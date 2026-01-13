DXC y Pentera refuerzan la ciberresiliencia con validación de seguridad impulsada por IA

Ciberseguridad - DXC Technology

La alianza integra la Validación Automatizada de Seguridad impulsada por IA de Pentera para reducir el riesgo cibernético real en las organizaciones españolas

Madrid, 13 de enero.- DXC Technology (NYSE: DXC) anuncia hoy una alianza con Pentera, líder global en Validación Automatizada de Seguridad impulsada por IA, para reforzar sus servicios de ciberseguridad en el mercado español. Esta colaboración sitúa a DXC a la vanguardia de la Gestión de Exposición Cibernética, incorporando la Validación Automatizada de Exposición (AEV) de Pentera como capacidad central dentro de sus servicios de Gestión Continua de Exposición a Amenazas (CTEM), ofrecidos desde el ecosistema central de Defensa Cibernética de DXC.



A medida que la automatización aumenta tanto el ritmo como la sofisticación de las ciberamenazas, los reguladores exigen pruebas más sólidas de ciberresiliencia. Las organizaciones ya no pueden depender de una seguridad reactiva y deben adoptar una validación continua del riesgo real basada en los principios de Zero Trust: nunca asumir, siempre verificar y siempre demostrar.



Servicios CTEM de DXC mejorados con AEV impulsado por IA de Pentera

Los servicios CTEM de DXC ya ofrecen a las empresas españolas una visibilidad completa de su exposición al riesgo cibernético, incluyendo el descubrimiento de activos, la identificación de vulnerabilidades relevantes y la priorización basada en el impacto en el negocio.

Gracias a la alianza con Pentera, los servicios CTEM de DXC avanzan aún más al integrar una validación continua de la ciberresiliencia que conecta la gestión del riesgo técnico con las expectativas de cumplimiento normativo. DXC ahora proporciona evidencias auditables e información clara a través de su DXC Security Hub, traduciendo los resultados validados por Pentera en indicadores en tiempo real de confianza en el cumplimiento. Esto refuerza la toma de decisiones y respalda los informes ejecutivos y de cumplimiento, así como la alineación con evaluaciones tipo NIS2, DORA y TLPT.



Impacto en sectores industriales e infraestructuras críticas

Esta alianza refuerza el enfoque convergente de DXC en IT y OT dentro del ciclo CTEM. Con Pentera, DXC puede validar posibles rutas de movimiento lateral y la efectividad de los controles de seguridad existentes. En sectores como energía, manufactura, transporte y seguros industriales, la verificación recurrente del riesgo técnico es esencial para proteger lo que más importa al negocio: datos, activos y operaciones.



En palabras de Mikel Salazar Peña, Director de Ciberseguridad en DXC Technology Iberia: "Esta alianza con Pentera se creó pensando en nuestros clientes. Hoy las organizaciones necesitan una visibilidad clara de dónde existe el riesgo cibernético real y la capacidad de actuar antes de que impacte en el negocio. Con Pentera, añadimos una validación continua, segura y escalable que refuerza la confianza, acelera la remediación y reduce la exposición a las amenazas más relevantes. Nuestro objetivo es ofrecer servicios que se adapten al entorno de cada cliente y aporten valor tangible, haciendo de la seguridad un proceso continuo y medible".



"Estamos encantados de asociarnos con DXC para garantizar que las organizaciones en toda España logren una ciberresiliencia basada en evidencias. La amplia experiencia de DXC en entornos IT y OT complejos se alinea fuertemente con la misión de Pentera de hacer visible y accionable el riesgo real. Juntos estamos permitiendo que los clientes aborden de forma decisiva las exposiciones más críticas y logren una mejora continua y medible en su postura de seguridad" – Sivan Harel, SVP Sales, EMEA, Pentera.







