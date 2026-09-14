easyspecs.ai lanza una plataforma para revisar especificaciones software y validar código generado por IA

easyspecs.ai - easyspecs.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

- easyspecs.ai lanza una plataforma de revisión de especificaciones software para que los equipos de ingeniería puedan confiar en el código generado por IA ya que nadie tiene tiempo de leerlo igualmente.

- El acceso público se abre hoy a una herramienta que documenta el código existente y luego convierte las peticiones de cambio en especificaciones de calidad que se definen con sus propias verificaciones.

- Easyspecs.ai abrió el acceso público hoy y se lanzó en Product Hunt.

- La plataforma documenta código existente con hasta un 98 % de asignación de cobertura de línea de código, y luego permite crear peticiones de cambio en especificaciones técnica de calidad. Cada especificación se combina con una Trust Spec (Especificación de Confianza): los oráculos y las rúbricas utilizados para verificar que el agente realmente hizo lo que la especificación decía.

- Disponible ahora con un nivel gratuito, un precio de lanzamiento de 5 € por repositorio por mes para desarrolladores individuales y un plan de 150 € por mes para equipos. Los clientes corporativos como bancos pueden implementar lo en su propia infraestructura.

Barcelona, 14 de septiembre de 2026 — EasySpecs.ai, creado por Spaii Labs SL, abrió hoy el acceso público a su plataforma de revisión de especificaciones. El producto traslada la puerta de calidad en el desarrollo de software de la revisión de código, donde los agentes de codificación de IA la han abrumado, a la revisión de especificaciones, antes de que se genere cualquier código. EasySpecs se lanzó esta mañana y está disponible en easyspecs.ai.

El momento sigue un cambio que los laboratorios de IA más grandes han descrito públicamente. Cuando OpenAI lanzó su especificación de orquestación Symphony el 27 de abril de 2026, informó que sus ingenieros solo podían supervisar de tres a cinco sesiones paralelas de Codex antes de que el cambio de contexto borrara las ganancias, y nombró la atención humana como el cuello de botella del sistema. Después de sacar a los ingenieros del ciclo de despacho, OpenAI dijo que los equipos internos vieron aumentar las solicitudes de extracción fusionadas seis veces en las primeras tres semanas. Más solicitudes de extracción fusionadas significan más código de producción que ningún ser humano lee línea por línea, y alguien todavía responde por él cuando se rompe.

Easyspecs maneja ese problema en tres pasos. Primero, analiza un repositorio conectado de GitHub, GitLab, Azure DevOps o Bitbucket y genera documentación funcional del sistema real, organizada como un árbol de conocimiento de características, vistas, servicios, modelos de datos, infraestructura y pruebas. En segundo lugar, toma una solicitud de cambio sin procesar y la fundamenta en esa documentación, de modo que la intención detrás de un cambio se verifica con respecto a cómo se comporta realmente la aplicación en lugar de con respecto a la memoria de alguien. En tercer lugar, produce una especificación estructurada que un gerente de producto puede leer sin abrir un archivo, combinada con una Trust Spec que contiene los validadores, oráculos y rúbricas necesarios para verificar el resultado.

"Pasé quince años siendo responsable del código que no escribí personalmente", dijo Xesca Alabart, cocreadora y directora ejecutiva de EasySpecs. "Esa es ahora la descripción del trabajo de cada líder de ingeniería, excepto que el volumen ha cambiado por completo. No puedes responder a una solicitud de extracción que nadie lee, por lo que el lugar para luchar por la calidad es la especificación".

La capa de verificación de especificaciones es la parte que la empresa considera su propia categoría, que llama Trust Engineering (Ingeniería de Confianza). A medida que se escribe una especificación, EasySpecs propone dos tipos de verificaciones junto a ella: oráculos, las condiciones de aprobación o falla que una máquina puede ejecutar, y rúbricas, las llamadas de juicio que un revisor humano o de IA puntúa según criterios establecidos. Las especificaciones contienen decisiones explícitas dentro del alcance, fuera del alcance y no resueltas, y los elementos no resueltos se marcan como bloqueados en lugar de permitirse que pasen silenciosamente. Las especificaciones aprobadas se trasladan a Jira y Linear, a VS Code, Cursor y Antigravity a través de extensiones IDE, y a Claude Code, Codex o GitHub Copilot como contexto de solo lectura a través de MCP.

"Una especificación solo es útil si puedes probar que el resultado coincide con ella", dijo Carlos Guirao Capistany, cocreador y director de tecnología. "Generamos las verificaciones de especificaciones junto a la especificación, por lo que la verificación no es algo que improvises después de que el agente haya terminado".

La compañía construyó el motor de documentación contra un primer caso deliberadamente difícil: un sistema Delphi heredado en una compañía farmacéutica, indocumentado y mantenido por personas que no lo habían escrito. EasySpecs ejecuta la plataforma en su propio trabajo de migración y auditoría mientras la abre a registros públicos.

Easyspecs ya está disponible. Un nivel gratuito permite a cualquier desarrollador conectar un repositorio y ver lo que encuentra la plataforma. Workbench cuesta 5 € por repositorio por mes a precio de lanzamiento, normalmente 10 €, y permite a los desarrolladores traer sus propias claves API de OpenAI, Anthropic, Google u OpenRouter. Factory cuesta 150 € por mes e incluye inferencia administrada en toda una organización. Las implementaciones empresariales se ejecutan dentro de la VPC, la nube privada o los propios servidores de un cliente, y agregan un arnés de migración creado para una base de código de origen y destino específica.

"La brecha entre enviar 1,5 veces más rápido y 100 veces más rápido no es la velocidad, es la confianza", dijo Alabart. "La confianza es la nueva ingeniería, y tiene que diseñarse antes de que exista el código, no auditarse después de que aterrice". Más en https://easyspecs.ai.

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Xesca Alabart

xesca.alabart@easyspecs.ai

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