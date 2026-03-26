DURABOOK lanza el Z14I-HG: la primera estación de trabajo móvil rugerizada con IA de hasta 682 TOPS

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva potente estación de trabajo gráfica móvil de 14 pulgadas con 16 GB de memoria GDDR6, diseñada para IA avanzada, simulación y procesamiento de datos en entornos extremos.

Taipéi, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durabook, la marca global de soluciones móviles rugerizadas propiedad de Twinhead International Corporation, anunció hoy el lanzamiento de su nueva estación de trabajo móvil totalmente rugerizada Z14I-HG. Impulsada por procesadores Intel Core™ Ultra con NPU Intel AI Boost integrada y GPU NVIDIA RTX™ de generación Ada, la Z14I-HG ofrece hasta 682 TOPS de rendimiento de IA y aceleración gráfica de nivel estación de trabajo directamente en el edge. Esto permite ejecutar cargas de trabajo exigentes como renderizado 3D en tiempo real, inferencia de IA, visión por computadora, simulación de gemelos digitales y análisis avanzado de datos directamente en el lugar, sin depender de infraestructura en la nube.

La Z14I-HG está diseñada para operar en entornos donde los portátiles convencionales no pueden funcionar de manera fiable. Combinando durabilidad extrema con gráficos de nivel estación de trabajo y computación de IA, la Z14I-HG está pensada para operaciones de defensa, automatización industrial, ingeniería de campo, inspección impulsada por IA, análisis geoespacial y aplicaciones de comando móvil.

Preparada para IA, totalmente móvil

Utilizando la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace con núcleos Tensor de cuarta generación, junto con procesadores Intel Core Ultra y NPU Intel AI Boost, la Z14I-HG ofrece hasta 682 TOPS de rendimiento de IA. Esta arquitectura híbrida permite a las organizaciones implementar aplicaciones como visión por computadora, reconocimiento de objetos, análisis predictivo de mantenimiento, fusión de sensores y automatización impulsada por IA.

La ejecución de IA de forma local mejora los tiempos de respuesta, la seguridad de los datos y la fiabilidad operativa, especialmente en entornos con conectividad limitada o inexistente. Al integrar aceleración de IA, gráficos avanzados y durabilidad en una única plataforma móvil, la Z14I-HG combina verdadero edge AI con capacidades de visualización. Esto permite a las organizaciones ejecutar análisis de IA, visión por computadora y visualización 3D directamente en el terreno, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia operativa.

Potencia RTX Ada con computación visual avanzada

La Z14I-HG integra GPU NVIDIA RTX™ 3500 Ada o, opcionalmente, RTX™ 5000 Ada, ofreciendo hasta 9.728 núcleos CUDA y 16 GB de memoria GDDR6 (Graphics Double Data Rate 6) con ECC (corrección de errores). Esto proporciona más del triple del rendimiento gráfico de las soluciones GPU rugerizadas actualmente disponibles, soportando cargas de trabajo avanzadas como renderizado 3D en tiempo real, modelado de gemelos digitales, sistemas de información geográfica (GIS), visualización geoespacial y simulaciones de ingeniería complejas.

Con un ancho de banda de memoria de hasta 576 GB/s, el sistema puede procesar grandes conjuntos de datos y modelos detallados directamente en el terreno. La Z14I-HG ofrece conectividad de pantalla líder en la industria para sistemas rugerizados, con soporte para hasta cuatro salidas HDMI 2.1 impulsadas por NVIDIA para 4K a 120 Hz o 8K a 60 Hz, además de un puerto HDMI 2.1, VGA y dos puertos Thunderbolt™ 4.

A diferencia de los sistemas rugerizados de la competencia, donde las GPU solo aceleran cargas de cálculo, la Z14I-HG permite una salida de pantalla completamente impulsada por la GPU, soportando configuraciones complejas de visualización multi-pantalla.

Diseño rugerizado y fiabilidad certificada para misiones

A diferencia de las estaciones de trabajo tradicionales, la Z14I-HG está diseñada para condiciones extremas y despliegues móviles. Cuenta con certificación MIL-STD-810H para resistencia a golpes, vibraciones y temperaturas, y MIL-STD-461G para compatibilidad electromagnética en entornos de alta interferencia.

Además, el dispositivo ofrece protección IP66 contra el polvo y chorros de agua potentes, y puede operar en temperaturas que van desde -29 °C (-20 °F) hasta 63 °C (145 °F), lo que lo hace adecuado para despliegues de defensa, sitios industriales, entornos marítimos y operaciones de infraestructura al aire libre.

La Z14I-HG también incorpora una pantalla FHD DynaVue de 14 pulgadas con brillo de 1200 nits, diseñada para una excelente visibilidad en exteriores. Entre sus características principales se incluyen: pantalla de alto contraste legible a la luz solar, pantalla táctil capacitiva multitáctil de 10 puntos y cuatro modos de entrada: guantes, lápiz óptico, agua y dedo. Esto garantiza un funcionamiento eficaz en condiciones climáticas adversas y entornos de campo.

Arquitectura de almacenamiento segura y flexible

El sistema incluye dos unidades SSD NVMe PCIe extraíbles de liberación rápida, que permiten a los usuarios intercambiar unidades de almacenamiento en segundos sin herramientas. Entre sus beneficios se incluyen mayor seguridad de datos, reemplazo rápido en campo y continuidad operativa en entornos críticos.

La Z14I-HG también cuenta con una bahía multimedia modular que puede admitir una unidad óptica, una segunda batería o una tercera unidad de almacenamiento. Este diseño permite a las organizaciones personalizar el sistema según sus necesidades operativas.

También incorpora funciones avanzadas de seguridad como TPM 2.0 estándar, Intel vPro™ y Windows 11 Secured-core PC, así como una cámara IR de 5,0 MP compatible con Windows Hello y un lector de huellas dactilares opcional, adaptándose a las necesidades de los entornos de trabajo móviles actuales.

Con el lanzamiento de la estación de trabajo móvil rugerizada Z14I-HG, demostramos nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes la tecnología de vanguardia que necesitan para mantenerse conectados y en control, afirmó Fred Kao, CEO de Twinhead. Gracias a su potente rendimiento informático, capacidades de IA y versatilidad, la Z14I-HG es ideal para profesionales que trabajan en operaciones de defensa y mando táctico, aplicaciones geoespaciales y cartografía, vigilancia impulsada por IA, servicios públicos y energía, automatización, fabricación inteligente, así como ingeniería y mantenimiento.

Disponibilidad

La nueva Z14I-HG ya está disponible para su compra. Para conocer las especificaciones completas y obtener más información, visite: https://www.durabook.com/es/products/estacion-de-trabajo-z14i-hg/

Para más información sobre cómo convertirse en distribuidor, visite https://www.durabook.com/es/partners/ o contacte con sales@durabook.com.

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Acerca de DURABOOK

Durabook es la marca principal de Twinhead International Corporation en Taiwán, un fabricante mundialmente reconocido de soluciones móviles rugerizadas con 40 años de experiencia. Todos los dispositivos Durabook están diseñados, fabricados y probados conforme a los más altos estándares para garantizar la máxima calidad y fiabilidad. Comprometidos con la excelencia en ingeniería y servicio, los productos Durabook han sido ampliamente adoptados durante más de dos décadas por clientes gubernamentales y empresariales en sectores como petróleo y gas, servicios públicos, servicio de campo, defensa y seguridad pública.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937863/Z14I_HG_Press_Release_image.jpg

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