El Economato celebra una década de sabor y tradición en el corazón de Justicia

Ubicada en la Calle Belén 5, la taberna El Economato es, sin duda, un templo del buen comer. Productos de temporada como los Calçots, su oferta de delicias "gourmets", así como la gran variedad de vinos y vermuts, cuidadosamente seleccionados por sus propietarios, la han convertido en un referente del centro de Madrid que este año celebra una década

Madrid, 11 de febrero de 2026.- La emblemática taberna El Economato cumple 10 años desde su apertura en Calle Belén 5, consolidándose como un punto de encuentro gastronómico imprescindible en el barrio de Justicia. Este establecimiento fue fundado hace una década por Alejandro y Elena, una pareja de economistas con pasión por la cocina de calidad y la cultura culinaria, con el afán de recuperar la taberna de siempre, el lugar donde tomar el aperitivo, quedar de "tardeo", comer o cenar, disfrutando de su ambiente y su variada oferta de platos y bebidas.



Desde su apertura en la primavera de 2016, la taberna El Economato ha unido la esencia de la taberna tradicional con las tendencias contemporáneas de la cocina española, ofreciendo raciones y platos que se han convertido en emblema de la misma, como sus papas aliñás con melva, sus torreznos o sus increíbles carnes de bellota a la brasa, para acercar siempre lo mejor a su clientela, que casi es familia.



El vino y el buen vermú, seleccionados con meticulosidad, complementan siempre la creación culinaria, y son protagonistas en la hora del aperitivo acompañados de una cuidada selección de conservas, gildas y marineras.



Imprescindible mencionar sus divertidos ‘menús’ de mediodía entre semana basados en los mejores platos de la carta, o sus guisos del día, que alegran la hora de la comida de lunes a viernes.



Otra de las señas de identidad de la taberna es su apuesta por los productos de temporada, que se reflejan en su carta de sugerencias y en experiencias gastronómicas que cambian durante el año. En estos días, El Economato destaca la llegada de los calçots, cocinados a la brasa y acompañados de salsa romesco, que se han convertido en una de las propuestas estacionales más esperadas por su parroquia.



Todo lo anterior, unido a un equipo magnífico que hace que el cliente se sienta como en casa, ha permitido que El Economato no solo haya crecido como referente donde degustar la buena cocina, sino que también se haya convertido en un lugar donde divertirse y disfrutar de la convivencia alrededor de la mesa.

Durante estos diez años, El Economato y su magnífico equipo han mantenido su espíritu original y han sido testigos de cientos de encuentros, celebraciones y momentos, compartidos en un ambiente acogedor que invita tanto a vecinos del barrio como a visitantes de todas partes de España y del mundo a disfrutar de este rincón de Madrid. Y esperan que sea por muchos años más.

