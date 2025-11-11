ECW anuncia su primera subvención de respuesta de emergencia de 3,5 millones de dólares en Bangladesh

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva subvención, otorgada por UNICEF con un amplio consorcio de socios locales, restablecerá la educación para 180.000 niños

NUEVA YORK, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La iniciativa Education Cannot Wait (ECW) y sus socios donantes estratégicos anunciaron hoy una donación de 3,5 millones de dólares para abordar la creciente crisis de refugiados rohingya en Bangladesh a través del poder transformador de la educación.

La rápida respuesta de primera emergencia restablecerá el acceso a la educación vital para 180.000 niños en Cox's Bazar, Bangladesh, donde se encuentra el mayor campo de refugiados del mundo.

Esta nueva subvención, otorgada por UNICEF en colaboración con organizaciones locales como el Centro de Desarrollo Comunitario (CODEC), la Fundación Jagorani Chakra (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship y la Fundación COAST, aumentará el acceso a oportunidades de aprendizaje inclusivas en entornos de aprendizaje seguros y protectores.

"Todo niño merece la oportunidad de aprender, sin importar la crisis", afirmó Rana Flowers, Representante de UNICEF en Bangladesh. "Este apoyo de Education Cannot Wait es vital. Va más allá de libros y lecciones: es el puente que permite a los niños alcanzar la dignidad, la estabilidad y el futuro que merecen. Este apoyo nos ayudará a brindarles a los niños rohingya las habilidades, la confianza y la esperanza que necesitan para reconstruir sus comunidades cuando sea seguro regresar a casa. El futuro del pueblo rohingya —su cultura, su identidad, su voz— depende de que los niños aprendan hoy".

La disminución de la ayuda humanitaria, incluida la financiación para la educación, está poniendo en peligro los avances logrados con tanto esfuerzo en Bangladesh. A junio de 2025, más de 3.600 centros educativos, desde la primera infancia hasta el cuarto grado, permanecían cerrados. Un análisis reciente indica que, hasta la fecha, solo se ha puesto en marcha la mitad del Plan de Respuesta Conjunta.

Acerca de Education Cannot Wait (ECW): Education Cannot Wait (ECW) es el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas. Apoyamos una educación de calidad para niñas y niños refugiados, desplazados internos y otros afectados por crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja a través del sistema multilateral para agilizar la respuesta ante las crisis y conectar la ayuda inmediata con las intervenciones a largo plazo mediante programas plurianuales. ECW colabora estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros actores de la ayuda humanitaria y al desarrollo para aumentar la eficiencia y eliminar las respuestas aisladas. ECW hace un llamamiento urgente a los donantes del sector público y privado para que amplíen su apoyo y lleguen a un mayor número de niños, niñas y jóvenes vulnerables.

