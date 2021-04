- Earth Day 2021: 200.000 dólares en una competición de ideas novedosas mundiales para adolescentes con el lanzamiento de The Earth Prize

GINEBRA, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Se ha lanzado una competición de sostenibilidad medioambiental mundial por valor de 200.000 dólares para los jóvenes con el objetivo de desvelar grandes ideas y convertirlas en realidad.

The Earth Prize es una iniciativa global que pone en conexión a los jóvenes a través de un ecosistema mundial de expertos, estudiantes universitarios, expertos en sostenibilidad y creadores de cambios, estando destinada a desarrollar ideas para convertirlas en soluciones que puedan marcar una diferencia auténtica.

Peter McGarry, fundador de The Earth Foundation

"El mundo necesita de ideas frescas y no contaminadas, y la capacidad de creatividad que presentan los jóvenes supone un activo gigantesco que está aún sin explotar. Buscamos ayudar a cerrar la brecha por medio del apoyo y la inspiración de los estudiantes, que imaginan soluciones destinadas al mundo real, para conectarlas después con los mentores y expertos a fin de acelerar un cambio positivo".

Lesein Mutunkei, futbolista y joven activista de clima de 2020 eco-hero, y fundador de Trees4Goals

"No importa la inteligencia que disponga o lo pequeño que sea el impacto que crea que tendrá, todos podemos suponer una diferencia. Uno de mis héroes es el profesor Wangari Maathai, el profesor de Kenia que consiguió el Premio Nobel de la Paz. Contó la historia del colibrí, un pájaro que no quería sentarse a ver cómo ardía un bosque, y esa es la historia que me inspiró a comenzar Trees4Goals. Todos deberíamos poder formar parte de esto. No hace falta esperar hasta que terminar la escuela, o hasta que tengamos 20 o 30 años. Lo que es realmente importante es dar el primer paso y empezar a suponer una diferencia".

El equipo y la escuela ganadores del premio van a recibir 100.000 dólares, mientras que serán tres escuelas finalistas las que recibirán subvenciones de 25.000 dólares cada una. Los 25.000 dólares restantes de la cantidad se van a entregar a partes iguales al The Earth Prize Mentor of the Year y al The Earth Prize Educator of the Year. La The Earth Foundation Alumni Association, una comunidad de personas y organizaciones inspiradoras, estará disponible para todos los participantes en el Premio The Earth, y va a proporcionar más tutorías, redes, pasantías y oportunidades de desarrollo de nivel profesional.

Los ganadores y segundos clasificados se darán a conocer el 26 de marzo de 2022.