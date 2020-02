COMUNICADO: Easyfairs Northeral adquiere el Hotel & Restaurant Event

Seguirá la expansión en Argelia mientras el sector turístico prospera

BRUSELAS, 26 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Easyfairs Northeral, la filial norteafricana de Easyfairs, ha anunciado la adquisición de SIEL - The International Exhibition for Hotel & Restaurant Equipment and Services. Este evento, que ya lleva 14 años celebrándose, atrae a más de 7.000 visitantes cada año del sector HoReCa (hoteles, restaurantes y cafeterías) y ahora se beneficiará de toda la experiencia del grupo en ese campo mientras Easyfairs ya organiza siete eventos sobre el mismo tema en Escandinavia, Países Bajos y Bélgica.

La próxima edición [https://www.siel-dz.com/], que ya se recomercializa como SIEL HORECA Expo, tendrá lugar del 8 al 10 de diciembre de 2020 en el Centre International de Conferences d'Alger.

2.393 proyectos turísticos aprobados

El director gerente de Easyfairs Northeral, Olivier-Hicham Allard, explicó: "Estamos siguiendo estrechamente las iniciativas del gobierno argelino para desarrollar una industria mundial del turismo y la hotelería. El Ministerio Argelino de Turismo anunció en diciembre de 2019 la creación de al menos 310.274 camas nuevas a través de más de 2.393 nuevos proyectos turísticos. Esto demuestra una impresionante dinámica que acaba de empezar ya que los 1.200 kilómetros de costa del país en el mar Mediterráneo prácticamente no tienen ninguna infraestructura turística.

"Además, la apertura del país a la inversión extranjera anuncia la masiva llegada de franquicias y marcas internacionales, incluyendo cafeterías, salones de té y cadenas de restaurantes. A modo de comparación nuestra Horeca Expo en Bélgica reúne a más de 650 expositores en 50.000 metros cuadrados para un país de 11 millones de habitantes. Así que se puede imaginar el potencial para un país de 44 millones de habitantes y que ha decidido convertirse en un destino turístico global, a dos horas de la mayoría de capitales europeas".

Acerca de Easyfairs

Easyfairs organiza y celebra eventos en vivo, reuniendo a las comunidades para visitar el futuro.

La compañía organiza actualmente 200 eventos en 14 países y gestiona 10 sitios de eventos en Bélgica, Países Bajos y Suecia.

Easyfairs emplea a más de 750 personas y generó unos ingresos de más de 166 millones de euros para su año financiero 2018-2019.

Easyfairs lucha por ser el agente más adaptable, ágil y efectivo en la industria de los eventos empleando a personas comprometidas, desplegando las mejores herramientas de marketing y tecnología y desarrollando marcas fuertes.

En 2018 Easyfairs fue nombrada "Empresario del Año" de Bélgica y obtuvo el reconocimiento como "Compañía mejor gestionada" y "Gran sitio para trabajar" de Deloitte.

Visite el futuro con Easyfairs y descubra más en www.easyfairsgroup.com [http://www.easyfairsgroup.com/].

