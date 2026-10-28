EBEL Sport Classic Sage Green: la elegancia se viste de verde salvia

EBEL Sport Classic Sage Green - EBEL

(Información remitida por la empresa firmante)

Una esfera de nácar, el brillo de los diamantes y un diseño icónico definen esta nueva interpretación del Sport Classic, que celebra el 115.º aniversario de EBEL

Madrid, 28 de octubre de 2026.- EBEL presenta Sport Classic Sage Green, una nueva expresión de su emblemática colección en la que el verde salvia aporta una sofisticación serena y contemporánea. Su esfera de nácar revela delicados reflejos y matices, realzados por números romanos dorados y ocho diamantes.



La caja de 29 mm, de suave silueta hexagonal, combina acero inoxidable con detalles en oro amarillo de 18 quilates. Un bisel engastado con 47 diamantes enmarca la esfera y acentúa su luminosidad con un brillo discreto.



El inconfundible brazalete de ondas, sello de identidad de EBEL, prolonga las líneas fluidas de la caja. Realizado en acero con ondas pulidas revestidas de PVD de oro amarillo, combina elegancia arquitectónica y comodidad en la muñeca.



Equipado con un movimiento de cuarzo suizo, cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y hermeticidad hasta 50 metros, Sport Classic Sage Green expresa la unión entre belleza y funcionalidad que define a la firma.



La campaña, fotografiada en Villa Turque, Maison EBEL, obra de Le Corbusier, acompaña esta creación en el año del 115.º aniversario de la casa. Fundada en Suiza en 1911 por Eugène Blum y Alice Lévy, EBEL continúa cultivando una visión de la relojería en la que diseño, feminidad y modernidad encuentran un equilibrio perdurable.



En relación con la trayectoria de la empresa, EBEL destaca su origen ligado a los valores del diseño, la feminidad y la modernidad. "EBEL ha cultivado desde sus orígenes una visión de la elegancia que combina sensibilidad estética y funcionalidad cotidiana". Esta filosofía se mantiene vigente en las piezas actuales que buscan aunar el lujo con un uso práctico.



El EBEL Sport Classic Sage Green se integra así en la historia de una colección que ha definido la identidad estética de la firma durante décadas. Con la incorporación de materiales como el oro de 18 quilates y los diamantes, la marca reafirma su apuesta por el refinamiento en los detalles técnicos y constructivos de sus relojes.

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