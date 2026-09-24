DXC Technology reúne a Enrico Letta para debatir sobre el futuro de la competitividad europea

Foto de Familia - DXC Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

DXC Technology, socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha celebrado un encuentro exclusivo con Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y una de las voces más influyentes en el debate sobre el futuro económico y estratégico de Europa, en Forbes House Madrid, que congregó a líderes empresariales y representantes de diferentes sectores para debatir sobre los retos y oportunidades que definirán la competitividad europea en los próximos años

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- Durante su ponencia, Letta compartió su visión sobre los desafíos que afronta Europa en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, las tensiones geopolíticas y la creciente competencia global. En su intervención, puso el foco en la necesidad de reforzar la capacidad de inversión y superar la fragmentación del continente para impulsar una economía preparada para competir a escala global.



"Europa no tiene un problema de talento ni de capacidades. Su principal desafío sigue siendo la fragmentación. Si somos capaces de transformar nuestro ahorro en inversión, simplificar las distintas capas regulatorias y actuar con verdadera dimensión europea, podremos competir y liderar en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la tecnología o la seguridad económica. Cuando Europa actúa como Europa, gana" afirmó Enrico Letta durante su intervención.



Tras la intervención de Letta, el encuentro continuó con una mesa redonda moderada por Claudi Pérez, analista y periodista especializado en economía europea de EL PAÍS, en la que participaron Christian Castro, Director de Public Affairs de CaixaBank y Pablo de la Puente, CIO de Gestamp.



Durante el debate, los participantes compartieron sus perspectivas sobre cómo las organizaciones pueden aprovechar el potencial de la tecnología y la innovación para adaptarse a un entorno cada vez más complejo, acelerar su transformación y generar nuevas oportunidades de crecimiento.



"El debate brindó una oportunidad para reflexionar sobre los principales impulsores de la competitividad futura de Europa: crear las condiciones adecuadas para la innovación y la inversión mediante la culminación de la Unión de Ahorro e Inversión, reducir la fragmentación y la complejidad regulatoria, y aprovechar el potencial transformador de la inteligencia artificial. En última instancia, el éxito de Europa dependerá de su capacidad para combinar liderazgo tecnológico, confianza de los clientes, eficiencia y responsabilidad regulatoria y supervisora, con el fin de impulsar un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo", explicó Christian Castro, director de Asuntos Públicos de CaixaBank.



La conversación permitió analizar cuestiones clave para el futuro del tejido empresarial europeo, como la adopción de la inteligencia artificial, el aprovechamiento estratégico de los datos, la evolución de los modelos de negocio y el papel de la tecnología como motor de competitividad y creación de valor.



"La competitividad industrial de Europa dependerá de su capacidad para avanzar con mayor rapidez y escalar la innovación de manera efectiva. Un entorno más integrado, ágil y predecible es esencial para desbloquear la inversión necesaria que permita acelerar la digitalización, los datos y la inteligencia artificial y, sobre todo, transformarlos en valor tangible y en una ventaja competitiva sostenible para las empresas de todo el continente. Europa cuenta con el talento y las capacidades necesarias; el desafío ahora es acelerar su despliegue en todo su tejido industrial", comentó Pablo de la Puente, CIO de Gestamp.



El encuentro reunió a representantes de algunos de los principales sectores de la economía española para reflexionar sobre las prioridades que marcarán el futuro de Europa y sobre cómo la innovación, el talento y la tecnología pueden contribuir a fortalecer la competitividad del continente en un entorno de transformación permanente.



Con iniciativas como esta, DXC Technology continúa impulsando espacios de diálogo y reflexión estratégica en torno a los grandes retos que afrontan las organizaciones, fomentando el intercambio de ideas y experiencias entre líderes empresariales, expertos y representantes institucionales.

Contacto

Nombre contacto: Isabel Granda

Descripción contacto: DXC Technology

Teléfono de contacto: 600 92 05 53