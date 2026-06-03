(Información remitida por la empresa firmante)

easyGroup incursiona en el comercio electrónico con el lanzamiento de easyShop.com, un mercado en línea, en colaboración con OnBuy.com

easyShop.com es un nuevo mercado en línea que forma parte del grupo de marcas easy.

La plataforma se lanzará a finales de este año en 21 países europeos.

Está construida sobre la tecnología de mercado propia de OnBuy.com, desarrollada para escala internacional.

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- easyGroup se adentra en el comercio minorista online convencional con el lanzamiento de easyShop.com, un nuevo mercado online que se pondrá en marcha a finales de este año, lo que supone una importante expansión en el ámbito de las compras cotidianas.

Este lanzamiento representa un paso importante de easyGroup hacia el comercio minorista, aplicando una de las marcas más reconocidas de Europa a un nuevo sector a escala internacional. Manteniendo el enfoque tradicional de la marca en la simplicidad y la relación calidad-precio, easyShop reunirá a los minoristas en un único destino de compra diseñado para el crecimiento a largo plazo, con lanzamiento inicial en 21 países europeos.

El dominio easyShop será operado por la empresa de tecnología de comercio electrónico y marketplaces OnBuy, y funcionará con su plataforma propia OnCommerce, que proporciona la infraestructura y el marco operativo necesarios para respaldar el comercio transfronterizo a gran escala.

La plataforma ya ha demostrado su eficacia a nivel internacional a través del propio mercado de OnBuy, que ha crecido más del 86 % en los últimos tres años y ahora admite más de 100 millones de productos en toda Europa, con varios mercados que registran un crecimiento trimestral superior al 150 %.

Como parte de esta alianza, se ha acordado una importante inversión a largo plazo, lo que refleja la ambición de ambas partes por consolidar easyShop como un nuevo mercado relevante. Esta estructura permite a easyGroup expandirse al comercio electrónico mediante un modelo moderno y con pocos activos, mientras que OnBuy aporta la experiencia en plataformas de comercio electrónico, el cumplimiento normativo y la capacidad operativa necesarios para respaldar el crecimiento internacional.

Para los consumidores, easyShop ofrecerá compras online sencillas y basadas en valor, alineadas con la presencia existente de la marca easy en viajes, transporte y servicios al consumidor. Para los minoristas, la plataforma ofrece acceso a un nuevo mercado que se lanza simultáneamente en varios países, sin la complejidad típicamente asociada con la gestión de múltiples mercados locales o la construcción de infraestructura mercado por mercado.

Sir Stelios Haji-Ioannou, creador y propietario de la familia de marcas easy, dijo:

"La familia de marcas easy se ha expandido a muchos sectores nuevos centrándose en la simplicidad y la relación calidad-precio. Creo que un mercado minorista en línea que utilice un gran dominio como easyShop es el siguiente paso natural. Estoy encantado de darle la bienvenida a Cas Paton de OnBuy a la familia easy y espero trabajar con él para comenzar a reclutar vendedores para nuestro mercado a partir de ahora en 21 países diferentes. Nuestro objetivo es un lanzamiento orientado al consumidor para que los consumidores puedan comprar en línea a partir del cuarto trimestre de 2026. Tiempos emocionantes. ¡Para la familia fácil!".

Cas Paton, consejero delegado y fundador de OnBuy, comentó:

"easyShop elimina muchas de las barreras que suelen frenar la expansión del comercio minorista, ya que funciona como un mercado puro sin inventario, logística ni infraestructura local. Trabajar con la familia de marcas easy combina una de las marcas de consumo más reconocidas de Europa con una probada experiencia en el mercado, acelerando el reconocimiento de marca y permitiendo a los minoristas llegar a clientes en múltiples países mucho más rápidamente".

easyShop funcionará como un mercado puro, sin competencia minorista por parte del operador, ofreciendo a los vendedores una plataforma justa y transparente diseñada para impulsar el crecimiento a largo plazo. La incorporación de vendedores comenzará antes del lanzamiento para el consumidor, lo que permitirá a los minoristas establecer una presencia y visibilidad tempranas desde el primer día.

Los minoristas interesados en vender a través de este dominio pueden registrar su interés en www.easyShop.com.

Acerca de OnBuy

Fundada en el Reino Unido en 2016 por Cas Paton, OnBuy es una empresa tecnológica y de comercio electrónico líder en Europa.

www.onbuy.com

Acerca de easyGroup

easyGroup (easy.com) es la creadora y propietaria de la familia de marcas easy. easyGroup tiene como objetivo crear, poseer y gestionar la marca easy mediante la colaboración con socios comerciales idóneos en sus respectivos sectores. Al licenciar el nombre easy, easyGroup genera un flujo constante de ingresos por regalías, y la mayor parte de sus beneficios se donan a organizaciones benéficas a través de la Fundación Filantrópica Stelios (https://stelios.foundation/), una organización benéfica registrada en el Reino Unido. Sir Stelios y easyGroup han donado ya más de 120 millones de euros a obras benéficas.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2994131/easyShop_com.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2993378/easyShop_com_Logo.jpg

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