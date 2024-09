EcoFlow presenta cuatro nuevas series de estaciones de energía portátiles en IFA 2024, entre las que destaca el sistema

Equipado con el exclusivo sistema X-Core 3.0, cuenta con la primera certificación de carga rápida y segura con calificación de 5 estrellas de SGS.

Sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 : ofrece una personalización perfecta para lograr la independencia energética.

Serie EcoFlow RIVER 3 : baterías compactas pero potentes diseñadas para su uso en exteriores.

Banco de energía magnético EcoFlow RAPID : transforma las experiencias de carga mientras se viaja.

Serie EcoFlow DELTA 3: diseñada para diversos escenarios con velocidades de carga líderes de la industria.

DÜSSELDORF, Alemania, 6 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, empresa líder en soluciones de energía portátil y renovable, ha lanzado el Sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 en IFA, junto con tres nuevas series de estaciones de energía portátiles: Serie RIVER 3, RAPID y Serie DELTA 3.

X-Core 3.0 avanzado y la primera certificación de carga con calificación de 5 estrellas del mundo

Estas cuatro series de estaciones de energía portátiles, equipadas con el último sistema de arquitectura integrada X-Core 3.0 de EcoFlow, ofrecen soluciones de energía sencillas, flexibles y fiables para cada estilo de vida. Con más de 1000 patentes, X-Core 3.0 ha establecido unos nuevos parámetros de referencia en la industria en términos de seguridad, velocidad de carga, potencia, reducción del ruido, gestión inteligente y muchos otros aspectos.

Cabe destacar que EcoFlow ha superado una vez más sus propias capacidades de carga rápida líderes de la industria. DELTA 3 Plus ha conseguido la primera certificación de 5 estrellas del mundo otorgada por la SGS, la principal empresa de pruebas, inspección y certificación con sede en Suiza, gracias a su carga rápida y segura. Este logro permite realizar una carga completa de 1 kWh en solo 56 minutos, conservando al mismo tiempo el estado óptimo de la batería incluso si se hace un gran uso de ella, lo que consolida aún más la posición de EcoFlow como empresa líder de la industria en soluciones de energía.

DELTA Pro 3: consigue la independencia energética de tu hogar con facilidad

Instalación fácil y flexible que puedes hacer tú mismoEl sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 incluye paneles solares, la estación de energía portátil DELTA Pro 3 y el inversor PowerStream de EcoFlow. Este sistema, que puedes instalar fácilmente usted mismo, no necesita instaladores ni electricistas. Los usuarios simplemente conectan el inversor y DELTA Pro 3 con los paneles solares, vinculan el inversor a la red doméstica y finalmente lo conectan a DELTA Pro 3.

Más allá de su función como sistema de batería solar para el hogar, DELTA Pro 3 puede funcionar como una unidad independiente para alimentar oficinas en el hogar, talleres, proyectos al aire libre y furgonetas camper, y ofrecer así opciones de uso versátiles.

Suministro de energía las 24 horas para disponer de una verdadera independencia energéticaEcoFlow DELTA Pro 3 permite disfrutar de una verdadera independencia energética gracias al uso de la tecnología de Doble carga y DualPower de EcoFlow. La tecnología de Doble carga admite la entrada de energía solar simultánea tanto del inversor como de DELTA Pro 3, logrando así una entrada de energía solar total de 3400 W1. Esto permite que el sistema pueda generar hasta 16 kWh2 de energía solar al día, satisfaciendo de este modo las necesidades de energía de un hogar medio. La tecnología DualPower permite una salida máxima de 4800 W3 para poder así alimentar casi todos los electrodomésticos del hogar, incluidos dispositivos que consumen mucha energía como aires acondicionados, calentadores y bombas para pozos.

Con una capacidad base de 4 kWh, EcoFlow DELTA Pro 3 se puede ampliar a 12 kWh como unidad independiente, y a 8 kWh cuando se utiliza como sistema de batería solar para el hogar. Puede alimentar un frigorífico durante tres días con una sola unidad, lo que garantiza un suministro de energía continuo incluso sin luz solar.

Gestión mejorada de la energía con dispositivos de tercerosGracias al uso de enchufes inteligentes y la aplicación EcoFlow, los usuarios pueden monitorear y controlar el consumo de energía de cada electrodoméstico, hacer un seguimiento de la energía solar capturada y calcular el ahorro conseguido. Además, el sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 es compatible con Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM y Tibber Pulse, lo que permite la distribución automática de la energía.

