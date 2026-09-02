DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026: La actividad cerebral revela nuevas claves para entender las decisiones de compra

(Información remitida por la empresa firmante)

Atención, emociones, memoria y estímulos sensoriales aportan nuevas variables para comprender al consumidor y convertir ese conocimiento en decisiones de negocio. Especialistas y referentes de empresas de Latinoamérica analizarán estas transformaciones durante DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026 organizado por la Universidad Espíritu Santo (UEES)

SAMBORONDÓN, Ecuador, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La actividad cerebral y otras respuestas del organismo aportan nuevas fuentes de información para comprender cómo las personas reaccionan ante productos, marcas y contenidos. Su aplicación en marketing y negocios será uno de los ejes de DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026, el primer congreso internacional de neuromarketing organizado por la Universidad Espíritu Santo (UEES), que reunirá a especialistas de Latinoamérica.

El neuromarketing combina neurociencia y comportamiento del consumidor para analizar procesos vinculados con la atención, las emociones y la memoria. Técnicas como la electroencefalografía (EEG), el seguimiento ocular o eye tracking y mediciones fisiológicas permiten estudiar respuestas ante productos, mensajes y estímulos, complementando herramientas tradicionales como encuestas, entrevistas o grupos de enfoque.

El reto para las empresas está en convertir ese conocimiento en decisiones concretas. Entender qué capta la atención, qué genera recordación o qué influye en la percepción de una marca puede aportar nuevas variables para desarrollar contenidos, productos, experiencias y estrategias comerciales. A ello se suman los estímulos sensoriales, la inteligencia artificial y el análisis de datos para identificar patrones y comprender a las audiencias.

Entre las expositoras confirmadas se encuentra Jeimmy Calderón Quintero, Head of Sales de TikTok para Aleph Group en Colombia, Ecuador y Bolivia. También participará desde Perú Paula Fukuda, estratega de contenido, fundadora de CREATOR FEST y especialista en crecimiento orgánico, quien ha capacitado a más de 10.000 emprendedores; además de Paula Karam (Brasil), Head of Andean de LinkedIn. La programación contempla también la participación de un representante de Google.

DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026 se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, de 14:00 a 18:00 horas, tiempo deEcuador en el Centro de Convenciones de la UEES, ubicado en Samborondón, Ecuador

La UEES ofrecerá acceso virtual gratuito, previo registro, para participantes de Europa. Para los interesados en participar virtualmente el registro será: https://form.jotform.com/262426611231043

La agenda del evento e info se encuentran disponibles en: https://uees.edu.ec/congresoneuromarketingsummit/

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