Easypromos cumple 15 años impulsando el marketing interactivo y anticipando el futuro del engagement digital

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

Easypromos nació en 2010 como una herramienta para dinamizar sorteos en redes sociales y, quince años después, se ha consolidado como una de las plataformas líderes en marketing interactivo a nivel internacional. A lo largo de este recorrido, ha evolucionado en paralelo al ecosistema digital, ofreciendo soluciones que permiten a marcas de primer nivel generar engagement, captar leads y activar a sus audiencias de forma creativa, segura y medible. Con motivo de su 15º aniversario en 2025, se analiza junto a su fundador y CEO, Carles Bonfill, la trayectoria de la empresa, el estado actual del marketing interactivo y los desafíos que marcarán su evolución futura, desde la inteligencia artificial hasta la hiperpersonalización.

Easypromos cumple 15 años. ¿Cuál considera que ha sido el mayor punto de inflexión en la trayectoria de la empresa?

Hubo momentos clave en los que fue necesario detenernos, analizar y elegir nuevos caminos. Supimos transformar las dificultades en oportunidades. Uno de los puntos de inflexión llegó en 2014, cuando Facebook prohibió el “fan-gating”, lo que nos hizo ver que depender de las redes sociales hacía nuestro futuro incierto.

Esa situación nos impulsó a diversificar y apostar por los microsites de promociones interactivas, capaces de recopilar datos mediante juegos y premios. Lo que antes era secundario se convirtió en nuestra principal línea de negocio: hoy contamos con más de 50 dinámicas y la mayoría de nuestros proyectos provienen de estas promociones independientes de las redes sociales.

En este tiempo, ¿cómo ha evolucionado la forma en que las marcas utilizan el marketing interactivo en sus estrategias globales?

Las marcas necesitan construir relaciones en su propio terreno, creando bases de datos propias.

Hoy, las estrategias más efectivas combinan presencia en redes con acciones de email marketing y lead nurturing, aprovechando los datos obtenidos con consentimiento.

Además, el engagement ha cambiado: ya no basta con pedir un “me gusta”, sino con ofrecer experiencias interactivas —juegos, sorteos o trivias— que entretienen y fortalecen el vínculo con la marca.

¿Cuáles son actualmente las dinámicas o formatos más demandados por las marcas que apuestan por este tipo de soluciones?

Depende del sector. En el deportivo, los clubes usan dinámicas como predicciones o votaciones del mejor jugador para mantener la conexión con sus fans. En retail y gran consumo, triunfan las promociones Compra y Gana, que validan tickets con inteligencia artificial y se combinan con ruletas o rascas digitales.

Los medios de comunicación apuestan por trivias y juegos de habilidad para aumentar el tiempo de permanencia y captar suscriptores. Y en todos los sectores, los sorteos en redes sociales, especialmente en Instagram, siguen siendo una herramienta eficaz para mantener visibilidad y participación.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el desarrollo de vuestras herramientas y en la planificación de campañas interactivas?

La inteligencia artificial forma parte de todos nuestros procesos. La aplicamos en productos como la validación automática de tickets de compra y también para facilitar la creación de promociones con traducción multilingüe, trivias de preguntas y respuestas generadas automáticamente o crucigramas creados por IA.

Además, hemos entrenado una IA con toda nuestra documentación para ofrecer respuestas automáticas y precisas a los clientes en cualquier momento, mejorando la eficiencia del soporte humano y la experiencia global de uso.

¿Cree que la IA sustituirá progresivamente los procesos creativos o será más bien un complemento que potenciará su eficacia?

Creo que ya lo estamos viendo: la inteligencia artificial es una gran aliada que ahorra tiempo y simplifica las tareas más mecánicas o laboriosas. Es como tener un asistente muy espabilado a tu lado: busca información, la analiza y te propone ideas. Gracias a ello, los profesionales del marketing pueden dedicar más tiempo a la creatividad, que es donde realmente aportan valor y disfrutan más.

En Easypromos siempre hemos trabajado con esa filosofía. Nosotros nos ocupamos de la tecnología, para que los expertos en marketing se centren en lo que mejor saben hacer: crear experiencias únicas y memorables.

¿Cuál es hoy la relación entre el marketing interactivo y las redes sociales? ¿Se han desplazado parte de estas dinámicas hacia otros canales?

La interactividad siempre ha sido la esencia de las redes sociales: un like, un comentario o un compartir son acciones que conectan usuarios y marcas.

Con el tiempo, las marcas han aprendido a profesionalizar y medir esa interacción, llevándola más allá de un simple “me gusta”. Hoy, ocurre también cuando un usuario juega, participa en un concurso o se emociona con una dinámica.

La interactividad no ha desaparecido de las redes; al contrario, se ha ampliado a todos los canales donde las marcas pueden generar engagement real con su audiencia.

¿Qué sectores están integrando más rápidamente este tipo de campañas y qué factores explican esa adopción más acelerada?

Los sectores que más integran este tipo de campañas son aquellos que tienen contacto directo con el consumidor final. Hablamos de retail y centros comerciales, marcas de gran consumo, clubes deportivos, medios de comunicación y turismo.

Además, está creciendo con fuerza el interés de grandes marcas que utilizan la gamificación internamente, desde los departamentos de recursos humanos, para fomentar el engagement y mejorar la relación con sus empleados.

En un contexto regulado y cada vez más exigente en protección de datos, ¿cómo se garantiza la seguridad y la legalidad en las campañas?

La seguridad y la legalidad son posibles cuando toda la empresa comparte el compromiso de proteger los datos de los participantes, el activo más valioso de nuestros clientes.

En Easypromos, la seguridad —en integridad, disponibilidad y confidencialidad— es un pilar central. Invertimos en formación, auditorías y mejora continua, y contamos con las certificaciones ISO 27001 e ISO 27018, que avalan la protección de datos personales en la nube.

En resumen, garantizar la seguridad de una campaña exige integrar este valor en cada decisión de la organización.

¿Qué importancia tiene actualmente la escalabilidad y la internacionalización en vuestra hoja de ruta empresarial?

La escalabilidad y la internacionalización impulsan hoy el crecimiento de Easypromos, que expande su presencia global a través de sus Solutions Partners: agencias certificadas que ofrecen a las marcas soluciones integrales basadas en su tecnología.

Aunque Easypromos cubre toda la parte tecnológica de una campaña, el éxito también depende de la creatividad, el diseño, la gestión y las comunicaciones, donde las agencias juegan un papel clave.

El modelo crea una relación win-win-win, en la que Easypromos, las agencias y las marcas se benefician mutuamente combinando tecnología y estrategia.

¿Qué tendencias anticipa para los próximos cinco años en el ámbito del marketing interactivo, tanto a nivel tecnológico como estratégico?

El marketing interactivo será cada vez más personalizado y automatizado, con la IA como motor de campañas dinámicas y experiencias conectadas entre el mundo físico y digital.

Las marcas líderes apostarán por comunidades fieles y engagement real, combinando tecnología, creatividad y datos.

En su 15.º aniversario, Easypromos consolida su posición como referente en innovación, seguridad y diseño de experiencias digitales que generan valor y conexión con el usuario.

