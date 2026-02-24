Ecoxtrem refuerza su posicionamiento como fabricante europeo de patinetes eléctricos - Ecoxtrem

Madrid, 24 de febrero de 2026.- Ecoxtrem avanza en su estrategia de consolidación internacional como fabricante y distribuidor europeo de patinetes eléctricos con marca propia, reforzando su estructura productiva y ampliando su capacidad de respuesta ante la creciente demanda internacional.

En 2026, la compañía ha fortalecido su infraestructura industrial mediante la incorporación de una nueva planta de 40.000 m equipada con 8 líneas de producción, lo que permite alcanzar una capacidad anual de hasta 250.000 unidades. La inversión asociada asciende a 20 millones de euros y forma parte del plan de expansión internacional de la marca.

La movilidad eléctrica urbana ha experimentado una transformación estructural en los últimos años. El incremento de restricciones medioambientales, la apuesta institucional por soluciones sostenibles y el cambio de hábitos de movilidad han impulsado el crecimiento del sector.

En este contexto, Ecoxtrem se posiciona como fabricante de patinetes eléctricos con enfoque internacional, orientado principalmente a distribuidores y mayoristas que buscan proveedores con capacidad de producción estable y cumplimiento normativo europeo.

Europa: mercados consolidados

Francia y Portugal se mantienen como mercados prioritarios dentro de la estrategia europea de la compañía. La demanda de fabricantes con capacidad de exportación directa y cumplimiento de estándares CE continúa en aumento, especialmente en proyectos urbanos y redes de distribución especializadas.

Latinoamérica: eje de expansión estratégica

México, Colombia, Chile y Perú han mostrado un incremento significativo en la demanda de soluciones de movilidad eléctrica. La capacidad productiva reforzada permite a Ecoxtrem responder con mayor agilidad a estos mercados en expansión.

África: crecimiento progresivo

Países como Marruecos y Senegal comienzan a integrar soluciones de movilidad eléctrica en sus planes urbanos, generando nuevas oportunidades para fabricantes con experiencia internacional.

Fabricación bajo estándares europeos

La producción se desarrolla bajo especificaciones técnicas definidas por la marca, garantizando coherencia en calidad, diseño y adaptación normativa. Este enfoque permite consolidar a Ecoxtrem como fabricante europeo de patinetes eléctricos con capacidad de exportación global.

