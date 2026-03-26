Por qué la ecografía en el punto de atención está transformando la práctica médica actual - Fujifilm Sonosite

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.- La asistencia sanitaria evoluciona hacia modelos más dinámicos, donde la rapidez diagnóstica y la capacidad de actuación inmediata resultan determinantes. En este contexto, la ecografía en el punto de atención se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la toma de decisiones clínicas directamente junto al paciente. Este enfoque, conocido como POCUS (Point Of Care Ultrasound), consiste en trasladar el ecógrafo al lugar donde se encuentra el paciente —ya sea en urgencias, anestesia, cuidados críticos o en el ámbito musculoesquelético— en lugar de desplazar al paciente a una sala específica para una exploración convencional, utilizando soluciones avanzadas como las de Fujifilm Sonosite.

La ecografía en el punto de atención permite obtener información diagnóstica inmediata, reducir tiempos de espera y optimizar recursos asistenciales. Su integración en múltiples especialidades ha modificado los flujos de trabajo hospitalarios, aportando mayor agilidad en entornos donde cada minuto es decisivo. Esta capacidad de respuesta rápida promueve la eficiencia operativa y respalda la seguridad del paciente al permitirle realizar intervenciones tempranas y precisas.

El origen de la ecografía portátil y la evolución tecnológica

Fujifilm Sonosite ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de esta modalidad diagnóstica. Hace más de veinte años, la compañía fue pionera en la creación de ecógrafos portátiles tras una convocatoria del ejército de Estados Unidos que buscaba un dispositivo resistente, fácil de usar y transportable para su utilización en escenarios de guerra. Este hito marcó el inicio de una nueva generación de equipos diseñados para funcionar en condiciones exigentes.

Desde entonces, la evolución tecnológica ha permitido mejorar de forma constante la claridad de imagen, incorporar nuevas funcionalidades y ampliar las aplicaciones clínicas. No obstante, los pilares originales se han mantenido inalterables: portabilidad, durabilidad y facilidad de uso. Los equipos están diseñados para responder a necesidades reales de los profesionales sanitarios, priorizando la robustez estructural y la fiabilidad en el día a día asistencial.

Inversión sostenible y compromiso con la formación

Además del desarrollo tecnológico, la compañía ha apostado por la formación continuada como elemento esencial para garantizar una implementación adecuada de la ecografía en el punto de atención. La capacitación técnica contribuye a reforzar la seguridad clínica y a maximizar el rendimiento diagnóstico de los equipos, favoreciendo una integración más homogénea en los protocolos asistenciales.

Desde el punto de vista económico, aunque el coste inicial pueda situarse por encima de otras alternativas del mercado, la ausencia de averías recurrentes y de costes de mantenimiento estructurales posiciona la inversión como una opción eficiente a medio plazo. Si se analiza el ciclo de vida del equipo en un horizonte de cinco años, la durabilidad y fiabilidad favorecen un bajo coste total de propiedad, ofreciendo una solución sostenible tanto en términos clínicos como presupuestarios.

La consolidación de la ecografía en el punto de atención refleja una transformación profunda en la práctica médica actual. Con equipos como los de Fujifilm Sonosite es posible combinar portabilidad, precisión diagnóstica y sostenibilidad a largo plazo.

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