DXC Technology gana un contrato con Alstom para gestionar la transformación digital

(Información remitida por la empresa firmante)

- DXC Technology gana un contrato con Alstom para gestionar la estrategia de innovación y transformación digital

Acuerdo de servicios de TI de 5 años en apoyo de la iniciativa de movilidad sostenible de Alstom

PARÍS, 7 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor líder de servicios de tecnología global de Fortune 500, anunció hoy la firma de un contrato con Alstom para gestionar todo el sistema de información de la organización durante los próximos cinco años.

Ampliando la asociación de larga data entre las dos organizaciones, DXC apoyará a Alstom en su viaje de transformación digital y ayudará a lograr su objetivo de proporcionar soluciones de movilidad innovadoras y sostenibles.

Para convertirse en uno de los líderes mundiales en el mercado del transporte, Alstom ha estado optimizando su infraestructura en la nube y ha ampliado su confianza en DXC para ayudar a abordar los nuevos desafíos en el sector de la movilidad.

Como parte del nuevo contrato, DXC desarrollará una estrategia de nube óptima y rentable en un proyecto a gran escala que abarca 122 ubicaciones físicas. Con herramientas avanzadas y metodologías ágiles, DXC optimizará la arquitectura de TI esencial de Alstom, modernizando sus aplicaciones empresariales, incluido SAP. Para proteger los datos y controlar los costes, DXC ayudará a Alstom a mantener la infraestructura crítica del centro de datos en sitios específicos.

"Para acelerar nuestra agilidad y sentar las bases para el crecimiento futuro, necesitábamos una infraestructura de TI segura y flexible", explicó Stéphane Detruiseux, director de seguridad de la información y vicepresidente de tecnología de Alstom. "Migrar y optimizar nuestra infraestructura de TI a entornos de nube pública e híbrida es un elemento clave de esta transformación y trabajar con DXC nos permite elegir las soluciones más eficientes y rentables".

"Alstom es un fabricante líder mundial y estamos orgullosos de haber sido seleccionados para reforzar su estrategia de innovación e impulsar su transformación digital con soluciones empresariales de vanguardia basadas en la nube", comentó Chris Drumgoole, vicepresidente ejecutivo y líder global de Cloud Infraestructura e ITO en DXC Technology. "Ya hemos puesto en funcionamiento DXC Platform X para automatizar los procesos de Alstom y consolidar cargas de trabajo en una única solución altamente virtualizada, y hemos migrado sin problemas más de 1.000 máquinas virtuales a Microsoft Azure".

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se relacionen directa y exclusivamente con hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se lograrán los resultados descritos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para obtener una descripción escrita de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe anual de DXC en el formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2023, los informes trimestrales de DXC en el formulario 10-Q para los períodos trimestrales finalizados el 30 de junio de 2023 y 30 de septiembre de 2023, y cualquier información actualizada en presentaciones posteriores a la SEC. No se puede garantizar que cualquier objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva pueda o vaya a lograrse, y se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva ni de informar ningún evento o circunstancia después de la fecha de este informe ni de reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implantar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo proporcionamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Antoine RousselMarketing & Comunicación de DXC BeNeLux y Franciaaroussel@dxc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2266466/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Wins_Contract_with_Alstom.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dxc-technology-gana-un-contrato-con-alstom-para-gestionar-la-transformacion-digital-301978830.html