La economía y la inflación superan al talento y la tecnología como riesgo principal para los empresarios (1)

- La economía y la inflación superan al talento y la tecnología como riesgo principal para los líderes empresariales globales el próximo año, según una encuesta de la Universidad Estatal Protiviti-NC

Los riesgos geopolíticos y de mercado disruptivo están poniendo a prueba la agilidad y la resiliencia empresarial

MENLO PARK, California, 7 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Las presiones económicas y la inflación persistente han desbancado a la guerra por el talento como el principal riesgo a corto plazo que enfrentan los líderes empresariales en todo el mundo, según una nueva encuesta de Protiviti y la Iniciativa ERM de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. La encuesta mide los riesgos empresariales más apremiantes durante el próximo año y la próxima década. Más allá de la economía y el mercado del talento, los líderes empresariales también están cada vez más preocupados por las amenazas cibernéticas tanto a corto como a largo plazo, siendo este riesgo la principal preocupación de los encuestados durante la próxima década.

La 12ª encuesta anual, "Perspectivas ejecutivas sobre los principales riesgos para 2024 y una década después", fue realizada por la consultora global Protiviti y la Iniciativa de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) de la Facultad de Administración Poole de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El estudio encuestó a más de 1.100 miembros de juntas directivas y ejecutivos de alto nivel de organizaciones de todo el mundo en una variedad de industrias, y les pidió que calificaran 36 riesgos macroeconómicos, estratégicos y operativos en horizontes temporales de una escala móvil del 1 al 10 a lo largo de un año (2024) y una década (2034).

Los principales riesgos para 2024 Hubo una rotación significativa en los principales riesgos durante el próximo año, y seis quedaron fuera de la lista de los diez principales de este año para 2024 en comparación con el año pasado, incluido el principal riesgo a corto plazo. Las condiciones económicas y las presiones inflacionarias surgieron como el principal riesgo a corto plazo para 2024. Continuando con una tendencia destacada por las encuestas de los dos últimos años, encontrar y retener talento mientras se gestiona la cultura y la evolución del lugar de trabajo siguió siendo una preocupación importante. De los 36 riesgos macroeconómicos, estratégicos y operativos evaluados en la encuesta, los cinco principales riesgos identificados para 2024 son:

Los principales riesgos para 2034 Los encuestados también calificaron el impacto esperado de los mismos 36 riesgos durante una década, hasta 2034, evaluando cómo el panorama de riesgos podría cambiar en la próxima década. Los cinco principales riesgos identificados para 2034 son:

"La economía, la inflación y la ciberseguridad claramente ocupan un lugar importante en la agenda de riesgos de los ejecutivos, pero los mejores líderes se dan cuenta de que todos estos riesgos están entrelazados y deben abordarse en su totalidad, no en partes", explicó Matt Moore, líder global de Riesgos y Cumplimiento, en Protiviti. "Los altos directivos y las juntas directivas deben ser ágiles para abordar las preocupaciones en una variedad de frentes estratégicos y operativos y mantenerse al día con la velocidad del cambio. Se espera que los líderes gestionen múltiples riesgos externos de manera efectiva sin interrupciones en las operaciones, la productividad o la rentabilidad".

Aunque no se registraron como un riesgo importante, los acontecimientos geopolíticos tuvieron un efecto dominó significativo en todo el panorama de riesgos. Antes de los acontecimientos que tuvieron lugar en Oriente Medio el 7 de octubre de 2023, la encuesta determinó que ningún problema de riesgo estaba clasificado en el nivel de "Impacto significativo" para 2024, pero en las respuestas recopiladas tras los ataques, muchos riesgos aumentaron y cuatro riesgos fueron calificados en el nivel de "Impacto significativo".

"Todavía es una cuestión abierta si los recientes desarrollos económicos y las políticas del banco central conducirán o no a un aterrizaje suave o una recesión que obligaría a las organizaciones a realizar cambios dramáticos", comentó Carol Beaumier, directora general sénior de la solución de Riesgo y Cumplimiento de Protiviti y líder del programa de liderazgo intelectual global de la firma. "Junto con este panorama económico incierto, se han producido cambios normativos en áreas amplias y generalizadas, lo que significa que los líderes empresariales deben planificar una variedad de resultados sobre cómo estos cambios afectarán sus operaciones".

