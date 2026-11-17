(Información remitida por la empresa firmante)

Controladores configurables basados en tableta y portátil ofrecen fiabilidad resistente, compatibilidad con WinTAK y soporte para Linux en operaciones no tripuladas aéreas, terrestres y marítimas.

TAIPÉI, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durabook, la marca global de soluciones móviles resistentes de Twinhead International Corporation, ha presentado hoy su gama de estaciones de control en tierra (Ground Control Station, GCS), que combina una informática resistente y fiable con la flexibilidad necesaria para responder a distintos requisitos de misión, aplicación y operador. Las soluciones basadas en Windows admiten aplicaciones como WinTAK, y el soporte para Linux aporta flexibilidad adicional para la integración y el desarrollo.

Para integradores de sistemas, proveedores de soluciones y usuarios finales de los sectores de defensa, seguridad pública y operaciones industriales, Durabook combina informática basada en tableta y portátil con controles físicos, interfaces, opciones de expansión y comunicaciones personalizables. Los clientes pueden trabajar con Durabook para desarrollar una solución que reúna la plataforma informática, la disposición de los controles, el software y los equipos conectados que requiere su despliegue.

Cada cliente aporta una combinación distinta de necesidades del operador, software de misión y equipos conectados, afirma Fred Kao, director ejecutivo de Twinhead. Nuestra fortaleza es combinar la fiabilidad sobre el terreno con la flexibilidad para integrar todos estos elementos. Trabajamos estrechamente con clientes y socios de integración para configurar soluciones de control en tierra resistentes en torno a sus aplicaciones, desde la plataforma informática y los controles físicos hasta las interfaces y las comunicaciones que su personal necesita sobre el terreno.

Una gama versátil para distintas necesidades operativas

La gama GCS de Durabook incluye los controladores de tableta de 8 pulgadas GC-R8 y GC-R8S, los controladores de tableta de 10 pulgadas GC-R10 y GC-R10S, y la plataforma basada en portátil GC-Z14I, todos ellos personalizables. Esta variedad permite a los clientes elegir el tamaño de pantalla, el formato informático y la disposición de controles que mejor se adapten a sus operadores y aplicaciones. Los controladores compactos basados en tableta facilitan la operación móvil sobre el terreno, mientras que las pantallas más grandes ofrecen más espacio para el software de misión y la información operativa. El GC-Z14I ofrece un enfoque basado en portátil para flujos de trabajo que combinan la entrada por teclado con controles físicos integrados.

En aplicaciones no tripuladas aéreas, terrestres y marítimas, los clientes pueden construir su solución de control en tierra en función de la forma de trabajar de su personal y del equipamiento que necesitan operar.

Personalización que parte de la aplicación

Durabook colabora estrechamente con clientes y socios de integración para comprender las tareas del operador, los sistemas conectados y las condiciones de despliegue, y definir así la configuración de controlador adecuada.

Joysticks, interruptores, botones asignables y ruedas de pulgar configurables ofrecen a los operadores acceso directo a las funciones de la misión, como la navegación de la plataforma, el manejo de la carga útil y el control de la cámara. Las interfaces y opciones de expansión admiten los periféricos y equipos que requiere cada despliegue.

Libertad para integrar software y comunicaciones

La informática basada en Windows permite integrar aplicaciones de misión como WinTAK para el conocimiento de la situación y la coordinación operativa. El soporte para Linux ofrece a los equipos de desarrollo opciones adicionales para integrar software de código abierto y personalizado. En conjunto, estas capacidades permiten a los clientes trabajar con su entorno de aplicaciones preferido y sus flujos de trabajo operativos.

Las opciones de integración de radios de terceros permiten a los clientes seleccionar los equipos de comunicación adecuados para sus sistemas no tripulados y sus requisitos operativos. Según la plataforma y la configuración, las opciones de conectividad incluyen wifi, 4G/5G y radios RF externas. También puede incorporarse un enlace satelital mediante un terminal independiente para despliegues fuera de la cobertura de red convencional.

Diseñadas para un funcionamiento fiable sobre el terreno

Las tabletas, portátiles y soluciones de control resistentes de Durabook ofrecen configuraciones que cumplen los requisitos MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP66, lo que favorece un funcionamiento fiable en entornos exigentes con polvo, lluvia, golpes y vibraciones. Las certificaciones y clasificaciones específicas varían según el modelo y la configuración.

Estas opciones ayudan a los clientes a integrar el control en tierra en su infraestructura general de comunicaciones y mando, manteniendo el software y los equipos que prefieran.

Para conocer la gama y hablar sobre una solución de control en tierra personalizada, visite la página Ground Control Station de Durabook y póngase en contacto con Durabook para compartir sus requisitos de aplicación e integración.

Para más información, visite el sitio web de Durabook. Siga a Durabook en LinkedIn, Facebook y YouTube.

Acerca de DURABOOK

Durabook es la marca principal de Twinhead International Corporation de Taiwán, fabricante de soluciones móviles resistentes reconocido en todo el mundo desde hace 40 años. Todos los dispositivos Durabook se diseñan, fabrican y prueban conforme a los estándares más exigentes para garantizar la máxima calidad y fiabilidad. Gracias a su compromiso con la excelencia en ingeniería y servicio, los productos Durabook han sido ampliamente adoptados durante más de dos décadas por clientes gubernamentales y empresariales de sectores como el petróleo y el gas, los servicios públicos, el servicio técnico de campo, el ejército y la seguridad pública.

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