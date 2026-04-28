(Información remitida por la empresa firmante)

-e& de EAU se suma a la ronda de financiación de 10 millones de dólares de MagicCube para impulsar la seguridad poscuántica de nivel soberano en los ámbitos de la inteligencia artificial, la identidad y los pagos

CUPERTINO, Calif., 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- MagicCube, pionera en soluciones de seguridad basadas en software para pagos, identidad y activos digitales, ha anunciado hoy que e& capital, la división de inversiones del grupo tecnológico global e&, se ha sumado a su ronda de financiación de 10 millones de dólares, lo que supone el segundo cierre de la inversión. Esta colaboración pone de relieve su misión compartida de ofrecer una seguridad de nivel soberano y sin hardware que refuerce la confianza digital en dispositivos, nubes y jurisdicciones de todo el mundo.

e& capital se une a Verifone, inversor estratégico de la primera ronda de financiación y líder mundial en tecnología de pagos, junto con inversores financieros e individuales ya existentes, entre los que se incluyen Bold Capital Partners y Mosaik Partners, entre otros.

Esta colaboración surge en un momento en que los países y las empresas aceleran sus esfuerzos por proteger los modelos de IA, las identidades digitales y los flujos de datos transfronterizos, mientras la región del Golfo se perfila como un importante centro de infraestructura de IA e innovación digital.

"MagicCube está respondiendo a una necesidad en rápido crecimiento en la intersección entre la identidad digital, los pagos y la seguridad de la IA", afirmó Eddy Farhat, director ejecutivo de Corporate Ventures en e&. "A medida que más cargas de trabajo sensibles se trasladan a entornos de nube y edge, las organizaciones necesitan una seguridad flexible y basada en software que pueda respaldar la resiliencia, el cumplimiento normativo y la escalabilidad. Nuestra inversión refleja el enfoque de e& capital en respaldar tecnologías que fortalezcan una infraestructura digital de confianza y abran nuevas oportunidades en mercados de alto crecimiento."

Mientras los fondos soberanos, las empresas de telecomunicaciones y los hiperescaladores realizan importantes inversiones en capacidades informáticas y de datos de última generación, MagicCube ofrece una estructura de confianza neutral y centrada en el software que protege las cargas de trabajo críticas en todas las regiones, dispositivos y proveedores de nube. Su plataforma mejora la continuidad y la resiliencia, lo que permite que los servicios de pagos, identidad e inteligencia artificial sigan siendo seguros y estén disponibles a medida que evolucionan las rutas de infraestructura y los marcos normativos.

"Tras el respaldo de Verifone —y en un momento en el que el Golfo está configurando el futuro de la IA y la infraestructura digital—, contar con e& de nuestro lado supone tanto un poderoso respaldo como una señal estratégica", afirmó Sam Shawki, consejero delegado y cofundador de MagicCube. "Junto con e&, estamos construyendo vías seguras de identidad e IA que no están vinculadas a ningún hiperescalador, proveedor de hardware o jurisdicción en concreto, lo que da a nuestros socios la confianza necesaria para expandirse a nivel mundial."

Esta inversión supone un hito clave en el creciente papel que desempeñan los líderes tecnológicos regionales a la hora de definir los estándares globales en materia de IA, la nube y las finanzas digitales. Al respaldar la plataforma Software Defined Trust (SDT) de MagicCube, e& apoya una capa de seguridad preparada para entornos soberanos e independiente del hardware que abarca múltiples entornos, se adapta a las cambiantes exigencias normativas y ofrece a gobiernos, bancos y empresas un mayor control sobre cómo y dónde se protegen sus datos críticos y sus modelos de IA.

La plataforma SDT de MagicCube protege los pagos, las identificaciones digitales y los servicios impulsados por IA en smartphones, tabletas, vehículos, quioscos de autopago y dispositivos IoT. Esta capa de confianza universal permite a los socios:

"A medida que la informática y los datos se convierten en activos estratégicos nacionales, nuestra misión es ofrecer a nuestros socios una infraestructura de confianza neutral que funcione con cualquier nube, cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo", añadió Shawki. "Con e& al frente de esta ronda, podemos acelerar esa visión junto con las regiones que están invirtiendo de forma más ambiciosa en la próxima etapa de la IA y la soberanía digital".

Para obtener más información, visite www.magiccube.co o contacte con hello@magiccube.co.

Acerca de MagicCube MagicCube ofrece una solución de seguridad basada en software que protege los datos confidenciales y las cargas de trabajo tanto en los dispositivos como en la nube, lo que elimina la necesidad de módulos de seguridad de hardware específicos. Su plataforma protege los pagos, la identidad digital y los servicios de inteligencia artificial para bancos, empresas de telecomunicaciones y otras empresas, garantizando la resiliencia y el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones.

Acerca de e&

e& (ADX: EAND) es un grupo tecnológico global comprometido con impulsar el futuro digital en 38 países de Oriente Medio, Asia, África y Europa. Fundada en Abu Dabi en 1976, e& aprovecha sus cinco décadas de experiencia en conectividad avanzada para ofrecer potentes soluciones digitales que generan valor y fomentan el progreso.

Para empresas y gobiernos, e& proporciona infraestructura de misión crítica, incluyendo plataformas de nube soberana, centros de datos y soluciones basadas en IA para resolver retos complejos y acelerar el crecimiento. Para millones de clientes, el Grupo ofrece conectividad líder a nivel mundial junto con servicios digitales en los ámbitos del entretenimiento, la tecnología financiera y las superapps que enriquecen la vida cotidiana.

Impulsada por la innovación y respaldada por alianzas internacionales, e& ofrece tecnología segura y de alto rendimiento que fortalece las economías y amplía las oportunidades a nivel mundial.

Para obtener más información sobre e&, visite www.eand.com

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