaciones de IA de alta carga, la plataforma puede configurarse con una GPU dedicada NVIDIA opcional, disponible como acelerador de IA RTX™ A500, RTX™ 3500 Ada o RTX™ 5000 Ada; solo la RTX™ 5000 Ada ofrece hasta 682 TOPS de rendimiento de IA. Combinada con la NPU y la CPU integradas de la plataforma, el rendimiento total de IA del sistema supera esa cifra de TOPS.

El Z14I-DX3 reúne una amplia conectividad moderna y heredada para dar soporte a un extenso abanico de opciones de comunicación en campo, periféricos y equipos especializados. Las interfaces incluyen Thunderbolt™ 4, dos puertos Ethernet RJ-45, dos puertos serie RS-232, ExpressCard 54, Nano SIM y eSIM, además de opciones USB desde USB 3.2 Gen 2 hasta USB 2.0 para una integración flexible sobre el terreno. Las capacidades inalámbricas incluyen Intel Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, con GPS dedicado opcional y conectividad 4G LTE y 5G.

Entre las funciones de seguridad avanzadas del Z14I-DX3 se incluyen diversas opciones de autenticación multifactor, como un lector de tarjetas inteligentes y, opcionalmente, una cámara web Windows Hello, un lector RFID/NFC y un escáner de huella dactilar. El sistema incorpora dos unidades SSD NVMe PCIe extraíbles de liberación rápida, que permiten cambiar el almacenamiento en segundos y sin herramientas para garantizar la continuidad operativa en entornos críticos.

El nuevo Z14I-DX3 Rugged Mobile Laptop ya está disponible para su compra. Para consultar las especificaciones completas y obtener más información, visite: https://www.durabook.com/es/products/z14i-dx3-rugged-triple-screen-workstation

Siga a la marca DURABOOK

Puede seguir a la familia de productos Durabook de portátiles y tabletas robustos en distintos canales de redes sociales, entre ellos LinkedIn, Facebook y YouTube.

Acerca de DURABOOK

Durabook es la marca principal de Twinhead International Corporation, en Taiwán, fabricante de renombre mundial de soluciones móviles robustas desde hace 40 años. Todos los dispositivos Durabook se diseñan, fabrican y prueban conforme a los estándares más exigentes para garantizar la máxima calidad y fiabilidad. Con un firme compromiso con la excelencia en ingeniería y servicio, los productos Durabook llevan más de dos décadas siendo ampliamente adoptados por clientes públicos y privados, entre ellos los sectores del petróleo y el gas, los servicios públicos, el servicio de campo, el ámbito militar y la seguridad pública.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/durabook-anuncia-el-z14i-dx3-rugged-mobile-laptop-un-portatil-de-triple-pantalla-de-clase-estacion-de-trabajo-con-ia-en-el-borde-302884375.html