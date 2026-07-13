East Crema Coffee abre una ronda de 3,5 millones de euros para impulsar su expansión - East Crema Coffee

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio 2026.- La compañía española de specialty coffee abre su capital a clientes, seguidores e inversores a través de una campaña participativa, integrada en una ronda de financiación de 3,5 millones de euros.

East Crema Coffee, una de las marcas de specialty coffee de mayor crecimiento en España, ha anunciado el lanzamiento de una campaña de crowdfunding de inversión a través de SEGO Venture, la línea de inversión en equitycrowdfunding del Grupo SEGOFINANCE, plataforma de inversión alternativa con más de 15 años de experiencia. Esta campaña constituye una parte de la ronda de financiación de 3,5 millones de euros con la que la compañía impulsará su expansión nacional e internacional.

La operación de crowdfunding impulsada a través de SEGO Venture permitirá que clientes, seguidores e inversores particulares puedan convertirse en accionistas de la compañía y formar parte en la siguiente fase de crecimiento de una marca que, en apenas cinco años, ha pasado de una única cafetería en Madrid a una red de 21 Coffee Houses distribuidos en siete ciudades españolas, con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Donostia, Sevilla y Zaragoza.

De una cafetería abierta en plena pandemia a una de las marcas con mayor proyección del sector

East Crema Coffee nació en octubre de 2020 en Madrid con una misión clara: elevar la cultura del café de especialidad en España y hacerla accesible a una nueva generación de consumidores.

Su fundador y CEO, Alberto Velarde, identificó una oportunidad evidente tras observar la evolución del specialty coffee en mercados como Japón, Reino Unido, Australia o Estados Unidos: mientras el café se había convertido en una experiencia cultural y aspiracional en las principales ciudades del mundo, España seguía estando varios años por detrás.

Cinco años después, East Crema Coffee se ha consolidado como una de las marcas emergentes más relevantes del sector, multiplicando su facturación por más de 260 veces, pasando de 14.959 euros en 2020 a cerca de 4 millones de euros en 2025.

Actualmente la compañía cuenta con más de 124 empleados, una comunidad formada por más de 50.000 miembros de East Crema Lovers Club, más de 60.000 usuarios en su base de datos y una tasa de repetición del 73 %, indicadores poco habituales dentro del sector de restauración.

Un crowdfunding para impulsar la siguiente fase de crecimiento

La campaña de crowdfunding se enmarca dentro de una ronda de financiación de 3,5 millones de euros, destinada a financiar la siguiente fase de expansión de la compañía.

Los fondos se destinarán principalmente a la apertura de nuevos Coffee Houses, incluyendo grandes establecimientos insignia en ciudades estratégicas, así como a reforzar la capacidad productiva de su tostador propio y continuar desarrollando su ecosistema tecnológico.

El plan estratégico de East Crema Coffee contempla alcanzar 60 Coffee Houses operativos en 2029, iniciar su expansión internacional en Francia durante 2027 y superar los 28 millones de euros de facturación anual al final del periodo.

La operación cuenta además con el apoyo de inversores actuales de la compañía, que han confirmado su intención de participar en la ronda, así como conversaciones avanzadas con inversores privados y fondos especializados.

De clientes a accionistas

Uno de los objetivos de la campaña es permitir que la propia comunidad de East Crema Coffee participe activamente en el crecimiento de la marca.

Para ello, la compañía ha creado East Crema Owner, un espacio exclusivo para accionistas que incluirá beneficios permanentes, acceso prioritario a lanzamientos, cafés exclusivos para inversores, experiencias privadas y ventajas especiales tanto en cafeterías como en la aplicación y la tienda online.

"Durante estos años hemos construido una comunidad increíble alrededor de East Crema Coffee. Miles de personas nos han acompañado desde el primer local y ahora queremos darles la posibilidad de formar parte de nuestra historia también como accionistas. Creemos que las grandes marcas del futuro se construyen junto a su comunidad y este crowdfunding es una forma de hacerlo realidad", afirma Alberto Velarde, fundador y CEO de East Crema Coffee.

Mucho más que una cadena de cafeterías

A diferencia de los modelos tradicionales, East Crema Coffee ha desarrollado un ecosistema que combina retail físico, tostador propio, e-commerce, canal mayorista, productos Ready To Drink, formación especializada y tecnología desarrollada internamente.

La compañía ha creado su propia aplicación móvil, herramientas de fidelización, sistemas operativos, soluciones de gestión y plataformas de análisis basadas en inteligencia artificial, lo que le permite controlar gran parte de su cadena de valor y optimizar la operativa de cada nueva apertura.

Además, la marca se ha consolidado como un referente dentro del segmento lifestyle premium gracias a colaboraciones con organizaciones y compañías como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, El Corte Inglés, Sánchez Romero, New Balance, Aristocrazy o Lilly.

Un mercado con fuerte potencial de crecimiento

El specialty coffee se ha convertido en una de las categorías de mayor crecimiento dentro del sector de alimentación y bebidas a nivel global. Aunque mercados como Estados Unidos, Reino Unido o Australia ya cuentan con una elevada penetración, España se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo, lo que genera importantes oportunidades para los operadores capaces de liderar la categoría.

East Crema Coffee considera que esta transformación del consumo está impulsada por consumidores que buscan mayor calidad, trazabilidad, sostenibilidad, diseño y experiencias alineadas con sus valores.

La compañía obtuvo en 2026 la certificación B Corp, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, el comercio justo y la generación de impacto positivo.

Cómo participar

La campaña de crowdfunding ya está disponible a través de SEGO Venture y los interesados pueden consultar toda la información relativa a la oportunidad y registrarse a través de este enlace.

Sobre East Crema Coffee

East Crema Coffee es una compañía española de specialty coffee fundada en Madrid en 2020. Actualmente opera 21 Coffee Houses en siete ciudades españolas y desarrolla un modelo integrado que combina cafeterías, tostador propio, tecnología desarrollada internamente, canal retail, e-commerce, formación especializada y distribución B2B. La compañía cuenta con certificación B Corp y un plan estratégico para alcanzar 60 establecimientos en 2029.

Sobre SEGO Venture

SEGO Venture es una plataforma de inversión alternativa con más de 15 años de experiencia, supervisada por la CNMV y especializada en conectar inversores particulares y profesionales con compañías de alto potencial de crecimiento. A través de su plataforma, miles de inversores acceden a oportunidades de inversión en empresas innovadoras y en expansión.



Emisor: East Crema Coffee

Contacto: East Crema Coffee

Número de contacto: 600 000 000