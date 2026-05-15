La economía española muestra debilidades estructurales según Unidema Research

Unidema Research 1T 2026 - UNIDEMA RESEARCH

(Información remitida por la empresa firmante)

El crecimiento real supera ligeramente el cierre de 2025, pero la brecha con el PIB nominal y la baja productividad generan dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo

Madrid, 15 de mayo de 2026.- El departamento de Unidema Research liderado por el Economista Pablo Delgado, publica su Informe de Coyuntura Económica del primer trimestre de 2026: el crecimiento real mejora respecto el cierre de 2025 pero la divergencia entre el crecimiento en términos reales y nominales, sumada a la débil productividad, pone en entredicho su capacidad para mantenerse en el tiempo.

Crecimiento resiliente con un fuerte componente nominal

La economía española arranca 2026 con un crecimiento real del PIB del 2,72% interanual, una cifra sólida que supera el cierre de 2025 y sitúa al país entre las economías de mayor dinamismo de la eurozona. Sin embargo, UNIDEMA Research advierte de que gran parte de este dinamismo responde a un efecto de precios: el PIB nominal se sitúa en el 6,01%. Esta brecha sugiere que el aumento de la facturación empresarial está muy condicionado por la inflación y no solo por una mejora de la eficiencia. La demanda interna sigue siendo el motor predominante, ante unas exportaciones que, con un avance del 0,97%, reflejan bien una pérdida de competitividad exterior, bien la atonía de los principales socios comerciales de España.

Récord de empleo y el desafío de la calidad

España alcanza el hito de los 23,6 millones de puestos de trabajo (+2,80%). No obstante, el informe detecta una divergencia cualitativa: mientras los puestos a tiempo completo crecen al 3,33%, las horas efectivamente trabajadas solo avanzan un 2,10%. Esta fragmentación de la jornada, unida a la caída del empleo en el sector de Información y Comunicaciones (-3,41%) — cuyas causas el informe deja abiertas entre un deterioro del modelo productivo y los primeros efectos de la automatización — contrasta con el refugio en sectores cíclicos y dependientes del crédito como la Construcción (+6,71%) y las Finanzas (+8,30%).

Productividad y concentración empresarial

La productividad por puesto de trabajo vuelve a retroceder, dado que el empleo crece por encima del PIB real. Esta tendencia, sumada al alza de los Costes Laborales Unitarios (CLU), compromete la competitividad exterior. UNIDEMA Research señala que este escenario favorece procesos de concentración empresarial: las grandes estructuras muestran mayor resiliencia financiera para absorber el encarecimiento de la producción, mientras que las pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades para mantener sus márgenes.

Inflación mixta: el shock energético y la persistencia de la demanda

La inflación cerró marzo en el 3,4%, rompiendo la senda de moderación. El informe describe un escenario mixto: por un lado, una inflación de costes derivada del conflicto en Irán que afecta al Transporte (+5,3%); por otro, una persistencia de la demanda interna que permite el traslado de costes laborales y energéticos a los precios finales, especialmente en Hostelería (+4,7%), donde los efectos de segunda ronda son más intensos. Este equilibrio impide que la inflación subyacente corrija a la baja con la velocidad esperada.

Familias: consumo sostenido por el endeudamiento

El gasto de los hogares crece un 5,79% nominal, pero el avance real es modesto tras descontar el efecto de la vivienda y los suministros. Con un crecimiento del crédito al consumo que alcanzó el 9,6% al cierre de 2025, el informe advierte de que parte del consumo se está sosteniendo mediante el apalancamiento financiero. Ante la ausencia de mejoras significativas en la productividad y en los salarios reales, la solvencia doméstica se mantiene en un equilibrio precario.

Latinoamérica: heterogeneidad macroeconómica

El equipo de Delgado finaliza el análisis con el foco en LATAM. El análisis regional muestra disparidades críticas en el control de la estabilidad nominal. Mientras Paraguay y República Dominicana lideran la expansión regional, Argentina y Venezuela continúan enfrentando desafíos estructurales que condicionan severamente su crecimiento.

Sobre UNIDEMA Research

UNIDEMA Research es el departamento de análisis económico de UNIDEMA, Institución Educativa, con sede en Valencia y acelerada por Lanzadera. Publica trimestralmente su Informe de Coyuntura Económica con el objetivo de contribuir al conocimiento y al debate académico sobre la situación de la economía española e internacional.

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