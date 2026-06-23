Ecosolex presentará su solución integral de almacenamiento de energía C&I y residencial en ees Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ecosolex presentará su solución integral de almacenamiento de energía para uso comercial, industrial y residencial en ees Europe 2026, respaldada por un servicio y entrega local en Europa

MUNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ecosolex, la marca de almacenamiento de energía de Shenzhen Topband Co., Ltd. (código bursátil: 002139.SZ), presentará su cartera integral de soluciones de almacenamiento de energía para uso comercial, industrial (C&I) y residencial en ees Europe 2026, que forma parte de The smarter E Europe, del 23 al 25 de junio en Messe München, pabellón C2, stand 320. Su mensaje a los compradores europeos: almacenamiento que compite en tecnología y coste, respaldado por entrega y servicio local.

Para el sector comercial e industrial (C&I), Ecosolex presentará el M125G261 (armario todo en uno de 125 kW / 261 kWh) y el P125G261 con almacenamiento fotovoltaico integrado. El armario de 261 kWh, que se ha convertido en el formato estándar europeo para el sector C&I, ya se utiliza en diversos mercados europeos. La gama abarca desde los armarios compactos Flexo50 (30 kW / 50 kWh) y Flexo200 hasta el ValtrixString 3.0 de 3,13 MWh para proyectos a gran escala.

Para uso residencial, Ecosolex mostrará una unidad todo en uno de alta tensión de 6 kW / 10 kWh y la batería Opti L16 (51,2 V, 314 Ah, 16 kWh), junto con soluciones de rack de baja y alta tensión. La gama se basa en sistemas de gestión de energía (EMS), sistemas de gestión de baterías (BMS) y un controlador de potencia de 125 kW (PCS) de desarrollo propio, que proporcionan control a nivel de protocolo TOPBAND en todo el conjunto.

Cada vez más, los compradores europeos valoran la rapidez de entrega, la respuesta local y la facilidad de servicio tanto como el precio. Ecosolex opera un centro de servicio regional y un almacén en Rumanía que da servicio a Europa Central, Oriental y Sudoriental, con servicio posventa y soporte técnico local en varias ubicaciones europeas, aprovechando la red de fabricación global de Topband en China, México, Vietnam, India y Rumanía, que atiende a clientes en todo el mundo.

"A medida que el mercado europeo de almacenamiento comercial e industrial evoluciona de la instalación a la integración, nos centramos en la entrega local y el servicio durante toda la vida útil del producto, no simplemente en el precio inicial más bajo", afirmó Andrew Xu, director general de Topband New Energy.

La gama completa de soluciones de almacenamiento de Ecosolex se exhibe en ees Europe 2026, pabellón C2, stand 320; los productos de carga de Topband y Ecosolex se presentan por separado en Power2Drive Europe, pabellón B6, stand 135.

Acerca de Ecosolex — Ecosolex es la marca de almacenamiento de energía de Shenzhen Topband Co., Ltd. (código bursátil: 002139.SZ), un proveedor global de soluciones de control inteligente fundado en 1996 y que cotiza en bolsa desde 2007. Basada en la plataforma tecnológica de Topband con inteligencia artificial —que integra control electrónico, motores, baterías, conversión de energía y capacidades de IoT—, Ecosolex ofrece sistemas de almacenamiento de energía comerciales, industriales y residenciales con sistemas de gestión de energía (EMS), gestión de baterías (BMS) y control de potencia (PCS) de desarrollo propio. En 2025, Topband registró unos ingresos por ventas de aproximadamente 1.580 millones de dólares estadounidenses.

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