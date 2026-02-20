Ecoxtrem refuerza su posición como fabricante europeo de patinetes eléctricos - Ecoxtrem

Madrid, 20 de febrero de 2026.- El mercado global de movilidad eléctrica continúa evolucionando y Ecoxtrem refuerza su papel como fabricante europeo de patinetes eléctricos con una estructura industrial preparada para atender la creciente demanda internacional.

En 2026, la compañía ha ampliado su capacidad productiva con una inversión de 20 millones de euros, articulada en una planta de 40.000 m con 8 líneas de producción. Esta infraestructura permite alcanzar una producción anual de hasta 250.000 unidades, garantizando estabilidad operativa y eficiencia en la cadena de suministro.

La compañía orienta su estrategia principalmente al segmento B2B, trabajando con distribuidores, mayoristas y operadores urbanos que requieren proveedores con capacidad industrial sólida y control técnico en procesos de fabricación.

Movilidad reducida y adaptación urbana

Además de la movilidad urbana general, Ecoxtrem refuerza su línea de soluciones adaptadas a vehículos para movilidad reducida y movilidad inclusiva, incorporando mejoras en estabilidad, autonomía y seguridad. Esta línea responde a proyectos institucionales y urbanos que buscan alternativas sostenibles y accesibles.

Internacionalización estructurada

Francia y Portugal continúan siendo mercados clave en Europa, mientras que México, Colombia, Chile y Perú consolidan la expansión latinoamericana de la marca.

En África, países como Marruecos y Senegal comienzan a demandar soluciones de movilidad eléctrica para entornos urbanos y turísticos.

Fabricante con visión global

Con esta evolución industrial, Ecoxtrem se posiciona como fabricante de patinetes eléctricos con marca propia y vocación internacional, combinando capacidad productiva, control técnico y adaptación estratégica

