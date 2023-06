(Información remitida por la empresa firmante)

- Eco-dynamic presenta oficialmente el primer toldo solar de color del mundo - Artpiece for RV 1000W en el AIC 2023

BUFFALO GROVE, III., 28 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Durante la AIC (All in Caravaning) del 17 de junio de 2023, Eco-dynamic, empresa pionera en tecnología solar, presentó su revolucionaria innovación: Artpiece for RV 1000W, el primer toldo solar de colores del mundo. Se dio a conocer en una conferencia exclusiva de lanzamiento de nuevos productos, en presencia de expertos de la industria de RV, y los medios de comunicación profesionales.

AIC, una de las mayores ferias chinas de vehículos recreativos, sirvió de increíble plataforma para mostrar esta solución revolucionaria. Artpiece for RV 1000W cautivó e impresionó a todos los asistentes, dejando una huella imborrable.

"Artpiece for RV 1000W combina sostenibilidad, arte, comodidad y tecnología punta. Transformará la forma en que experimentamos la carretera y aportará un nuevo nivel de libertad a nuestro viaje en caravana", explicó Michael Soon, vicepresidente de Desarrollo Empresarial de Eco-dynamic.

El Artpiece for RV 1000W convierte la energía solar en energía sin conexión a la red para los autocaravanistas. Con una potencia de salida de 1.000 W, cuenta con coloridos dibujos en sus células solares gracias a la tecnología Kalaflex de Eco-dynamic, que ofrece una elegante alternativa a los tradicionales paneles solares negros o azul oscuro. Los módulos solares ligeros y enrollables se pueden montar y desmontar rápidamente, gracias a la capacidad de control de botón que extiende los módulos en cuestión de segundos.

Diseñado para viajes largos en autocaravana, el Artpiece incluye luces LED integradas en el toldo, lo que garantiza noches bien iluminadas incluso después de la puesta de sol. Construido con tecnología ETFE duradera y flexible, puede soportar los duros rayos UV, la exposición al agua y los daños químicos. Los fuertes brazos de perfil de aluminio pueden soportar fuertes vientos, dándole tranquilidad mientras aparcado bajo el fiable toldo solar.

"Artpiece for RV 1000W es sólo el principio de nuestra línea de productos, con nuestra profunda experiencia en la industria solar muchas más ofertas innovadoras están en el horizonte". Tras mostrar los aspectos más destacados de Artpiece for RV 1000W, Michael añadió.

Del 10 de junio al 31 de julio de 2023, Eco-dynamic está ofreciendo un 25% de descuento, con sólo un depósito de 100 dólares. Si los visitantes se registran en el sitio web por primera vez, recibirán un código que descuenta 50 dólares del coste del depósito, por lo que el depósito inicial será de sólo 50 dólares.

Acerca de Eco-dynamic Tech

Eco-dynamic Tech es una empresa tecnológica con patentes de tecnología solar de vanguardia dedicada a aprovechar el poder del sol y redefinir la energía renovable.

