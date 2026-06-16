DXC amplía su colaboración con Norske Skog para modernizar sus operaciones de red y tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza plurianual sirve para proporcionar una solución de red moderna y segura, al tiempo que amplía el papel de DXC en todo el entorno tecnológico de Norske Skog

OSLO, Noruega, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha dado a conocer hoy la ampliación de su relación de larga trayectoria con Norske Skog, productor líder de papel para publicaciones y cartón reciclado para embalaje en Noruega. Durante los próximos cuatro años, DXC diseñará, implementará y operará una nueva red de área amplia definida por software (SD-WAN), una red moderna basada en software que conecta de forma segura las instalaciones, y actuará como su principal socio tecnológico y asesor de confianza en todo su ecosistema tecnológico.

La red de Norske Skog es la columna vertebral que conecta las ubicaciones físicas de la empresa, incluyendo oficinas y fábricas. Dado que la infraestructura desempeña un papel fundamental para garantizar la disponibilidad y la seguridad, la prestación de un servicio fiable es primordial. Al seleccionar a DXC para respaldar la transformación de sus servicios de red, Norske Skog buscaba una solución más robusta y ágil para mejorar la calidad del servicio. La nueva solución de red de DXC está diseñada para ofrecer mayor seguridad, mejor rendimiento, mayor escalabilidad y una gestión simplificada en todas las ubicaciones de Norske Skog.

"Es un placer el hecho de poder ampliar nuestra larga colaboración con DXC Technology a medida que modernizamos nuestra infraestructura de red. Con una nueva red de área amplia definida por software, nos beneficiaremos de una conectividad segura y escalable en todas nuestras sedes, lo que mejorará el rendimiento y respaldará nuestro continuo desarrollo digital. También valoramos a DXC como asesor de confianza en todo nuestro panorama tecnológico", afirmó Brge Teigland, director de información de Norske Skog.

"La ampliación de nuestra relación con Norske Skog refleja la confianza que hemos forjado a lo largo del tiempo y la capacidad de DXC para ofrecer soluciones en entornos críticos", declaró Espen Olsen, director general de DXC Noruega. "Al modernizar la infraestructura de red de Norske Skog y asumir un papel más amplio en sus operaciones tecnológicas, contribuimos a construir una base más sólida y segura que respalda el negocio tanto en la actualidad como en su evolución".

DXC Technology es un socio de larga trayectoria para Norske Skog, con más de 20 años de experiencia ofreciendo servicios integrales de TI y empresariales. Actualmente, DXC gestiona una parte significativa de la infraestructura de TI de Norske Skog, lo que refleja una sólida alianza estratégica basada en la confianza, la fiabilidad y la entrega constante de servicios. Como asesor de confianza, DXC continúa proporcionandoo soporte a Norske Skog en infraestructura, aplicaciones y servicios operativos, contribuyendo a la modernización y optimización de su entorno tecnológico.

Acerca de DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial. Con amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Para obtener más información, visite dxc.com.

Acerca de Norske SkogNorske Skog es un productor de papel para embalaje y papel para publicaciones que cuenta con cuatro fábricas en Europa. El papel para embalaje incluye papel testliner y papel ondulado, y el papel para publicaciones incluye papel prensa y papel para revistas. La capacidad de producción anual de papel para embalaje es de 0,8 millones de toneladas, y la de papel para publicaciones es de 1,2 millones de toneladas. Ambos tipos de papel se comercializan a través de oficinas de ventas y agentes. Norske Skog cuenta con aproximadamente 1.650 empleados y su empresa matriz, Norske Skog ASA, una sociedad anónima, está constituida en Noruega y tiene su sede en Oslo. La empresa cotiza en la Bolsa de Oslo con el símbolo NSKOG.

CONTACTO DE MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, ashley.houktemple@dxc.com

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