EL DURADERO TOUGHBOOK G3 ESTABLECE NUEVOS ESTÁNDARES PARA TABLETAS ROBUSTAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Una autonomía inigualable, mayor movilidad y procesamiento de IA en el edge hacen que el G3 sea la única opción para acceder a flujos de trabajo críticos en entornos exigentes.

WIESBADEN, Alemania, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El nuevo Panasonic TOUGHBOOK G3 supone un gran avance para las tabletas resistentes. La nueva estructura de batería de Panasonic ofrece una longevidad y variedad inigualables, mientras que su diseño ligero, ágil y modular está diseñado para usuarios móviles en defensa, servicios de emergencia, servicios públicos, topografía, fabricación, logística y automoción.

La duración de la batería rompe moldesLa nueva tecnología de baterías de Panasonic en el G3 aumenta la duración de la batería en un 39%,[1] permitiendo a los usuarios seleccionar entre tres baterías diferentes, que ofrecen 8,5 horas, 17 horas y 24 horas de uso por[2] carga, respectivamente. La batería de 99Wh del G3, la batería de mayor capacidad disponible en cualquier TOUGHBOOK, está diseñada para los turnos más largos cuando el acceso a aplicaciones impulsadas por IA y con un alto consumo energético en el campo es una prioridad.

El G3 también cuenta con la funcionalidad de batería 'intercambiable en caliente', con una batería opcional nueva llamada 'puente' que permite un cambio fluido sin apagar el dispositivo.

Agilidad de nueva generaciónEl G3 ofrece una movilidad ligera, compacta y robusta en un formato versátil. Su pantalla de 10,1 pulgadas y diseño portátil facilitan el transporte y permiten utilizarlo en vehículos y espacios reducidos. Es adaptable y ágil para cualquier aplicación, ya sea como tableta convencional, instalada en vehículos de servicios de emergencia o montada en carretillas elevadoras en almacenes para optimizar los flujos de trabajo de la cadena de suministro y la logística.

Rendimiento de IA inigualableComo TOUGHBOOK AI PC avanzado, el G3 ofrece un rendimiento robusto de próxima generación con la última plataforma Intel Core™ Ultra Series 3 y cuenta con RAM[3] de doble canal. Esto proporciona a los equipos móviles la velocidad, la capacidad de respuesta y la base preparada para IA para ejecutar flujos de trabajo exigentes en Windows 11 Pro. Con capacidades Copilot+, el G3 puede recopilar, almacenar y analizar datos críticos para la misión en el edge sin depender de una conexión continua en la nube.

Conectividad robustaEl G3 cuenta con conectividad Wi-Fi 7, con capacidades opcionales 4G o 5G independientes. Las redes 5G independientes y privadas son ideales para los trabajadores de campo que necesitan conectividad instantánea en ubicaciones remotas. En el sector de defensa, este nivel de conectividad es esencial para comunicaciones de baja latencia y alta velocidad.

Reconocida fiabilidad y seguridad de PanasonicDiseñado para compararse con los estándares IP66[4] en materia de entrada de polvo y agua, el G3 ha sido probado por vibraciones según las especificaciones[5] MIL-STD 810H, puede resistir caídas de hasta 180 cm y opera a temperaturas entre -29°C y 63°C.

Como Windows 11 Secured-core PC, el G3 protege a usuarios, dispositivos y datos con autenticación de identidad prioritaria. Como ocurre con todos los dispositivos TOUGHBOOK, los usuarios pueden configurar su flota G3 con TOUGHBOOK Guard[6]. Esta seguridad integrada, basada en firmware, verifica continuamente que la configuración de hardware del dispositivo se ajuste a una referencia aprobada. Esto garantiza que solo los componentes autorizados permanezcan activos antes de que se cargue el sistema operativo.

[1] En comparación con el G2mk3. Probado con el benchmark de MobileMark 30.[2] Probado con el benchmark de MobileMark 30.[3] Solo modelos de 32GB y 64GB.[4] Actualmente certificado según los estándares IP65. Resultados IP66 disponibles en el cuarto trimestre de 2026. G2mk3 certificada según los estándares IP65.[5] Será analizado por un laboratorio independiente de terceros de acuerdo con estándar MIL-STD-810H y IEC60529, Secciones 13,4, 13.6.2, 14.2.5 y 14.3 en 2026. Esta prueba de rendimiento no garantiza daños o fallos.[6] Solo está disponible cuando se configura antes de la fabricación.

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