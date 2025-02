(Información remitida por la empresa firmante)

-DXC es nombrado uno de los tres principales proveedores de TI de Europa por Whitelane Research y está a la cabeza de todos los proveedores del sector público

DXC mejora su clasificación por tercer año consecutivo, lo que demuestra su compromiso con el éxito de sus clientes

ASHBURN, Va., 5 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios tecnológicos globales de Fortune 500, ha confirmado su estatus como proveedor líder de servicios de TI en el Estudio sobre contratación de TI en Europa 2024/2025 de Whitelane Research. DXC logró una clasificación entre los tres primeros en satisfacción general del cliente, subiendo del cuarto lugar que ocupaba el año pasado. Además, DXC ocupó el primer lugar en el sector público.

Whitelane Research, una de las organizaciones de investigación más prestigiosas de Europa, encuestó a cerca de 2.300 empresas y organizaciones del sector público en ocho países y regiones europeos. Según las entrevistas realizadas a 217 clientes, DXC obtuvo la calificación de empresa de alto rendimiento en todas las categorías de servicios, incluidas la transformación digital, los servicios de aplicaciones, los servicios de infraestructura y nube, los servicios para el lugar de trabajo, los servicios de redes y conectividad y los servicios de seguridad.

"DXC está considerado como un proveedor líder en la mayoría de los países europeos encuestados, y se ha consolidado como un socio de confianza para sus clientes. En un panorama altamente competitivo, la constante alta satisfacción del cliente de DXC es encomiable", afirmó Jef Loos, director de investigación en Europa de Whitelane Research.

DXC también obtuvo una alta calificación en varias industrias, incluido el sector público, donde fue nombrado un desarrollador excepcional, liderando a todos los proveedores con una puntuación de satisfacción del cliente del 84%. DXC tiene décadas de experiencia en el sector público, asociándose con docenas de organizaciones gubernamentales líderes en Europa y Reino Unido, incluidas Consip, la rama de adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, y el gobierno escocés

"Lograr estos resultados durante tres años consecutivos es un testimonio de nuestra dedicación al éxito del cliente", dijo Juan Parra, director general de DXC para Europa. "Como líder en servicios de TI en múltiples industrias en Europa, seguimos comprometidos con proporcionar innovaciones de vanguardia, incluidos avances en IA, para ayudar a nuestros clientes a enfrentarse a desafíos complejos y crecer", agregó Parra.

DXC Technology es la columna vertebral del proceso de modernización de sus clientes. Con una profunda experiencia en ingeniería y en la industria, impulsa la excelencia operativa a escala en todas las industrias. Por ejemplo, DXC se asocia con líderes de servicios financieros como Banco Sabadell en España y PKO Bank en Polonia, proveedores de telecomunicaciones como Telenor en Suecia, gigantes aeroespaciales y del transporte como Airbus y Alstom en Francia.

Para obtener más detalles sobre los hallazgos clave del estudio europeo sobre contratación de TI 2024/2025 de Whitelane Research, haga clic aquí.

Para más información sobre DXC, haga clic aquí.

