Easy Talk refuerza la formación lingüística en empresas con preparación oficial para exámenes Cambridge

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.-

La formación lingüística ha pasado de ser un complemento profesional a convertirse en una necesidad estratégica para empresas y particulares. El dominio de un segundo idioma, especialmente el inglés, abre puertas en procesos de selección, mejora la comunicación internacional y permite acceder a nuevas oportunidades laborales y académicas.

En este escenario, Easy Talk ofrece una propuesta integral como academia de idiomas corporativos, combinando enseñanza especializada con certificación oficial. Gracias a su condición de Centro Oficial de Preparación para los exámenes Cambridge, se posiciona como un aliado clave para avanzar con seguridad en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Formación lingüística adaptada a las necesidades profesionales

Easy Talk ha diseñado una oferta educativa específica para el ámbito empresarial, enfocada en proporcionar competencias lingüísticas directamente aplicables al entorno laboral. Desde cursos generales hasta programas orientados a sectores como el legal, tecnológico, turístico o sanitario, cada formación se adapta al nivel del alumno y a las particularidades del sector. Los cursos se imparten tanto en las propias instalaciones de la empresa como en formato online, a través de sesiones individuales o grupales, garantizando flexibilidad horaria y un seguimiento pedagógico constante.

Además, la metodología de trabajo parte de una prueba de nivel inicial y una entrevista personalizada, que permiten trazar un plan formativo ajustado a objetivos reales. Esta planificación incluye materiales actualizados, evaluación continua y una atención individualizada para maximizar el progreso.

Por su enfoque personalizado, este modelo es especialmente útil para ejecutivos y cargos directivos que requieren resultados tangibles en plazos definidos.

Preparación oficial Cambridge y formación desde edades tempranas

Como academia de idiomas corporativos, Easy Talk no solo atiende a empresas, sino que también ofrece soluciones para particulares, desde los cinco años hasta adultos de cualquier edad. Su condición de Learning Partner de la Universidad de Cambridge avala la calidad de sus programas, diseñados específicamente para quienes desean prepararse para exámenes como B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced o C2 Proficiency.

Los cursos preparatorios combinan clases prácticas, materiales oficiales y simulacros de examen, impartidos por docentes con formación específica en Cambridge English. Esta formación puede realizarse de forma presencial o por videoconferencia, en grupos reducidos o sesiones individuales, y está abierta tanto a estudiantes en edad escolar como a profesionales que necesitan acreditar su nivel de inglés con una titulación internacional.

Easy Talk complementa su oferta con servicios adicionales como traducción profesional, asesoramiento para estudiar idiomas en el extranjero y acceso a una librería especializada. A través de esta combinación de recursos, metodología y acreditación oficial, esta academia consolida su presencia como un referente en formación lingüística avanzada para empresas y particulares.

Contacto

Emisor: Easy Talk

Contacto: Easy Talk

Número de contacto: 910471952