De cara a una década, la ciberseguridad es el problema de riesgo más apremiante: la calificación de riesgo para las amenazas cibernéticas aumentó en más del 11% con respecto a la encuesta del año pasado, con diferencia el mayor aumento en la calificación de riesgo observado en la historia de la encuesta. El doctor Mark Beasley, profesor de Gestión de Riesgos Empresariales, director de la Iniciativa ERM de NC State y coautor del informe, indicó: "Si bien la economía es el riesgo mejor clasificado para el próximo año, las amenazas cibernéticas saltaron a la cima de la lista cuando los líderes evaluaron las perspectivas a corto y largo plazo, después de no estar entre los cinco riesgos principales el año pasado. Este salto refleja el creciente reconocimiento del complejo panorama de riesgos cibernéticos que se ve afectado por la curva exponencial de los avances tecnológicos y qué grado de importancia le están dando los líderes a estas amenazas".

"Durante la próxima década, tecnologías como la inteligencia artificial, la nube y la aparición prevista de la computación cuántica cambiarán la forma en que las organizaciones protegen sus datos, planteando importantes cuestiones relacionadas con la seguridad", afirmó Sameer Ansari, líder global de Seguridad y Privacidad de Protiviti. "Para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, muchas organizaciones están aumentando su dependencia de los acuerdos de subcontratación y co-sourcing para lograr objetivos operativos y de comercialización. Surgen riesgos adicionales a medida que las organizaciones deben asegurarse de que sus socios externos cumplan con las leyes actuales y regulaciones para garantizar que sus datos y los datos de sus clientes estén seguros".

Cómo pueden actuar las empresas Sin importar el horizonte temporal, los resultados de la encuesta de este año resaltan pasos importantes que los ejecutivos deberían tomar para proteger a sus empresas contra riesgos y maximizar sus posibilidades de éxito futuro. El informe de Protiviti y la Iniciativa ERM de NC State describe los próximos pasos que los ejecutivos deben tomar para abordar áreas clave de preocupación, que incluyen:

Recursos disponibles El informe "Perspectivas ejecutivas sobre los principales riesgos para 2024 y una década después" de Protiviti y la Iniciativa ERM de la Universidad Estatal de Carolina del Norte proporciona resultados y análisis detallados desglosados por tipo de empresa, tamaño, industria, región geográfica y función del encuestado. El informe, junto con una serie de seminarios web globales, una infografía y un podcast sobre los resultados de la encuesta, está disponible para su descarga gratuita aquí. La serie de seminarios web globales de Protiviti comienza con un panel de discusión de una hora organizado por Matthew Moore de Protiviti y en el que participan ejecutivos de Protiviti, MacroPolicy Perspectives y Prudential Financial para discutir las implicaciones de los hallazgos de la encuesta el 11 de enero de 2024 a las 11 p.m., hora del Este. La asistencia es gratuita con inscripción aquí.

Acerca de Protiviti Protiviti ( www.protiviti.com ) es una firma de consultoría global que ofrece una profunda experiencia, conocimientos objetivos, un enfoque personalizado y una colaboración incomparable para ayudar a los líderes a enfrentar el futuro con confianza. Protiviti y nuestras firmas miembro independientes y de propiedad local proporcionan a los clientes soluciones administradas y de consultoría en finanzas, tecnología, operaciones, datos, análisis, digital, legal, recursos humanos, gobierno, riesgos y auditoría interna a través de nuestra red de más de 85 oficinas en más de 25 países.

Protiviti, incluida en la lista Fortune 100 Best Companies to Work For® de 2023, ha prestado servicios a más del 80% de las empresas Fortune 100 y a casi el 80% de las empresas Fortune 500. La firma también trabaja con empresas más pequeñas y en crecimiento, incluidas aquellas que buscan cotizar en bolsa, así como con agencias gubernamentales. Protiviti es una subsidiaria de propiedad total de Robert Half Inc. (NYSE: RHI). Fundada en 1948, Robert Half es miembro del índice S&P 500.

Acerca de la iniciativa de gestión de riesgos empresariales (ERM) de la Universidad Estatal de Carolina del Norte

La Iniciativa de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) de la Poole College of Management de la Universidad Estatal de Carolina del Norte proporciona liderazgo intelectual sobre las prácticas de ERM y su integración con la estrategia y el gobierno corporativo. Los profesores de la Iniciativa ERM trabajan frecuentemente con juntas directivas y equipos de alta dirección ayudándolos a vincular la ERM con la estrategia y el gobierno, organizan talleres ejecutivos y sesiones de capacitación educativa, y publican investigaciones y artículos de reflexión sobre enfoques prácticos para implementar técnicas de supervisión de riesgos más efectivas ( www.erm.ncsu.edu ).

Protiviti no tiene licencia ni está registrada como firma de contadores públicos y no emite opiniones sobre estados financieros ni ofrece servicios de certificación.

