- Ecolution KWH se adhiere a la energía cinética para proporcionar energía a los tráileres que distribuyen alimentos y medicamentos en todo el planeta

- La reducción en las emisiones de diésel podría superar la huella de carbono de Roma, San Francisco y París de forma combinada

- La tecnología recicla la energía 'residual', generando una ganancia de eficacia de combustible en camiones pesados

- Los negocios de transformación de E-mobility reciben el respaldo de éxito de los empresarios y principales líderes industriales

NAPLES, Florida, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Ecolution KWH, LLC ("Ecolution"), compañía de energía y e-mobility, ha recibido una patente de Estados Unidos para la reutilización de la energía cinética residual en tráileres refrigerados que se utilizan en distribución de alimentos y medicinas. Cuando se combina con un camión eléctrico o de combustible de hidrógeno, como los desarrollados por Tesla y otros, el tráiler logra una eliminación completa de las emisiones de carbono que están plagando la industria mundial de miles de millones de dólares.

El 'green perfect cycle(TM)' de Ecolution, sistema MARS(TM), sustituye al tanque de combustible diésel y a las unidades TRU Genset que suelen utilizarse en los tráileres "de refrigerado" para refrigerar productos y medicinas camino a las tiendas al por menor y outlets con baterías que pueden intercambiarse. Como resultado, puede reducir el peso medio de un tráiler refrigerado en 1.200 libras, aumentando la capacidad de remolque del tráiler, al tiempo que cuenta con una mayor vida de batería para los camiones eléctricos.

La principal innovación patentada MARS es el uso de alternadores conectados a los discos de freno del tráiler, enviando energía por medio de un convertidor a la unidad de almacenamiento de batería para la demanda de energía, todo ello dentro del tráiler refrigerador. La compañía cuenta con cuatro patentes pendientes en Alemania, Japón, China y Corea del Sur. El invento, que está en fase de investigación durante cinco años, pasa ahora a formar parte del prototipo en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

"La belleza del descubrimiento está en su sencillez, y como la batería está situada en el tráiler, la segunda vida de Tesla y otras baterías de los vehículos eléctricos pueden reciclarse ayudando a eliminar otro de los problemas medioambientales", indicó Johanne Medina Then, consejero delegado de Ecolution.

"Es casi unánime el pensamiento de que la e-mobility es el futuro de los camiones pesados", explicó Craig Bouchard, presidente ejecutivo de Ecolution. "Ahora estamos suministrando el caso de los negocios. Los tráileres refrigerados (y también los vagones de tren) crean algunos de los problemas medioambientales más perjudiciales de nuestra generación. Las emisiones de carbono cero en la distribución de alimentos es la única solución de cara a este problema mundial".

"El caso de uso de Ecolution es aún más riguroso en lo que respecta al punto de entrega, donde ya existe una carencia de espacio de almacenamiento frío en las tiendas de ultramarinos. Los transportes refrigerados a menudo se colocan durante horas o días en el aparcamiento, quemando diésel para servir de energía a los generadores al tiempo que esperan. Esto crea un ruido grave, además de ser un problema para la salud y el medioambiente", indicó Johnny Then Gautier, responsable de tecnología.

El consejo de administración de Ecolution incluye a varios titanes de la industria, incluyendo a los siguientes:

-- Richard Giromini, antiguo consejero delegado y director general de Wabash National Corporation, el mayor productor de semi-tráileres y sistemas de transporte líquido de Norteamérica; -- Ernest Higa, director general y consejero delegado de Higa Industries Co., Ltd., y consejero delegado de Wendy's Japan; -- Jack Greenberg, antiguo presidente y consejero delegado deMcDonald's Corp; -- William Farley, industrialista y fundador/consejero delegado de Fruit of the Loom; -- Randolph Read, consejero delegado de Nevada Strategic Credit Investments, colega de negocios del filántropo Michael Milken; -- Craig Bouchard, presidente ejecutivo de Ecolution y fundador de tres compañías separadas de metales de miles de millones de dólares

Las patentes de Ecolution se aplican a la generación de electricidad en los negocios de transporte al trabajo, metro y trenes de mercancías.

