Ecommerce Awards España 2025 anunció a los ganadores

La gala se celebró en el auditorio del ICEX en la Castellana, reuniendo a más de 170 asistentes. Doce categorías coronaron a los proyectos más destacados del año

España, 24 de septiembre de 2025.- Los Ecommerce Awards 2025, premios de referencia en el comercio electrónico español, celebraron una nueva edición que superó las 375 inscripciones y reunió a más de 190 proyectos nacionales e internacionales. La fotografía del sector volvió a ser amplia: nativos digitales, marcas tradicionales que ya operan con solidez en el canal online y propuestas B2B que aceleran su madurez en Internet. Todo ello, en una ceremonia concebida para que tanto los participantes como quienes no compitieron se sintieran parte del gran punto de encuentro del comercio electrónico del país.



Con una renovación del 60% respecto a la edición anterior, un jurado de 49 profesionales seleccionó a los grandes ganadores de la industria española. Como garantía de independencia, sus miembros no trabajan directamente en tiendas online, evitando conflictos de interés y favoreciendo votaciones transparentes. La competencia abarcó 12 categorías que reconocen innovación, crecimiento, sostenibilidad, excelencia operativa e impacto en el ecosistema.



Estos son los ganadores de los eCommerce Awards España 2025:



Mejor campaña de marketing para eCommerce: GOLD: Zacatrus. SILVER:Sephora. BRONCE: Banbu. FINALISTAS: Ecoalf, Pablosky



Mejor estrategia SEO: GOLD: Civitatis. SILVER: Basketball emotion. BRONCE: Confortauto. FINALISTAS: Cajeando, Leroy Merlin



Mejor estrategia de afiliación: GOLD: Tahe. SILVER: Fnac. BRONCE: Singularu. FINALISTAS: Galileo Farma, Phergal



Mejor uso de IA generativa: GOLD: PromoFarma by DocMorris. SILVER: SABA. BRONCE: MeetOptics. FINALISTAS: E-lentillas, Mundoalfombra



Mejor vendedor en marketplaces: GOLD: Beself Brands. SILVER: UNOde50. BRONCE: Fitness Digital. FINALISTAS: Arcos, La Casa de las Carcasas



Mejor integración omnicanal: GOLD: Leroy Merlin. SILVER: Singularu. BRONCE: Miscota. FINALISTAS: Cosentino, Kiabi



Mejor estrategia internacional: GOLD: Craftelier. SILVER: Masaltos. BRONCE: Decántalo. FINALISTAS: Peli.com, UNOde50



Mejor eCommerce sostenible: GOLD: Ecoalf. SILVER: Banbu. BRONCE: Sepiia. FINALISTAS: Ecometas, Jerseys Navideños



Mejor Challenger eCommerce: GOLD: Frutas Eloy. SILVER: Podoks. BRONCE: MundoAlfombra. FINALISTAS: Glassy Europe, Mexas



Mejor eCommerce B2B: GOLD: Logiscenter. SILVER: Rajapack. BRONCE: Powerplanet. FINALISTAS: GreenIce, Loop Bottles



Directivo/a del año: GOLD: Alberto Gutiérrez (CEO y fundador de Civitatis). SILVER: Patricia Rodriguez (CEO de e-Lentillas). BRONCE: Felipe Martín (CEO de Galileo Farma). FINALISTAS: Marta Panera (Foreo), Verónica Diez (Banbu)



Mejor eCommerce 2025: GOLD: PcComponentes. SILVER: Decántalo. BRONCE: MediaMarkt. FINALISTAS: Civitatis, ComoComo



Los Ecommerce Awards 2025 cierran la 16va edición, con un alto nivel que consolida su trayectoria como referencia del sector, destacando las estrategias más innovadoras y efectivas, así como las prácticas sostenibles y transformadoras en el ámbito digital.







