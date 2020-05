COMUNICADO: EAE Business School crea un fondo de 3 millones de euros en ayudas al estudio ante la crisis del Covid 19

Antes de la crisis del COVID 19, el 25% de alumnos ya se beneficiaban de becas y ayudas al estudio. Ahora este porcentaje se ha incrementado logrando que un 40% del total de alumnos pueda beneficiarse de ellas

EAE Business School y su comunidad Alumni han destinado un fondo de 3 millones de euros en ayudas al estudio para paliar los efectos económicos de la crisis del Covid 19 entre los estudiantes actuales, que han empezado este mes de mayo su máster y los futuros alumnos que lo harán en el mes de noviembre.

Antes de la crisis del COVID 19, el 25% de alumnos se beneficiaban de becas y de ayudas al estudio, y ahora gracias a este fondo, el número de alumnos que podrán acceder a ellas, para estudiar alguno de los másteres de EAE Business School, se ha incrementado hasta el 40%.

Con esta iniciativa, EAE pone de manifiesto su compromiso con la sociedad, haciendo más accesible la formación en un contexto laboral en plena transformación, lleno de nuevos retos y necesitado de líderes capaces de afrontar contextos de mayor incertidumbre. Esta acción forma parte de la campaña We are ready con la que EAE no sólo destina más recursos económicos para que los candidatos y alumnos puedan seguir formándose, sino que también amplía, adelanta y adapta servicios de carreras profesionales a las circunstancias actuales. El objetivo es ofrecer el apoyo y orientación necesaria en materia de empleabilidad, tanto a los actuales alumnos, como a los futuros que iniciarán su programa formativo en la convocatoria de otoño.

El programa de becas de EAE

Además, en su programa de becas, EAE pone especial énfasis en promover a los mejores estudiantes, a las mujeres en los puestos directivos y al emprendimiento. La beca a la Excelencia Académica se concede al candidato con el GPA más alto en su expediente de grado y, además, se otorga una beca Excelencia Académica para personas que tengan como mínimo un 33% de discapacidad.

Otra de las becas que ofrece EAE es la de la Mujer Directiva en la que se valora el expediente de grado, las responsabilidades y cargos directivos y su experiencia en esta posición de la estudiante susceptible a recibirla.

Por otro lado, a la beca Emprendimiento, puede optar cualquier persona que haya creado una empresa (con ingresos al año de solicitud) y se concede teniendo en cuenta la rentabilidad, la innovación y la escalabilidad de la idea de negocio, el CV del emprendedor, y el GPA en su expediente de grado.

El plan de becas de EAE Business School da una oportunidad a los sectores con menos visibilidad real en la empresa, potencia al emprendimiento para dinamizar el tejido empresarial y crear valor y riqueza en la sociedad y apuesta por el mejor talento en las aulas. Ahora, con la crisis del Covid 19, facilita el acceso a la formación en un momento en el que la capacidad económica de los ciudadanos ha disminuido.

Asimismo, EAE Business School ofrece a sus alumnos la posibilidad de optar a una financiación sin intereses al realizar uno de los programas de la escuela.

Professional Impact

Entre las diferentes iniciativas de We are ready, destaca el plan de Professional Impact para adelantar y dar acceso al Servicio de Carreras Profesionales, desde el momento en el que el alumno se matricula en la Escuela y con anterioridad al inicio del curso académico. De este modo, el futuro alumno puede comenzar a abordar y a trabajar en la tangibilización de sus aspiraciones profesionales desde el primer momento. Este servicio representa un activo diferencial con respecto a otras escuelas de negocio.

El objetivo es conocer cuanto antes quién es y a dónde quiere llegar y darle herramientas para orientar su reto profesional, de modo que pueda complementar el conocimiento y las competencias que le proporcionará el programa al que se ha matriculado. El proceso consiste en tres etapas: evaluación y diagnóstico, construcción de la propuesta de valor en el mercado y un plan de acción anual para alcanzar la meta.

Prácticas profesionales

Asimismo, ante la crisis del Covid 19, EAE Business School también ha puesto en marcha el programa de prácticas profesionales de EA-tE ayuda, en colaboración con CEOE en su proyecto “Empresas que ayudan”, la Confederación de Empresarios de Valladolid y CEAJE Jóvenes Empresarios, que se está desarrollando a lo largo de estos meses de mayo, junio, julio y agosto.

Más de 40 empresas, como la firma internacional de búsqueda de talento directivo Odgers Berndtson, ya han solicitado distintos proyectos a alumnos de EAE. Estos proyectos están relacionados con transformación digital, mejora y optimización del proceso, rediseño del plan de negocio, un plan de e-commerce, estrategias de comunicación y RSC, plan de marketing, continuidad del negocio y planes de contingencia, optimización de procesos logísticos, herramientas de gestión de proyectos, diseño de formación online, diseño de página web y contenidos, plan financiero, recursos humanos, expansión de negocio a Latinoamérica, compliance o gestión de riesgos, entre otros.

Este programa ofrece a los alumnos la oportunidad de desarrollar y ampliar su experiencia profesional y de contribuir con todo su conocimiento a la mejora de las empresas, para reactivar la economía en el nuevo contexto surgido por el Covid 19.

