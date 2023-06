Ecovidrio demuestra la existencia del cambio climático con personas invidentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de junio

La campaña "Visión Climática" nace con el objetivo de concienciar sobre la realidad del cambio climático y la ayuda que supone el reciclaje de vidrio para combatirlo. A través de 4 testimonios de personas con discapacidad visual se entenderá cómo perciben y cómo les afecta la crisis climática en sus vidas. 'Si todos lo ven, ¿por qué tú no?'

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, sigue con su misión de concienciar a la sociedad española para combatir la emergencia climática a través del reciclaje de vidrio para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y la sobreexplotación de los recursos.



En esta ocasión ha realizado un experimento social con 4 personas invidentes para que la sociedad deje de estar ciega ante el enorme problema del clima. Kelly, Marta, Jose y María, esta última junto a su perro guía Tavish, son los protagonistas de esta campaña basada en diferentes entrevistas que descubren sus emociones y pensamientos respecto a la problemática climática en su día a día.



Gracias a su percepción pueden explicar claramente los grandes cambios que han notado y el futuro que tendrá el planeta si no se actúa urgentemente. Entre sus declaraciones manifiestan que el viento extremo les impide salir a la calle porque se desorientan, el calor intenso les obliga a quedarse en casa porque el perro guía se quema las patas si pisa el suelo de la calle o sus ojos detectan al instante la elevada contaminación de una ciudad.



Ecovidrio pone de manifiesto en esta cita a ciegas una evidencia indiscutible para aquellos y aquellas que todavía niegan su existencia. La entidad cree necesario hacerles ver la gravedad del problema para intentar sumar sus fuerzas y así ayudar en la lucha contra la emergencia climática. María, una de las protagonistas, lo tiene claro: "A veces no hay más ciego que el que no quiere ver".



Sherpa, la agencia creativa de este proyecto, ha sido la encargada de idear la campaña y producirla para difundirla en el ámbito digital. La campaña se compone de un vídeo principal y un contenido personalizado con cada protagonista así como diferentes formatos especiales para redes sociales.



Se puede ver la campaña en su versión audiodescripción en el siguiente enlace: Vídeo principal



Se puede ver la campaña en su versión sin audiodescripción en el siguiente enlace: Vídeo principal



Descubrir el contenido de cada protagonista aquí.



Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado.



La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases.



El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad que apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, redunda sobre los objetivos (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables y (13) Acción por el clima.



Acerca de Sherpa

Sherpa es una agencia creativa y de medios independiente formada por profesionales de múltiples disciplinas de la comunicación con experiencia dilatada en agencias y compañías multinacionales. Creada en 2014, Sherpa se define como una agencia de ADventuras publicitarias que acompaña a las marcas para llegar donde sueñan estar.



Entre sus clientes principales destacan Ecovidrio, Kawasaki, Arrels Fundació, Obradoiro CAB, Siemens y la Diputación de Barcelona. Entre sus proyectos cabe mencionar marcas como El Periódico, Mahou, La Caixa, Solidaridad San Juan de Dios, Grupo Planeta o Reebok.