Sistema fácil de usar para la familia para disfrutar de energía segura y silenciosaEl sistema de batería solar para el hogar EcoFlow DELTA Pro 3 cumple con los estándares de seguridad más altos de la industria. Fabricado con celdas LFP usadas en la industria automotriz, incluye la primera batería con clasificación IP65 de la industria, lo que garantiza resistencia contra impactos, agua, polvo y riesgos de incendio. Su estructura pionera de celda a chasis y su avanzado sistema de gestión de la batería proporcionan monitorización y protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con un nivel de ruido de tan solo 30 db, gracias al uso de la tecnología X-Quiet de EcoFlow, DELTA Pro 3 ofrece tranquilidad a cualquier familia.

Serie RIVER 3: soluciones compactas pero potentes para aventuras al aire libre

La Serie EcoFlow RIVER 3 incluye RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max y RIVER 3 Max Plus, con capacidades que van desde los 245 Wh a los 858 Wh. Estos modelos son un 33 % más pequeños que el promedio de la industria y ofrecen una salida máxima de 600 W, lo que los convierte en las estaciones de energía portátiles mejor calificadas dentro de su rango de capacidad. Equipada con la tecnología X-GaNPower de EcoFlow, la Serie RIVER 3 es la primera estación de energía portátil que utiliza materiales semiconductores de GaN para lograr una mayor eficiencia y ofrecer el doble de tiempo de funcionamiento con electrodomésticos de menos de 100 W.

RAPID: la revolución de la carga para tus viajes

El banco de energía magnético EcoFlow RAPID está disponible en dos variantes: 5000 mAh y 10000 mAh. Con carga inalámbrica con certificación Qi2 que es dos veces más rápida que Qi1, el banco de energía magnético RAPID puede cargar un iPhone 15 del 0 al 50 % en 44 minutos. Para conseguir que la carga sea incluso más rápida, el cable USB-C de carga rápida incorporado proporciona una salida máxima de 65 W, lo que permite cargar un iPhone 15 Pro Max del 0 al 50 % en 30 minutos. RAPID admite varios protocolos de carga, lo que lo hace compatible con la mayoría de los dispositivos portátiles, incluidos MacBooks, iPads, Kindles y wearables de monitorización de actividad física.

Serie DELTA 3: la recarga más rápida de la industria para distintos escenarios

La Serie EcoFlow DELTA 3 incluye los modelos DELTA 3 y DELTA 3 Plus. Con una certificación de carga rápida y segura de 5 estrellas otorgada por SGS, DELTA 3 Plus es la estación de energía portátil con la velocidad de carga más rápida del mundo. Equipada con la tecnología X-Stream de EcoFlow, DELTA 3 Plus puede cargar sus 1024 Wh del 0 al 100 % en solo 56 minutos. Con cinco métodos de carga líderes de la industria, que incluyen CA, solar, generador, carga de automóvil y carga múltiple (CA + solar), una salida de 1800 W y un diseño compacto, DELTA 3 Plus ofrece una solución de energía flexible para cualquier entorno.

Disponibilidad

EcoFlow DELTA Pro 3 estará disponible en la UE a partir del 6 de septiembre a un precio de 3299 €. Está previsto que las series EcoFlow RIVER 3, RAPID y DELTA 3 se lancen al mercado de la UE durante el cuarto trimestre de 2024. Los precios de estas series se anunciarán en las fechas de su lanzamiento.

Para más información, visite el sitio web de EcoFlow o Amazon.

Acerca de EcoFlow

EcoFlow es una empresa líder de soluciones de energía respetuosas con el medio ambiente cuyo objetivo es ofrecer energía a un mundo nuevo. Desde su fundación en 2017, EcoFlow tiene como objetivo convertirse en un compañero de energía fiable y de confianza para personas y familias de todo el mundo, brindando soluciones de energía accesibles y renovables en el hogar, al aire libre y en espacios móviles. A día de hoy, contamos con tres sedes operativas situadas en los Estados Unidos, Alemania y Japón, y EcoFlow ha proporcionado energía a más de 3 millones de usuarios pertenecientes a más de 100 mercados repartidos por todo el mundo.

1 800 W a través de inversor y 2600 W a través de DELTA Pro 32 Basado en 6 horas de sol diarias, con una pérdida de energía del 20 %: 3400 W 6 oras 0,8 = 16320 Wh3 Salida del inversor: 800 W; salida de EcoFlow DELTA Pro 3: 4000 W

