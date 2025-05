DXC y Akamai se alían para acelerar Zero Trust y reforzar la ciberseguridad en empresas de España

(Información remitida por la empresa firmante)

DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor global líder de servicios tecnológicos de Fortune 500, y Akamai Technologies han firmado un acuerdo de asociación para fortalecer su colaboración estratégica y promover la innovación en ciberseguridad, Zero Trust y soluciones en la nube en España

Madrid, 8 de mayo de 2025.- "DXC y Akamai están dotando a las empresas con soluciones resilientes que les permiten mitigar ataques avanzados, adaptarse a requisitos regulatorios en constante evolución y operar con confianza en un entorno digital cada vez más complejo," destacó Paul Joseph, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Servicios Globales en Akamai.



A través de esta asociación, DXC y Akamai permitirán a las organizaciones mitigar las amenazas cibernéticas más avanzadas utilizando tecnologías de vanguardia, incluyendo:



• Microsegmentación con Akamai Guardicore Segmentation para prevenir el movimiento lateral de atacantes dentro de las redes.



• Acceso a la Red Zero Trust (ZTNA) que permite establecer una estricta autenticación de usuarios y dispositivos antes de otorgar acceso a recursos críticos. DXC es un líder global en el enfoque Zero Trust.



• Seguridad de API y datos en la nube, ofreciendo protección avanzada contra la explotación de vulnerabilidades y brechas de datos.



• Análisis de amenazas impulsado por IA, permitiendo la detección y respuesta proactiva a ciberataques antes de que comprometan sistemas críticos.



A la firma del acuerdo, se une el anuncio de la certificación más alta lograda por DXC de Guardicore Certified Service Provider (GCSP) en microsegmentación, un reconocimiento a su excelencia técnica y capacidad para integrar soluciones de seguridad de alto nivel. Este hito consolida aún más la capacidad de la alianza para ofrecer ciberseguridad de primera clase.



La alianza ya está dando frutos, con los primeros éxitos en España que evidencian el valor añadido de la experiencia conjunta de ambas compañías. De cara al futuro, Akamai y DXC ven oportunidades significativas para expandir su valor en el mercado de ciberseguridad, proporcionando soluciones de seguridad personalizadas a clientes de diversos sectores.



"Las amenazas cibernéticas han alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes, y las organizaciones necesitan un enfoque proactivo para defenderse. Junto con Akamai, estamos combinando nuestra experiencia de décadas en ciberseguridad para ofrecer soluciones de seguridad que protejan a nuestros clientes en un entorno de alto riesgo creciente," dijo Mikel Salazar Peña, Director de Ciberseguridad de DXC en España y Portugal.



Cumplimiento Regulatorio con DORA y NIS2

En un contexto regulatorio cada vez más exigente, la alianza entre DXC y Akamai apoyará la alineación de las organizaciones con regulaciones clave de ciberseguridad, como DORA (Digital Operational Resilience Act) y NIS2 (Network and Information Security Directive 2). La alianza ayudará a las organizaciones a cumplir con los requisitos legales y de seguridad, proteger sus datos y operaciones críticas de manera más efectiva y mantener la continuidad del negocio en un contexto digital en rápida evolución.



DXC Technology se encuentra a la vanguardia de la ciberseguridad global, protegiendo más de 450 millones de identidades digitales y proporcionando protección 24/7 a través de ocho Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) globales, con más de 3.500 expertos en seguridad. Con una profunda experiencia en industrias que van desde la aeroespacial hasta las finanzas, DXC asesora a las organizaciones para anticiparse a las amenazas cibernéticas emergentes, mediante soluciones personalizadas, seguras por diseño, y un enfoque proactivo basado en el modelo Zero Trust.







